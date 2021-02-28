Проведение общего собрания участников в ООО: полный мануал 2021

Поскольку наша компания, в том числе, специализируется на разрешении корпоративных споров, и мы имеем опыт урегулирования более, чем 100 корпоративных конфликтов, в преддверии проведения очередных общих собраний за 2020 финансовый год, решили подготовить рекомендации по проведению очередного общего собрания, которые подойдут как для обычных, так и для конфликтных собраний.

Сразу отметим, что данные рекомендации относятся к обществам с ограниченной ответственностью (ведь именно у них в ближайшее время очередные общие собрания), несмотря на то, что многие нормы сходятся с акционерными обществами.

Срок проведения очередного общего собрания участников (далее по тексту – ООСУ) устанавливается уставом, но, несмотря на это, оно должно пройти в период с марта по апрель (включительно) года, следующего за отчетным. Данные сроки устанавливаются в ст. 34 Закона об обществах с ограниченной ответственностью (далее по тексту – закон об ООО).

ООСУ начинается, конечно же, с подготовки, которая включает в себя: подготовку необходимых документов;

инициирование проведения ООСУ;

уведомление участников о проведении ООСУ.

По общему правилу, инициирование проведения ООСУ осуществляет исполнительный орган (ст. 34 закона об ООО), и чаще всего именно на исполнительный орган ложится проведение ООСУ. Обратим внимание, что уставом инициатива проведения ООСУ может быть возложена на совет директоров (ст. 32 закона об ООО).

По нашему мнению, это еще больше усложняет процесс, поскольку в данном случае еще нужно полностью соблюсти весь порядок проведения, а именно созыва совета директоров и оформление решения совета директоров. При этом, на практике не так часто в обществах с ограниченной ответственностью фигурирует совет директоров, на который в большинстве возложена функция созыва ООСУ.

Исполнительный орган должен принять решение о созыве ООСУ. Законом не устанавливается обязанность документально фиксировать такой созыв, но мы рекомендуем вынести приказ о проведении общего собрания для того, чтобы зафиксировать дату инициирования данного процесса.

Форма приказа, как вы понимаете, также оформляется в свободной форме, но мы рекомендуем в нем зафиксировать следующие моменты:

дату и время проведения ООСУ;

форму проведения ООСУ;

место проведения ООСУ;

повестку ООСУ;

документы и информацию, с которыми общество обязано ознакомить участников перед собранием;

кем было инициировано проведение ООСУ и в каком порядке.

Поскольку важным фактором проведения ООСУ является подготовка необходимых документов для проведения ООСУ, укажем, какие документы должны быть подготовлены инициатором ООСУ

Годовой бухгалтерский баланс. Данный документ готовится всеми коммерческими организациями и направляется в адрес налоговых органов. Важно отметить, что годовой бухгалтерский баланс должен быть направлен в адрес налоговых органов до 31 марта года, следующего за отчетным. Здесь есть небольшая коллизия права, которая выражается в том, что годовой бух. Баланс утверждается на общем собрании участников, а собрание участники вправе провести до 30 апреля. Получается, что общества, которые проводят собрания в апреле, не могут сдать баланс, и автоматически входят в зону риска получения административного штрафа за нарушение сроков предоставления бух. Баланса.

Годовой отчет. По такому документу также нет единой формы, и каждый составляет данный документ по-разному: у кого-то это отчет на 2-3 страницы, включая титульный лист, а у кого-то это документ на 70 страниц, включая показатели экономики по стране и влияние на бизнес. Давайте отметим обязательное требование, которое сформулировано законом – наличие в годовом отчете раздела о состоянии чистых активов (ст. 30 закона об ООО).

Важно отметить, что есть еще один документ, который является обязательным, но его почему-то никто не составляет (возможно, потому, что это недавние изменения в законе об ООО). Этот документ – отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 45 закона об ООО). Некоторые специалисты отмечают, что данный отчет можно включить в один из разделов годового отчета, по нашему мнению, так лучше не делать и реализовать его, как отдельный документ, поскольку у него особый порядок утверждения.

