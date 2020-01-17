Как избежать эмоционального выгорания сотрудников

Пожалуй, каждый руководитель когда-либо представлял себе идеального сотрудника: продуктивного, исполнительного, покладистого, но при этом инициативного, а главное — неутомимого и всегда готового к эффективной работе. Однако реальность такова, что работники — это обыкновенные люди, которые устают, перегорают, зависят от настроения, окружающей их атмосферы и многих других факторов.

Борьба с эмоциональным и профессиональным выгоранием — это прерогатива не только самого сотрудника, но и работодателя, ведь работники, испытывающие СЭВ (Синдром Эмоционального Выгорания), крайне невыгодны для компании. Они создают в коллективе нездоровую, напряженную атмосферу, становятся причиной высокой текучки кадров, снижают общую производительность труда, провоцируют несчастные случаи на производстве.

Как проявляется СЭВ

Синдром Эмоционального Выгорания проявляется как в физической усталости, так и в психологической. Оба фактора неразрывно связаны между собой и влияют друг на друга, усиливая опасные симптомы, среди которых:

— Снижение работоспособности — Апатия — Проявление агрессии — Снижение концентрации — Постоянная усталость — Бессонница — Нарушения работы сердечно-сосудистой системы — Обострение хронических заболеваний

СЭВ крайне негативно влияет на продуктивность сотрудника, ведет к опозданиям, срывам сроков, конфликтам с коллегами и начальством. Особенно опасно эмоциональное выгорание для работников физического труда (в цехе, на производстве), так как зачастую провоцирует невнимательность, ошибки, повышает риск получить травму.

Как бороться с СЭВ у сотрудников

Мы собрали несколько особенно эффективных способов, которые в комплексе помогают заметно снизить риски появления СЭВ у работников, вне зависимости от сферы их деятельности. Давайте подробно рассмотрим каждый из них.

Благоприятный график работы

Одной из первых и самых распространенных причин эмоционального выгорания среди сотрудников является, конечно же, жесткий график работы. Еще больше усугубляют ситуацию штрафы и наказания за те или иные нарушения. В такой неблагоприятной атмосфере человек быстро начинает чувствовать себя загнанным и эксплуатируемым, что, несомненно, негативно влияет на психическое здоровье.

Помните, что каким бы жестким ни был график работы, сотрудникам необходимо давать время на перерывы, желательно с возможностью выйти на свежий воздух и сменить обстановку.

Постоянные переработки также чреваты проявлением СЭВ, приводят к снижению лояльности к работодателю и мотивации к работе. Если сотрудники в вашей организации слишком часто остаются на сверхурочные часы, то задумайтесь над пересмотром графика. Возможно, стоит ввести смены, нанять дополнительный персонал или более равномерно распределить нагрузку среди подчиненных.

А знаете ли вы...

Во многих европейских странах переработка более 220 часов в год (при годовой норме в 1800 часов) запрещена законом и наказывается немалыми штрафами! За соблюдением норм следят службы по охране труда и профсоюзы.

Курсы и тренинги для сотрудников

Многие крупные мировые корпорации давно осознали необходимость проводить специализированные курсы и тренинги для своих сотрудников на различные тематики. Сюда входит и эмоциональный интеллект, и тайм-менеджмент, и разнообразные практики осознанности. Компании выделяют немалые бюджеты на то, чтобы обучать работников, повышая тем самым не только их осведомленность в тех или иных сферах, но и лояльность к компании.

Если вы пока не готовы организовывать подобные тренинги для своих сотрудников, то можно ограничиться курсами повышения квалификации. Получение новых знаний благотворно влияет на работу мозга, повышает внутреннюю мотивацию, активизирует старые и создает новые нейронные связи.

Исследования показывают, что сотрудники, рекомендованные к повышению квалификации, начинают видеть перспективы карьерного роста, что помогает чувствовать себя счастливее и спокойнее.

Разработать программу обучения для ваших сотрудников помогут специалисты Lexintel. У нашей компании есть лицензия на образовательную деятельность.

Корпоративная жизнь

Немаловажным пунктом в борьбе с эмоциональным выгоранием является дружественная атмосфера в коллективе. Результаты исследований доказывают, что неформальное общение среди работников усиливает чувство причастности к общему делу, повышает мотивацию к работе. Ощущение поддержки от коллег и эмпатия также помогают противостоять эмоциональному и профессиональному выгоранию, борются с усталостью.

Создать благоприятную атмосферу в коллективе возможно с помощью корпоративных праздников.

Совсем не обязательно устраивать дорогостоящие и тщательно организованные корпоративы, вполне достаточно ввести традицию поздравлять сотрудников с днем рождения, отмечать маленькие успехи компании, устраивать неформальные пикники.

Модное выражение «team building», хоть и приелось многим бизнесменам, но, тем не менее, не теряет своей сути и эффективности. Назначьте ответственных за неформальную жизнь компании, поощряйте нерабочие мероприятия, введите свои внутренние корпоративные традиции.

Зонирование помещений

Популярные в последнее время офисы в стиле «open space» (англ. «открытое пространство») зачастую приводят к тому, что работники страдают от недостатка личного пространства, мучаются с головными болями и даже психологически отталкивают такое место работы, не чувствуя его «своим». Это приводит к недовольствам в коллективе, а также к текучке кадров.

Психологи утверждают, что грамотное зонирование рабочих помещений может снизить вероятность проявления СЭВ на 30%.

Если ваш офис оформлен в стиле «open space», позаботьтесь о том, чтобы рабочее место каждого сотрудника хотя бы с одной стороны было закрыто от посторонних взглядов (стена, перегородка, шкаф).

Соблюдение норм безопасности

Проявление симптомов эмоционального выгорания естественным образом усиливается, если сотрудник не чувствует себя в безопасности на рабочем месте. Это, в первую очередь, касается работников производств, складов, цехов, где риски получения травм наиболее высоки. Однако и офисные сотрудники зачастую чувствуют на себе последствия несоблюдения норм безопасности на рабочем месте.

Соблюдение правил охраны труда — обязанность работодателя.

Необходимо учитывать, что вентиляция, освещение, акустика и многие другие факторы влияют как на физическое, так и на психологическое состояние человека.

Поощрение инициативы

Еще в конце 80-х гг. прошлого века американская компания USDA Forest Service осознала важность поощрения инициативности и инновационности своих сотрудников. Во главе с руководителем по имени Флойд Марита (Floyd Marita) компания разработала программу «Дух проекта», которая доказала, что изменение организационного климата может благотворно повлиять на производительность и финансовое положение компании. Так, реформирование корпоративной культуры привело к тому, что сотрудники за 4 года предложили более 12 тысяч инновационных идей, которые в итоге помогли оптимизировать работу компании, повысить эффективность, улучшить обслуживание клиентов и снизить издержки.

Исследования доказывают, что сотрудники, не боящиеся проявлять инициативу и брать ответственность за предложенные ими идеи, чувствуют себя нужными и отчетливее понимают свое место в коллективе.

Более того, поощрение инициативности со стороны начальства помогает работникам проявлять себя, раскрывает их творческий потенциал и мотивирует на дальнейшее развитие способностей.

Выводы

Обезопасить сотрудников от эмоционального выгорания на работе — значит обеспечить своему бизнесу процветание и продуктивную работу на долгие годы. Специалисты Lexintel с удовольствием помогут вашей компании оптимизировать кадровую систему, обеспечить выполнение норм охраны труда, организовать обучение сотрудников на условиях ученического договора.

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