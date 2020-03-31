Как государство помогает бизнесу пережить нынешний кризис

В условиях сложившейся ситуации малому и среднему бизнесу приходится непросто — заведения пустуют или вовсе закрываются на карантин, клиентов становится все меньше, а падение рубля ударило по кошельку обычных граждан, сделав многих неспособными тратить деньги на товары и услуги как прежде.

Для поддержания экономики страны в целом, а также малого и среднего предпринимательства в частности Правительство РФ начало вводить льготы и меры по поддержке бизнеса.

Мораторий на налоговые и таможенные госпроверки

18 марта 2020 года Правительством РФ поручено приостановить выездные налоговые и таможенные проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Исключение составляют лишь внеплановые проверки, основанием для которых являются обоснованные причины: причинение вреда жизни и здоровью, возникновение ЧС и т.д.

Председатель Правительства Михаил Мишустин пояснил, что данный мораторий на проверки касается малого и среднего бизнеса с целью поддержать компании и экономику в целом в непростой период распространения коронавирусной инфекции.

Отсрочка страховых взносов и арендной платы

Премьер также объявил о введении трехмесячной отсрочки для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов и о временной отсрочке арендной платы для тех, кто арендует государственное и муниципальное имущество.

Ситуация обсуждалась 17 марта на встрече членов правительства с Владимиром Путиным. Льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса вошли в план первоочередных действий Правительства по обеспечению развития экономики в условиях коронавируса.

Кроме того, ранее Михаил Мишустин объявлял и о прочих мерах поддержки экономики в сложившейся ситуации: о формировании антикризисного фонда в размере до 300 миллиардов рублей, об увеличении объемов государственных гарантий, о расширении льготного кредитования для бизнеса.

Экспертное мнение или «как работать из дома, когда на карантин отправили не только сотрудников, но и их детей»

Будут ли вводить еще какие-либо послабления и льготы — неизвестно. Предприниматели особенно ратуют за отсрочку предоставления отчетности, которую надо будет сдавать в апреле.

Это объясняется тем, что некоторые компании уже отправили своих сотрудников на удаленную работу, и многие столкнулись со сложностями подготовки отчетности в таких нерабочих условиях. Действительно, не у всех есть возможность спокойно поработать из дома, особенно при условии, что детей тоже перевели на домашнее обучение.

Коллеги, а как у вас обстоят дела с работой? Вы в офисе или дома? Если дома, то возникают ли трудности? Делитесь в комментариях. Сейчас нам всем как никогда нужна поддержка друг друга!

Кроме того, многие компании сталкиваются с проблемами из-за надобности срочно перестраивать бизнес-процессы и искать способы минимизировать убытки, связанные с нынешним кризисом. Госпроверки, сдача отчетности, оплата обязательных взносов и платежей — все это как никогда сказывается на продуктивности работы и на финансовой ситуации в итак непростых условиях.

Мы понимаем, что работать сейчас как никогда трудно, но эксперты Lexintel призывают предпринимателей не расслабляться. Отмена госпроверок и отсрочки платежей — это не повод злоупотреблять ситуацией. Это мера помощи, которой стоит воспользоваться во благо бизнесу и клиентам!

Любые незаконные действия и злоупотребление ситуацией легко всплывут в будущем, когда плановые проверки возобновятся.

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