Регистрация ООО: пакет документов, выбор ОКВЭД и системы налогообложения

До начала ведения собственного бизнеса у предпринимателей возникает множество вопросов о том, как зарегистрировать компанию самостоятельно, какие действия необходимо предпринять, а также как выглядит сам алгоритм регистрации.

В статье мы постараемся ответить на данные вопросы.

Этап 1. Выбор названия, видов деятельности, системы налогообложения

Общество может иметь полные / сокращенные наименования на русском, иностранном языке и языках народов РФ. Обязательным считается полное и сокращенное наименование на русском языке.

При выборе наименования не стоит называть компанию именами известных брендов или торговых марок, так как правообладатели могут подать в суд за нарушение авторских прав.

Также не стоит использовать слова «Российская Федерация», «Россия», «Москва», названия других стран, субъектов РФ, городов, так как для их использования необходимо получить специальное разрешение.

Виды деятельности будущего общества необходимо выбирать из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). Один из видов деятельности должен быть основным, остальные дополнительными. Ограничений по количеству указываемых видов деятельности законодательно не предусмотрено, их может быть и 20, и 100. Из классификатора необходимо выбрать только те виды деятельности, которые состоят минимум из 4 цифр (например, 77.20).

ООО может работать по одной из следующих систем налогообложения: ОСНО (общий режим) и УСН (упрощенка).

По умолчанию у вновь созданной компании будет ОСНО. Общий режим не имеет ограничений по размеру доходов, численности персонала и стоимости основных средств. Он универсален, но вести бухгалтерский и налоговый учет на нем очень сложно, новичку эта задача не по плечу.

Чтобы применять упрощенную систему нужно подать заявление в ФНС. Можно направить его вместе с пакетом регистрационных документов или подать отдельно, в течение 30 дней после регистрации. УСН подходит не всем, существует ряд ограничений:

численность персонала до 100 человек;

годовой доход не более 150 млн рублей;

нельзя иметь филиалы;

доля других фирм в капитале ООО не больше 25%.

При этом УСН проще в администрировании: меньше отчетности, несложно посчитать налог.

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Этап 2. Подбор юридического адреса

Адрес регистрации, в обиходе «юридический адрес», используется в качестве местонахождения единоличного исполнительного органа Общества, т. е. директора. Зарегистрировать ООО без адреса нельзя, так как по нему будет осуществляться связь с Обществом, направляться корреспонденция от налоговых органов, контрагентов, банков, фондов и т.д. Для регистрации может быть использован как собственный адрес (собственное жилое или нежилое помещение), так и арендованный.

Для регистрирующего органа необходимо предоставить гарантийное письмо и документ о праве собственности.

Этап 3. Составление документов юридического лица

Учредительным документом является только устав, который подлежит регистрации в налоговом органе.

Сейчас можно не заниматься разработкой устава самостоятельно, а использовать типовые формы. Чтобы выбрать подходящую вашей компании форму можно воспользоваться сервисом ФНС. Отвечая на простые вопросы, вы помогаете сервису выбрать самый подходящий вариант. Готовый устав можно скачать, но предъявлять его в налоговую не нужно, в форме заявления вы просто укажете номер выбранной вами формы типового устава.

Плюсы в том, что типовой устав точно соответствует законодательству, лаконичен, и его не нужно менять, если организация сменила название, юридический адрес или увеличила уставный капитал. Этих сведений нет в типовом уставе, они есть в ЕГРЮЛ.

Минусы — не всем подойдет такой тип учредительного документа, особенно если в ООО несколько учредителей и их права и обязанности хочется прописать более точно.

Для регистрации общества необходимо принять соответствующее решение (если учредитель — один) или провести собрание и составить протокол (если учредителей будет несколько). В решении или протоколе утверждается название компании, ее директор, адрес, уставный капитал и доли участников.

Минимальный уставный капитал в ООО — 10 000 рублей.

Этап 4. Подача документов на регистрацию

Законодательно закреплено несколько способов подачи документов на регистрацию, а именно:

Электронно, с помощью нотариуса: Электронно, с помощью собственной ЭЦП. Лично в регистрирующую ФНС.

При подаче через нотариуса необходимо заверить заявление на государственную регистрацию по форме Р11001. При подаче с помощью собственной ЭЦП заверять документы не нужно.

Если документы подаются на регистрацию электронно, необходимость оплачивать государственную пошлину в размере 4 000 рублей отсутствует (ст. 333.35 НК РФ).

Список документов для регистрации ООО следующий:

заявление по форме Р11001;

решение об учреждении;

Устав;

документы на адрес;

чек (квитанция) об оплате госпошлины (не обязательный документ) .

Регистрация общества занимает не более 5 рабочих дней. Заявитель получает Свидетельство о постановке на налоговый учет, Лист записи и экземпляр учредительного документа с отметкой регистрирующего органа.

При электронной подаче документы о государственной регистрации, подписанные ЭЦП регоргана, приходят на электронную почту заявителя. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи» документы с ЭЦП равнозначны обычным бумажным документам.