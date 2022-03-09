Новые меры поддержки и ограничения: продажа валютной выручки, амнистия капитала, кредитные каникулы и отсрочка по налогам

Расскажем про основные изменения, которые приняты или которые планируется приняться в ближайшее время.

Продажа валютной выручки

Начнем с указа Президента РФ № 79 от 28 февраля 2022.

Резиденты (российские юр. лица, ИП, самозанятые) обязаны не позднее 3 марта продать не менее 80% валютной выручки, полученной в 2022 году на российские счета.

С 28 февраля 80% валютной выручки, полученной на российские счета, должно быть конвертировано в рубли. Под требование попадает выручка любого размера от операций по:

реализации товаров, услуг, выполнению работ;

передаче нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, включая исключительные права на них

Cрок продажи — не позднее трех рабочих дней со дня зачисления валюты

Валютные займы теперь запрещены

Следующее — запрет на валютные операции, связанные с предоставлением нерезидентам валютных займов. Поскольку есть мнение, что такие меры будут распространяться и на возврат (погашение) долгов резидентами по полученным ранее валютным займам, рекомендуем согласовать с контрагентом возможность возврата (погашения) долга рублями, поскольку на такие операции запрет не распространяется.

С 1 марта валютным резидентам запрещается:

зачислять иностранную валюту на иностранные банковские счета и вклады, а также на иностранные счета в иных организациях финансового рынка;

и вклады, а также на иностранные счета в иных организациях финансового рынка; совершать переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг .

Кто такой валютный резидент?

граждане РФ;

иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России на основании ВНЖ;

российские организации, кроме международных компаний по ФЗ от 03.08.2018 № 290-ФЗ;

филиалы, представительства и иные подразделения российских организаций, находящиеся за границей.

А теперь о хорошем

Переходим к мерам поддержки (законопроект № 80712-8).

Субъекты малого предпринимательства, включенные в реестр МСП, освобождаются от плановых проверок до 31.12.2022 года.

Аккредитованные IT-компании освобождаются от плановых проверок до 31 декабря 2024 года.

До 1 января 2023 года СРО смогут предоставить своим членам займы за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, но в размере не более 50% от объема фонда.

Снижение стоимости чистых активов АО и ООО ниже размера его уставного капитала по окончании 2022 года не учитывается для целей принятия решения о снижении уставного капитала или ликвидации.

Кредитные каникулы

В отношении кредитов, включая потребительские и ипотечные кредиты, выданных до 1 марта 2022 года, заемщики вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения обязательств по кредиту на срок до шести месяцев.

Условия

Размер кредита не превышает максимальный размер (постановление Правительства от 03.04.2020 № 435). Доход заемщика за месяц перед обращением ниже 70% среднемесячного дохода последнего истекшего года. По потребительскому кредиту не действует льготный период (ст. 6.1-1 ФЗ от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ).

Амнистия капитала

Движемся дальше и поговорим об амнистии капитала (законопроект № 80716-8).

Срок проведения амнистии: с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года

Условия

Декларируемые валютные операции с наличными средствами совершены до подачи декларации и не позднее 30 дней с даты подачи.

Иностранные счета открыты до 2022 года.

В течение 30 дней после подачи декларации зачислены задекларированные наличные денежные средства на счета в российских банках.

До подачи декларации перечислены декларируемые денежные средства и финансовые активы с иностранных счетов на российские банковские/ брокерские счета.

До подачи декларации поставлены на учет транспортные средства в российских реестрах транспортных средств.

Что такое финансовый актив?

Финансовый актив — актив, являющийся:

ценными бумагами;

производными финансовыми инструментами;

правами требования по договору страхования«

иными активами, являющимися предметом договора между декларантом и организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг.

Исходя из данного законопроекта, какие всё же можно будет амнистировать?

Имущество: объекты недвижимости, транспортные средства, любые финансовые активы, а не только ценные бумаги. Прямо или косвенно контролируемые иностранные компании и иностранные структуры без образования юр. лица. Счета и вклады в иностранных банках, включая счета и вклады, по которым в отношении владельца счета (вклада) декларант на дату представления декларации признается бенефициарным владельцем. Наличные денежные средства (в валюте Российской Федерации, иностранной валюте) — добавляется в 4-ом этапе.

Отсрочка по налогам

А теперь самое интересное для всех предпринимателей: законопроект № 80713-8 о переносе сроков уплаты налогов.

Правительство на 2022 год получит полномочия по приостановлению, отмене или переносу на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продлению сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

Период возможных изменений в «налоговых сроках»: с 1 января до 31 декабря 2022 года.

Авторы: Леер А. и Донченко В., команда Лекс Альянс