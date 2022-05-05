Система быстрых платежей для бизнеса в 2022 году

Как работает СБП

Система работает в нескольких режимах.

Расчеты между физическими лицами

Обычные люди могут отправлять друг другу платежи по номеру телефона, при условии, что банки отправителя и получателя подключены к СБП. Отправлять деньги можно с любого банковского счета, даже если к нему не привязана карточка.

Расчеты между физическими лицами и бизнесом (поступление оплаты за товары и услуги от населения на счет компании или ИП)

Покупатель совершает платеж с помощью QR-кода, который нужно отсканировать из мобильного приложения банка, подключенного к СБП. Так называемая C2B-операция выполняется моментально, благодаря тому, что закодированная в QR-коде информация о получателе уже сохранена в Операционно-процессинговом клиринговом центре (ОПКЦ). Денежные средства покупателя спишутся и зачисляются моментально после нажатия «OК» в мобильном приложении.

Все банки, обладающие универсальной лицензией, обязаны с 1 апреля 2022 года предоставить возможность своим клиентам получать оплату за товары или услуги по сформированному QR-коду.

Графический код может быть создан двумя способами. Какой выбрать, зависит от особенностей вашего бизнеса:

Если цену на товар вы определяете непосредственно в присутствии клиента, то предлагайте ему статический код. В нем зашифрованы только банковские реквизиты, а необходимую сумму нужно вносить самостоятельно. Если продажи совершаются онлайн, то проще всего прислать клиенту индивидуальный динамический код. Его формируют непосредственно перед продажей: задают срок действия от 5 минут до 90 дней и указывают сумму оплаты.

Расчеты между юрлицами и предпринимателями

Находятся в стадии тестирования. Планируется, что вместо телефонного номера для безналичного перевода необходимо будет ввести Merchant ID контрагента. Для совершения взаиморасчетов нужно, чтобы банки участников были подключены к системе СБП. Стоимость перевода будет регулировать ЦБ.

Ожидаемый размер комиссии — от 5 коп. до 3 руб. в зависимости от суммы перевода. Единовременный перевод не может превышать 600 000 руб.

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Плюсы и минусы СБП

Преимущества:

Мгновенное зачисление денег на счет.

Экономия на комиссии — ее предел регулируется ЦБ. Максимальное значение достигает 0,7% в зависимости от сферы деятельности.

С 1 октября комиссию дополнительно ограничили суммой 1 500 руб. с одного платежа. А представители МСП до 1 июля 2022 могут получить компенсацию от государства и вернуть всю сумму комиссии, уплаченную за применение СБП.

Не нужно покупать, устанавливать и обслуживать дополнительное оборудование.

Недостатки:

Сумма единовременного платежа не может превышать 600 000 руб, в будущем планируется расширить границы до 1 млн руб.

Банковский счет клиента должен быть открыт в кредитной организации, которая подключена и участвует в системе СБП.

Покупатель должен при себе иметь современный телефон с установленным на него банковским мобильным приложением и подключенным интернетом.

Учет СБП

Представители малого и среднего предпринимательства до 1 июля 2022 получают обратно удержанную комиссию за перевод по СБП. Согласно Постановлению Правительства от 30.06.2021 № 1103 сначала банк удерживает комиссию за перевод, затем подает в Минэкономразвитие заявку на возврат. После получения подтверждения из Министерства удержанные денежные средства поступают на счет продавцу.

Всем прочим предприятиям комиссии не возвращаются. Но их размер намного ниже, чем при использовании эквайринга, т. к. в цепочке по которой движутся средства намного меньше промежуточных звеньев.

Если комиссия списана со счета, то отразите это следующим образом:

Дт 51 — Кт 62 — средства поступили на расчетный счет;

Дт 91.2 — Кт 51 — списана банковская комиссия за услуги СБП.

Если на счет поступает выручка за минусом комиссии:

Дт 57 — Кт 62 — деньги списаны со счета покупателя;

Дт 51 — Кт 57 — выручка за вычетом комиссии СБП зачислена на расчетный счет продавца;

Дт 91.2 — Кт 57 — комиссия отнесена на прочие расходы.

С учетом того, что комиссию компенсирует Министерство, приготовьтесь сделать дополнительные проводки и учесть ее при расчете УСН и налога на прибыль.

Дт 51 — Кт 86 — получена субсидия от государства;

Дт 86 — Кт 91, субсчет «Прочие доходы» — полученная субсидия потрачена на возмещение затрат.

На основании п. 4.1 ст. 271 НК субсидии признаются в составе внереализационных доходов и должны быть учтены единовременно на дату их зачисления.

Одно из преимуществ СБП — моментальное зачисление на банковский счет. Налогоплательщики на упрощенных режимах пользуются кассовым методом, то есть перевод по СБП включают в доходы в день совершения оплаты. Продавцы на ОСНО, применяющие метод начисления, также признают выручку в момент получения покупателем товара. Теперь исключена ситуация, при которой продажи за последний день месяца попадали в доход следующего месяца.

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Пошаговая инструкция для подключения СБП

Скорость подключения к СБП полностью оправдывает название системы.