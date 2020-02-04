Противопожарные инструктажи для сотрудников - что нужно знать

Противопожарные инструктажи — неотъемлемая часть соблюдения правил техники безопасности и охраны труда в организации. Законодательство обязывает работодателей обучать своих сотрудников правилам пожарной безопасности (ПБ), проводя соответствующие инструктажи. Подробности мы собрали в этой статье.

Основные положения

Ответственность за организацию противопожарных инструктажей несет руководитель или собственник организации: именно это лицо должно обеспечить своих работников знаниями в области пожарной безопасности. Инструктаж может проводиться лично руководителем или же ответственными лицами, обученными и назначенными приказом руководителя. Инструктаж проводится в утвержденном законом порядке, учитывая при этом специфику организации. Подробно нормы пожарной безопасности утверждены в приказе МЧС № 645 от 12.12.2007 (ред. От 22.06.2010).

Необходимо иметь в виду, что работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарных инструктажей, обязаны пройти обучение пожарно-техническому минимуму.

Что входит в противопожарный инструктаж:

— Ознакомление работников с основными требованиями пожарной безопасности;

— Изучение работниками пожарной опасности используемых в производстве технологических процессов;

— Обучение работников правилам пользования средствами противопожарной защиты;

— Обучение работников действиям, предпринимаемым при возникновении пожара.

Кроме того, в рамках противопожарного инструктажа работники должны быть ознакомлены и с правилами надлежащего содержания территории, зданий и помещений организации, с эвакуационными путями и процессом эвакуации людей, с правилами использования открытого огня при работах, а также с правилами вызова пожарной охраны и тем, как следует применять средства пожаротушения и пожарную автоматику.

Важно, чтобы в инструктажах учитывалась специфика организации и чтобы полученные знания регулярно проверялись. Особенно пристальное внимание должно уделяться практической составляющей обучения. Именно это дает сотрудникам возможность грамотно повести себя в чрезвычайной ситуации и быстро предпринять необходимые действия.

Виды инструктажей по пожарной безопасности

Нормы ПБ разделяют противопожарные инструктажи на несколько видов:

— вводный

— первичный на рабочем месте

— повторный

— внеплановый

— целевой

Обратите внимание, что для фиксирования проведения инструктажей компания обязана вести журналы учета проведения инструктажей по ПБ. Согласно пунктам 9 и 10 Норм ПБ, туда вносятся соответствующие записи, подтвержденные подписями инструктируемого и инструктирующего. Помочь с оформлением документации по охране труда могут наши специалисты.

Вводный инструктаж должен проводиться со всеми без исключения принимаемыми на работу сотрудниками, несмотря на их образование и опыт работы. Также вводный инструктаж проводится с командированными в организацию работниками, с лицами, прибывшими на производственную практику или обучение, и с прочими лицами по решению работодателя.

Вводный инструктаж проводит руководитель или работник, назначенный ответственным за ПБ. Законодательство устанавливает правило, по которому вводный инструктаж должен проводиться в оборудованном помещении по программе, утвержденной приказом, а также инструктаж должен сопровождаться практической тренировкой.

Первичный инструктаж на рабочем месте также проводится со всеми вновь принятыми сотрудниками; с теми, кого перевели из одного подразделения компании в другое; с выполняющими новую для них работу; с сезонными работниками; а также со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные или иные работы на территории компании.

Такой инструктаж проводится лицами, ответственными за ПБ в структурных подразделениях, опять же — по утвержденным программам. Первичный инструктаж осуществляется индивидуально с каждым сотрудником, но может проводиться и с группами лиц, если они работают на однотипном оборудовании.

Повторный инструктаж проводится для всех сотрудников организации тем же лицом, что и вводный. Такой инструктаж необходим для проверки и обновления знаний правил, норм, стандартов и инструкций по пожарной безопасности.

Внеплановый инструктаж проводится, если:

— Были введены новые правила, нормы и инструкции по ПБ или же в них были внесены какие-либо изменения;

— Изменились факторы, влияющие на противопожарное состояние объекта. Например, был изменен технологических процесс производства или произошла модернизация оборудования;

— Сотрудниками были нарушены правила ПБ, что привело к пожару;

— На аналогичных производствах произошли аварии/пожары.

Также внеплановый инструктаж проводится для сотрудников, у которых случился длительный перерыв в работе (более 30 календарных дней для обычных работ и более 6 дней для работ с дополнительными требованиями).

Внеплановый инструктаж проводится лицом, назначенным приказом руководителя ответственным за ПБ в организации.

Целевой инструктаж необходим при:

— разовых работах повышенной пожароопасности;

— ликвидации последствий аварий;

— осуществлении работ с оформлением наряда-допуска, огневых работ во взрывоопасных производствах;

— проведении экскурсий, организации массовых мероприятий с обучающимися и другими лицами (заседаний, собраний с количеством участников от 50 и более человек).

Сроки проведения инструктажей

Образование в области безопасности труда должно быть систематическим и регулярным. Для этого нормами установлена периодичность проведения противопожарных инструктажей.

Повторные инструктажи по пожарной безопасности должны проводиться с периодичностью 1 раз в год для обычных организаций и 2 раза в год для предприятий, которые относятся к объектам с пожароопасным технологическим процессом/производством.

Для остальных видов инструктажей периодичность должна основываться на практических соображениях и здравом смысле. Например, очевидно, что вводный инструктаж осуществляется перед началом работы нового сотрудника, а внеплановый — при наступлении вышеупомянутых случаев.

Ответственность за отсутствие проведения инструктажей

Нарушение правил пожарной безопасности, согласно статье 20.4 КоАП РФ, влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа от 2 000 рублей для граждан и до 200 000 рублей для юридических лиц.

Если же нарушения повлекли за собой возникновение пожара, то штрафные санкции увеличиваются: при незначительном уроне суммы штрафов варьируются от 4 000 рублей для граждан до 400 000 рублей для юрлиц. Чем более серьезны последствия такого нарушения, тем выше и карательные меры: если пожар причинил тяжкий вред здоровью или повлек за собой смерть человека, то санкции на юридических лиц могут достигать 1 000 000 рублей. Также нарушение в таком случае может повлечь за собой административное приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

Непроведение инструктажей и/или отсутствие журнала учета их проведения хоть и не является грубым нарушением, однако влечет за собой дополнительные тщательные проверки госорганами, что зачастую приводит к выявлениям дополнительных нарушений, а значит — и к большим штрафам.