Заменит ли онлайн-бухгалтерия офисного сотрудника?

Бухгалтерия – вещь сложная. Нет бизнесменов, которые на старте проекта не ломали бы голову над проблемой: нанимать бухгалтера или делать все самому? А что будет, если я не справлюсь? Но бухгалтер – это же дорого. Как поступить? Сегодня разберем, какой способ ведения учета лучше выбрать собственнику.

Офисный сотрудник: плюсы и минусы

Свой бухгалтер – понятно, привычно, к тому же всегда под рукой. Чем же еще он хорош?

Плюсы штатного бухгалтера:

1. Знает нюансы бизнеса изнутри.

Иногда собственнику кажется, что ничего сложного в его бизнесе нет. Но в реальности деятельность может содержать массу нюансов. Например: даже у микробизнеса может быть совмещение режимов. Тогда самостоятельно разобраться в вопросах учета владельцу будет непросто.

2. Следит за документами.

«Оставил в машине», «забыл в кафе на столике», «выпали при приемке груза» - каждый бухгалтер знает, каким рассеянным бывает занятой руководитель. Если пустить ситуацию на самотек, прорехи в учете обеспечены. Бухгалтер отследит наличие первичных документов и обеспечит их хранение.

3. Укажет на опасные ситуации и нарушения.

Собственник по незнанию или забывчивости может упустить из виду важные моменты. Например: заканчивается срок патента, если его не продлить ИП слетит на другой режим и переплатит бюджету налоги, да и еще и на штрафы попадет. Штатник держит такие моменты под контролем.

4. Может выполнять несколько функций.

В малом бизнесе бухгалтер редко выполняет только свою работу. Часто он же и кадровик. Знает, как иностранного работника оформить, за воинским учетом следит, отчеты в Роспотребнадзор рисует. А до кучи - еще и управленку ведет.

Казалось бы, ответ очевиден – бизнесу нужен бухгалтер, но не все так просто.

Минусы штатного бухгалтера:

1. Дорого стоит.

Бухгалтеру нужно платить зарплату, больничные, отпускные. А с зарплаты еще и страховые взносы в бюджет перечислять. Даже, если бизнес будет на спаде, платить все равно нужно. Также бухгалтеру придется организовать рабочее место: понадобится рабочий стол, шкафы для документов, компьютер, лицензионное программное обеспечение, качественная офисная техника (МФУ, смартфон, ноутбук для связи и работы вне офиса и т.д.). А если численность постоянного персонала: директор и бухгалтер, да еще и директор все время в разъездах – получается, что офис снят ради одного человека.

2. Нужно регулярно обновлять квалификацию.

Законодательство меняется очень быстро, а бухгалтер всегда должен быть в «тренде». Что если бизнес прирастет новым направлением, или появится новый режим? Бухгалтера придется обучать. Курсы повышения квалификации, семинары, вебинары – это лишние издержки для работодателя.

В некоторых сферах к квалификации бухгалтера предъявляют особые требования (например, для работы в страховой компании), поэтому даже если вы нашли хорошего специалиста, но его образования формально недостаточно для работы главбухом, придется отправить его на обучение (за счет организации конечно).

3. Может внезапно заболеть.

Бухгалтер может в самый неподходящий момент уйти на больничный, или еще хуже – в декрет. А еще бухгалтеру нужен отпуск. На период отсутствия сотрудника собственнику придется вариться в учете самостоятельно или искать замену.

Онлайн-бухгалтерия: что она умеет?

Это функциональный облачный сервис, который максимально подстроен под пользователя, не владеющего глубокими познаниями в бухгалтерском и налоговом учете.

Например, онлайн-бухгалтерия Локо-Банка решает ряд задач:

отслеживает операции по всем счетам, включая валютные;

формирует платежные поручения и другие документы;

создает книги учета доходов и расходов;

рассчитывает авансовые платежи, налоги и страховые взносы;

подсказывает, как уменьшить налоговые платежи;

формирует отчетность;

отправляет готовые отчеты в контролирующие органы;

напоминает о датах уплаты налогов и сдачи форм и деклараций;

позволяет проводить сверку и вести переписку с налоговыми органами.

Плюсы и минусы онлайн-бухгалтерии

Во всем есть свои плюсы и минусы. С онлайн-бухгалтерией тоже не все так однозначно.

Плюсы онлайн-бухгалтерии:

1. Мобильность.

Доступна круглосуточно в любом браузере и любой точке мира. Можно в любой момент создать документ, отправить отчет или запросить техподдержку.

2. Понятный интерфейс.

Заполнение форм и документов автоматизировано. Действия пользователя сопровождаются подсказками и примерами.

3. Соблюдение законодательных требований.

Все правовые изменения оперативно внедряются в сервис. Формы отчетов, реквизиты для уплаты налогов, даты перечисления платежей в бюджет – всегда актуальны.

4. Доступность.

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Минусы онлайн-бухгалтерии:

1. Подойдет не всем.

Онлайн-бухгалтерия для самостоятельного ведения бизнеса предназначена только для ИП на УСН-доходы без наемных работников. Если у вас ООО или ИП с сотрудниками – вам потребуется расширенный сервис и помощь специалистов.

2. Нужно контролировать и пополнять перечень операций.

Сервис может сделать за пользователя практически все. Но если через счет проходят операции, которые к доходам по УСН не относятся, их нужно исключить из перечня вручную. Иначе сумма налога к уплате будет завышена. И наоборот, если у пользователя были операции, которые через счет не прошли, их нужно самостоятельно внести в сервис, чтобы доходы не выпали из учета.

Как сделать правильный выбор

Конечно, онлайн-бухгалтерия – это не вариант для крупных предприятий. Если численность сотрудников больше 100 человек, обороты компании – сотни миллионов, да еще и сфера деятельности серьезная – строительство или производство, - без целого штата бухгалтеров не обойтись.

Но когда бизнес совсем небольшой, да еще и только начинает работать – это подходящий вариант. А главное – экономичный, ведь на старте проекта каждая копейка на счету.

ИП без работников на УСН-доходы легко справится с онлайн-бухгалтерией самостоятельно.

Для ООО и ИП с работниками Локо-Банк подберет удобный сервис и личного бухгалтера от партнеров. Например, на тарифе «Команда экспертов 24/7» клиенты дополнительно получают:

ведение учета и отчетности по сотрудникам до 100 человек;

консультации бухгалтера и юриста;

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