Как только произошло инициирование собрания и подготовлены документы к ООСУ, необходимо уведомить участников о проведении такого собрания. Для этого исполнительный орган направляет уведомление путем отправки заказных писем по адресу регистрации участников за 30 календарных дней до проведения ООСУ.

Иной способ уведомления может быть предусмотрен уставом (ст. 36 закона об ООО). Мы рекомендуем направлять в адрес участников письма с описью вложения. Опись рекомендуем делать полной и фиксировать весь текст уведомления. Это не запрещено и делается для того, чтобы снять спор в отношении времени, места и даты проведения собрания. Возьмите это себе на заметку.

Форма уведомления также не содержит определенных требований, в связи с этим имеет свободную форму. Законом установлено лишь то, что уведомление должно содержать время и место проведение собрания и повестку (ст. 36 закона об ООО), но для снижения рисков оспаривания собрания мы рекомендуем указывать следующую информацию:

1. От кого исходит это письмо. Обычно указывают название и место нахождения, но мы рекомендуем указывать больше идентификационной информации: фио исполнительного органа, инн, огрн, местонахождения юр лица.

2. В какой форме будет проходить собрание. Дата, место и время проведения ООСУ, а также крайне рекомендуем указывать, в какое время начнется регистрация участников и в какое время будет прекращена. Те, кто пропустит срок регистрации, могут быть не допущены на собрание.

3. Какова повестка дня. Важно отметить что в повестку дня обязательно включаются лишь два вопроса по существу, согласно закону, а именно утверждение годового отчета и утверждение годового бухгалтерского баланса (ст. 33 и ст. 34 закона об ООО). Мы также рекомендуем сразу указать в повестке дня вопросы, связанные с выбором председателя ООСУ и секретаря. Иные вопросы указываются по усмотрению лица, созывающего собрание, либо если такие вопросы установлены уставом, либо если направлены участниками общества для включения в повестку дня. В случае наличия в обществе совета директоров или ревизионной комиссии, часто именно на общем собрании избираются члены в данные органы.

4. В каком порядке можно ознакомиться с документами, которые подготовлены к общему собранию участников (в какие даты и в какое время). Законом предусмотрено ознакомление в помещении исполнительного органа (ст. 36 закона об ООО), при этом иное может быть предусмотрено уставом. Также, если уставом не установлен иной срок ознакомления с документами, общество обязано предоставить участникам возможность реализовать свое право за 30 календарных дней до ООСУ. Мы рекомендуем вместе с уведомлением направлять документы, подготовленные к ООСУ, и также фиксировать их в описи.

5. Какие документы необходимы участнику и/или его представителю на ООСУ, это, например, паспорт и/или доверенность.

Теперь перейдем к самому проведению общего собрания.

Это самое непростое действие, особенно в случае корпоративного конфликта. Поэтому мы рекомендуем всем разработать внутренние документы о проведении ООСУ и внеочередного общего собрания (далее по тексту – ВОСУ) либо прописать такой порядок подробно в Уставе общества. Именно эта стадия вызывает всегда больше всего вопросов при конфликнтых обстоятельствах.

Если у вас такой порядок не утвержден, руководствуйтесь общими правилами, установленными законном.

Так, ООСУ начинается с регистрации участников и их представителей. Мы рекомендуем обязательно использовать лист регистрации, он также не имеет утвержденной формы, поэтому мы рекомендуем включить в него следующее:

идентификационные данные юр лица;

место, дата и время проведения собрания;

время начала и окончания регистрации на ООСУ;4

2 табличных части: первая, кто участвует в собрании, вторая – кто присутствует.

В обеих табличных частях предусмотреть следующие разделы: ФИО/наименование участника ООСУ; документ, подтверждающий личность/организацию и его идентификационные данные; время прибытия на ООСУ; подпись лица, ответственного за регистрацию участников. Если внутренними процедурами не предусмотрено такое лицо, то мы рекомендуем, чтобы регистрацией занимался директор.

Как только закончилось время регистрации, необходимо открывать собрание.

Мы рекомендуем, чтобы собрание открывало лицо, созывающее ООСУ – единоличный исполнительный орган.

