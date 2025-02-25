Как иностранцу получить образование в России

Основные способы поступления

1. Общий конкурс: равные условия с гражданами России

Граждане стран СНГ могут сдавать ЕГЭ и поступать в российские вузы на общих основаниях с россиянами. Однако этот путь довольно сложен: экзамены проводятся только в России, а задания соответствуют российской школьной программе. Это означает, что поступающему потребуется не только свободное владение русским языком, но и глубокое знание учебных дисциплин.

2. Контрактное обучение

Еще один вариант — поступление на коммерческой основе. В этом случае абитуриент подает документы в вуз, проходит вступительные испытания (их перечень устанавливается университетом) и, в случае успешного прохождения отбора, заключает договор на обучение.

3. Квоты от Россотрудничества