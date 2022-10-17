Налоговая реконструкция: ФНС обобщает практику по «техничкам»

Письмо, изданное в 2021 году, в своем подходе оставило несколько лазеек, позволяющих рассчитывать на определение действительных налоговых обязательств и неприменение штрафа в 40%:

налогоплательщик может рассчитывать на вычеты по налогу на прибыль и НДС, если им была проявлена должная осмотрительность и он не знал и не должен был знать об обстоятельствах, характеризующих контрагента как «техническую» компанию и о предоставлении исполнения иным лицом;

на налоговые органы возлагается бремя доказывания, что его контрагент имеет признаки технической компании и в его действиях имеются признаки налоговых правонарушений;

для учета вычетов и расходов налогоплательщик должен предоставить информацию из первичных документов реального исполнителя по сделке. Если операции с реальным исполнителем не задокументированы, для их учета надо представить документы и информацию, подтверждающую их совершение;

если реальным исполнителем является непосредственно сам налогоплательщик, налоговым органом могут быть учтены расходы и вычеты по НДС в отношении приобретенных материалов.

Свежий обзор практики по статье 54.1 ФНС начинает с концепции налоговой реконструкции:

при определении необоснованной налоговой выгоды доначисление налогов должно производиться таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом;

налоговые органы обязаны принимать меры для установления действительных налоговых обязательств, чтобы исключить вменение налогов в размере, превышающих их законный уровень.

Далее рассмотрим дела, которые ФНС предлагает, как практикообразующие.

1. Дело ООО «Фирма «Мэри» (А76-46624/2019)

Источник риска: налогоплательщик закупал у «техничек» транспортные услуги по доставке продукции к точкам розничной продажи. Фактически услуги оказывались физическими лицами без заключенных договоров. Доходы «техничек» возвращались к налогоплательщику

Позиция ВС: в учете расходов отказано, поскольку налогоплательщик не представил информацию о том, какая часть дохода «техничек» действительно ушла на оплату услуг водителей, а какая — на обналичку.

Налогоплательщик может рассчитывать на расчетный метод только в том случае, если он не участвовал в схеме по уклонению от налогообложения и не проявил должную осмотрительность.

2. Дело ООО «Спецхимпром» (А40-131167/2020)

Источник риска: между реальным поставщиком и покупателем была встроена «техничка», отгружавшая товар покупателю по цене в два раза выше цены производителя. Иным покупателям данная «техничка» товар не отгружала.

Позиция ВС: поскольку в ходе проверки налоговый орган имел возможность установить реального поставщика, который уплатил налоги в должном размере. Т.е. имя информацию, необходимую для реконструкции, налоговый орган должен был ее применить. Соответственно, исключению подлежит только часть расходов и вычетов, связанная с маржой «технички».

Дело отправлено на пересмотр.

3. Дело ООО «НБС-Групп» (10-133/2020)

Источник риска: налогоплательщик принял к вычету «бумажный» НДС от «технической» компании, фактически работы были выполнены собственными силами налогоплательщика. После окончания выездной проверке, а именно на этапе рассмотрения спора в суде, налогоплательщик подал «уточненку», в которой исключил вычеты по НДС, принятые от «технички».

Позиция ВС: поскольку налогоплательщик раскрыл реального поставщика, а поставленный товар фактически использовался в деятельности, недопустимо применять формальный подход и отказывать в налоговой выгоде в полном объеме.

Дело отправлено на пересмотр.

4. Дело АО «Маслосырзавод «Новопокровский» (А64-654/2020)

Источник риска: налогоплательщик принял к вычету «бумажный» НДС, а также учел расходы по «техническим» компаниям, которые по документам поставляли молоко. Фактическими поставщиками являлись плательщики спецрежимов.

Позиция суда: в связи с представлением первичных документов реальных поставщиков молока и актов сверок, подтверждающих факты отгрузок и расходы налогоплательщика на приобретение молока, налоговая выгода в части расходов на приобретение молока признана обоснованной. Вычеты по НДС учтены неправомерно, так как реальные поставщики не являются плательщиками НДС.

Доказательства, представленные в том числе на этапе апелляции, подлежат исследованию судом во взаимосвязи с другими доказательствами. В пересмотре дела СК ЭС ВС отказано.

5. Дело ЗАО «Уралбройлер» (А76-2493/2017)

Источник риска: для увеличения стоимости в цепочку поставок были встроены «технические» компании, направлявшие часть поступающих средств подконтрольным налогоплательщику лицам с последующей передачей данных средств обратно налогоплательщику в виде займов.

Позиция ВС: в рамках доказывания необоснованности налоговой выгоды по НДС по «техничкам» кроме выявления фактов неуплаты НДС налоговым органам также необходимо установить:

нереальность совершенных сделок;

целью налогоплательщика — уклонения от налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий;

налогоплательщик знал ли или должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях.

При выявлении названных обстоятельств даже реальное исполнение операций по реализации товаров (работ, услуг) контрагентом первого звена не позволяет налогоплательщику-покупателю претендовать на получение налоговой выгоды в отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога.

Выводы

Наилучший сценарий для применения налоговой реконструкции — у налогоплательщика есть портфолио осмотрительности на контрагента, который внезапно оказался технической компанией. Но так бывает далеко не всегда. Чаще всего компании-прослойки встраивают умышленно, чтобы получить выгоду.

Если вашу компанию подозревают в получении необоснованной налоговой выгоды от сделок с «техничками», чтобы не лишиться всех расходов в налоге на прибыль и вычетов по НДС, стоит обеспечить инспекторов информацией и первичными документами фактического исполнителя по сделке, или иным образом обосновать и подтвердить фактические расходы. Спасти вычеты по НДС скорее всего не получится, а за расходы в налоге на прибыль можно побороться.

При условии раскрытия инспекторам реального поставщика, вы рискуете только налоговой выгодой, которая приходится на наценку, добавленную «техническими» компаниями. При этом, если ваш фактический поставщик освобожден от НДС, вычеты с «техничек» вы точно потеряете. А если же налоговый орган докажет, что вы изначально намеревались построить схему уклонения от налогообложения, то о реконструкции мечтать уже не придется.

Из практики следует, что одуматься и подать «уточненку» не поздно даже на стадии апелляции в рамках судебного процесса. Если же сдадите скорректированную декларацию до окончания выездной проверки, ее могут принять во внимание и сумма доначислений может измениться в вашу пользу.

В условиях всеобщей прозрачности стоит пересмотреть действующие структуры и отказаться от опасных налоговых схем и «бумажного» НДС. Лучше это сделать заблаговременно, чем в последствие тратить ресурсы на споры налоговым органом.

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