Как мы ранее указывали, в повестку дня необходимо включить выбор председателя собрания, поэтому исполнительный орган выносит данный вопрос на повестку дня. При выборе председателя каждый участник имеет по одному голосу (ст. 37 закона об ООО).

Как только выбран председатель, он дальше ведет собрание, и следующим шагом является выбор секретаря ООСУ, если такое лицо не назначено внутренними документами (181.2 ГК РФ).

Далее уже необходимо идти по повестке дня.

При голосовании мы рекомендуем обязательно использовать бюллетени для голосования.

Для каждого участника по каждому вопросу необходимо изготовить по одному бюллетеню. Бюллетени будут являться неотъемлемой частью протокола ООСУ и подтверждать волю участника, в случае оспаривания.

После того, как участники проголосовали по всей повестке дня, необходимо озвучить результаты голосования по всем вопросам, закрыть ООСУ и далее составить протокол общего собрания участников.

Мы рекомендуем место голосования оборудовать всей необходимой техникой для изготовления протокола, а также бюллетеней на случай, если будут вынесены доп вопросы на повестку дня. Обращаем внимание, что доп вопросы на общем собрании можно вынести, если все участники присутствуют на собрании. А также отметим, что если вы хотите заранее внести допвопрос до проведения ООСУ, любой участник вправе направить требование о включении за 15 календарных дней до ООСУ.

После того, как составлен протокол, необходимо подтвердить решение (ст. 67 ГК РФ), о чем составляется отдельное свидетельство нотариусом. По общему правилу, факт принятия решения и присутствующих лиц подтверждается нотариусом. Важно отметить, что иной способ может устанавливаться Уставом общества и/или удостоверенным нотариусом протоколом, который принимается единогласно.

Мы рекомендуем предусмотреть иной порядок принятия решения, например, подписанием протокола председателем и секретарем собрания, либо подписанием всеми участниками общества, которые присутствуют на собрании.

Важно, отметить, что протокол ООСУ необходимо направить всем участникам, вне зависимости от того, участвовали ли они в ООСУ или нет, в течение 10 календарных дней после составления протокола (ст. 37 закона об ООО).

Мы рекомендуем направлять участникам протокол заказным письмом с описью вложения и указывать все вложения.

Таким образом, с учетом нашего опыта корпоративных конфликтов, мы рекомендуем

На стадии подготовки ООСУ

Лицу, ответственному за проведение ООСУ, вынести приказ о проведении ООСУ;

В приказе зафиксировать следующее: Дату и время проведения ООСУ; Форму проведения ООСУ; Место проведения ООСУ; Повестку ООСУ; Документы и информацию, с которыми общество обязано ознакомить участников перед собранием; Кем было инициировано проведение ООСУ и в каком порядке

Направить уведомления о проведении ООСУ в адрес участников в виде писем с описью вложения. Опись необходимо готовить полную и в ней фиксировать весь текст уведомления;

Вместе с уведомлением о ООСУ направлять документы, подготовленные к ООСУ, и также фиксировать их в описи

На стадии проведения ООСУ

Разработать внутренние документы о проведении ООСУ и внеочередного общего собрания (далее по тексту – ВОСУ), либо прописать такой порядок подробно в Уставе общества.

Обязательно использовать лист регистрации. Желательно, чтобы регистрацией занимался исполнительный орган.

Поручить открытие собрания лицу, созывающему ООСУ – единоличному исполнительному органу.

Обязательно использовать бюллетени для голосования

Оборудовать место голосования всей необходимой техникой для изготовления протокола, а также бюллетеней, в случае, если вынесены доп вопросы на повестку и для составления протокола и иных технических операций.

P. S.

За нарушение порядка созыва или проведения общего собрания, а также за уклонение от проведения (непроведение) очередного общего собрания участников предусмотрена административная ответственность.

В соответствии с п. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ предусмотрено следующее: «Незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, а равно нарушение требований федеральных законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей».

Артур Леер, Управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс», специалист по разрешению корпоративных конфликтов