Как иностранцу получить образование в России

Основные способы поступления
1. Общий конкурс: равные условия с гражданами России
Граждане стран СНГ могут сдавать ЕГЭ и поступать в российские вузы на общих основаниях с россиянами. Однако этот путь довольно сложен: экзамены проводятся только в России, а задания соответствуют российской школьной программе. Это означает, что поступающему потребуется не только свободное владение русским языком, но и глубокое знание учебных дисциплин.
2. Контрактное обучение
Еще один вариант — поступление на коммерческой основе. В этом случае абитуриент подает документы в вуз, проходит вступительные испытания (их перечень устанавливается университетом) и, в случае успешного прохождения отбора, заключает договор на обучение.
3. Квоты от Россотрудничества
Российское правительство ежегодно выделяет бюджетные места для иностранных студентов в более чем 450 вузах. Отбор кандидатов по квоте проводится Россотрудничеством, при этом особое внимание уделяется абитуриентам из стран СНГ. Участники программы могут поступить на бюджет без необходимости сдачи ЕГЭ, но должны пройти конкурсный отбор.
Как поступить по квоте
Чтобы принять участие в программе, необходимо:
Зарегистрироваться на портале education-in-russia и подать заявку.
Принять участие в отборочных мероприятиях в своей стране.
Проверить статус заявки и список допущенных к следующему этапу кандидатов.
Дождаться открытия доступа к личному кабинету (уведомление приходит на e-mail).
Следить за статусом заявки в системе.
Категории кандидатов
В рамках квотной программы выделяют несколько категорий поступающих:
Рекомендованные Россотрудничеством — успешно прошедшие конкурсный отбор в представительствах организации.
Отобранные университетами — зачисляются на бюджет в рамках конкурса, проводимого вузами.
Победители международных олимпиад — имеют дополнительные привилегии при поступлении.
Сколько квот выделяется
Количество бюджетных мест ежегодно увеличивается. Например, в 2021 году по квоте поступили 18 000 иностранных студентов, а в 2022 году число мест увеличилось до 23 000. Наибольшее количество квот традиционно предоставляется гражданам Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.
Какие документы нужны для поступления
Паспорт.
Документ об образовании.
Медицинская справка (если поступаете на бюджет).
Фото 3×4.
Если ваш диплом или аттестат выдан за границей, может потребоваться процедура признания образования. В ряде случаев необходимо также пройти консульскую легализацию или получить апостиль. Проверить, требуется ли эта процедура, можно на портале Национального информационного центра.
Нужна ли студенческая виза
Гражданам ряда стран СНГ виза для обучения в России не требуется. В этот список входят:
Азербайджан.
Армения.
Беларусь.
Казахстан.
Кыргызстан.
Молдова.
Таджикистан.
Узбекистан.
Украина.
Абхазия и Южная Осетия.
Абитуриенты из других стран должны оформить студенческую визу. Приглашение на визу выдается университетом через 30–45 дней после зачисления.
Итоги
Поступление в российский университет — это реальный шанс получить качественное образование в одной из ведущих мировых образовательных систем. Независимо от выбранного пути — будь то общий конкурс, контрактное обучение или участие в квотной программе — каждый иностранный абитуриент может найти оптимальный вариант для себя.
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