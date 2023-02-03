Купля-продажа доли в квартире без уведомления других собственников: как поступить

Описание ситуации

Представьте, вы являетесь долевым собственником квартиры. И вдруг вам поступает звонок или, более того, к вам в квартиру приезжают неизвестные вам лица и заявляют, что теперь они новые сособственники по договору купли – продажи доли.

Что делать?

Ответ эксперта

Комментирует старший партнер юридической компании «Лекс Альянс» Шершнев Роман.

Убрав переживания и негативные эмоции от сложившейся непредвиденной ситуации рекомендуем вам сконцентрироваться на поиске решения исключительно в правовом поле.

Для начала необходимо разобраться, действительно доля в квартире была продана, ввиду чего рекомендуем вам запросить у данных лиц копии документов, подтверждающих их право собственности (договор купли-продажи доли).

Также параллельно рекомендуем вам самостоятельно запросить выписку из ЕГРН на квартиру, в которой Вы сможете увидеть актуальный список собственников, а также дату регистрации права собственности.

В чем же заключается нарушение ваших прав

Согласно п. 1 ст. 250 ГК при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов, а также случаев продажи доли в праве общей собственности на земельный участок собственником части расположенного на таком земельном участке здания или сооружения либо собственником помещения в указанных здании или сооружении.

В соответствии с п. 2 ст. 250 ГК продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее.

Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца (если движимое имущество – в течение 10 дней), продавец вправе продать свою долю любому лицу. В случае, если все остальные участники долевой собственности в письменной форме откажутся от реализации преимущественного права покупки продаваемой доли, такая доля может быть продана постороннему лицу ранее указанных сроков.

Таким образом, если продавец доли не направил в ваш адрес предложение (уведомление) о продаже, было нарушено ваше право преимущественной покупки.

В какой срок обращаться в суд

На основании п. 3 ст. 250 ГК при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

С каким требованием обращаться в суд

Важно знать, что вы в этой ситуации не имеет права на удовлетворение иска о признании сделки недействительной, поскольку гражданским законодательством предусмотрены иные последствия нарушения требований п. 3 ст. 250 ГК.

В суд необходимо обращаться с исковым заявлением именно о переводе на вас прав и обязанностей покупателя по данному договору купли – продажи, а не о признании данной сделки недействительной.

Какие обстоятельства вам нужно будет доказывать в суде

Первостепенно вам необходимо будет подтвердить, что вы являетесь собственником доли в спорной квартире. Также необходимо будет доказать сам факт нарушения вашего преимущественного права покупки, то есть факт отсутствия направления в ваш адрес надлежащего предложения (сообщения) о покупке данной доли.

Также вам необходимо будет подтвердить свою платежеспособность, а именно внести на депозит суда обеспечительный платеж в размере цены договора купли – продажи.

Это минимальная информация, благодаря которой вы уже сможете сориентироваться в новой и непредвиденной для вас ситуации.

Для более подробных рекомендаций необходимо анализировать каждый конкретный случай индивидуально.

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