Поддержка бизнеса 2022. Льготы, субсидии, отсрочки по налогам

Налоговые послабления и льготы
Много поправок в НК внесено законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ.
На что стоит обратить внимание.
1. Переход на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль, исходя из фактической прибыли
Нововведение касается предприятий, которые платят авансы ежемесячно с доплатой за квартал. Они вправе перейти на помесячную уплату налога исходя из фактической прибыли, не дожидаясь конца 2022 года.
Нужно только внести изменения в учетную политику и сообщить о своем решении налоговикам.
2. Учет курсовых разниц
Положительные курсовые разницы, которые образуются с 2022 по 2024 года, нужно включать в доходы только на дату прекращения или исполнения этих требований (обязательств). Каждый месяц учитывать в доходах положительную курсовую разницу не нужно.
Аналогичное правило действует и для отрицательных курсовых разниц, но только тех, которые возникнут в период с 2023 по 2024 годы.
3. Льготная ставка по налогу на прибыль для IT-компаний
За периоды с 2022 по 2024 годы IT-компании полностью освобождены от уплаты налога на прибыль как в федеральный, так и в региональный бюджеты.
4. Льготная ставка по НДС для гостиниц и турбизнеса
Ставка НДС 0% будет действовать с 01.07.2022 по 30.06.2027 для тех, кто:
- предоставляет места временного проживания в гостиницах;
- сдает в аренду объекты туриндустрии, введенные в эксплуатацию (реконструированные) после 01.01.2022.
Чтобы подтвердить право на льготу, нужно подать в налоговую отчет о доходах и документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию.
5. Ускоренное возмещение НДС
Восемь дней понадобится для возврата суммы НДС, не превышающую сумму уплаченных налогов и сборов за прошлый год, без подкрепления банковской гарантией. На сумму превышения нужна будет банковская гарантия либо поручительство.
6. Снижение транспортного налога
Теперь дорогими считаются автомобили дороже 10 млн рублей, а не 3 млн рублей как раньше. Повышающий коэффициент 3 следует применять, если авто:
- стоит от 10 до 15 млн рублей и не старше 10 лет,
- стоит от 15 млн рублей и не старше 20 лет.
7. «Заморозка» кадастровой стоимости для расчета налога на имущество и земельного налога
За 2023 год указанные имущественные налоги нужно будет рассчитать исходя из кадастровой стоимости, установленной в ЕГРН на 01.01.2022. Это не относится к ситуации, когда кадастровая стоимость увеличится при изменении характеристик объекта.
В этом случае для расчета налогов надо будет брать новую кадастровую стоимость.
8. Продление «налоговых каникул» для новых предпринимателей
До 01.01.2025 года регионам разрешили устанавливать нулевую ставку по УСН и ПСН для новых ИП, если они работают в производственной, социальной и (или) научной сферах. А также оказывают бытовые или гостиничные услуги населению.
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9. Снижение пеней
За период с 09.03.2022 до 31.12.2023 пени для организаций будут исчисляться также, как и для ИП: исходя из 1/300 действующей в этот период ставки ЦБ.
Если раньше с 31-го дня просрочки пени начислялись в двойном размере, то теперь пени для за длительную просрочку будут считать по той же ставке, что и за просрочку до 30 дней включительно.
10. Освобождение от НДФЛ некоторых видов дохода
- в виде материальной выгоды, полученной в период с 2021 по 2023 года;
- по банковским вкладам, размещенным в отечественных банках и полученных в период с 2021 по 2022 год;
- в виде помощи (подарков) ветеранам, инвалидам, труженикам тыла, бывшим узникам и прочим льготникам. Освобождение действует с 2021 года без срока ограничения.
Отсрочки по уплате налогов и взносов
1. По УСН
- налог за 2021 год для юрлиц перенесен с 31.03.2022 на 31.10.2022, для ИП — с 30.04.2022 на 30.11.2022;
- авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2022 года перенесен для организаций и ИП с 25.04.2022 на 30.11.2022.
Налог и авансовый платеж можно платить частями: 1/6 от суммы в указанный новый срок, и далее ежемесячно по 1/6 от суммы налога или авансового платежа до полной их уплаты (письмо ФНС от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@).
Отсрочка на федеральном уровне дана не всем, а только тем упрощенцам, у которых основной ОКВЭД присутствует в Перечне из постановления Правительства от 30.03.2022 № 512.
Но есть еще «региональные» отсрочки, которые местные власти устанавливают сами (закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ).
2. По страховым взносам
- сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и прочих вознаграждений в пользу физлиц с апреля по сентябрь 2022 года, продлеваются на 12 месяцев;
- срок уплаты страховых взносов ИП за себя за 2021 год с дохода более 300 тыс. рублей перенесен с 1 июля 2022 года на 3 июля 2023 года.
Право на отсрочку есть у организаций и ИП с основным видом деятельности, указанным в приложениях к постановлению Правительства от 29.04.2022 № 776.
Налоговая служба запустила сервис для проверки прав на отсрочку уплаты налогов и взносов. Для проверки доступности новых сроков уплаты достаточно указать ИНН.
Компенсации и субсидии
1. Компенсации затрат малому и среднему бизнесу на оплату банковских комиссий при использовании системы быстрых платежей (СБП).
Программа была запущена в 2021 году, но ее продлили до конца 2022 года. Субсидии выдаются банкам, а они переводят эти деньги на расчетные счета малых предприятий, которые пользовались СБП. Сумма комиссий компенсируется в полном объеме.
2. Каждый работодатель, который нанял сотрудника моложе 30 лет через ЦЗН, получит субсидию в размере 3-х МРОТ с учетом страховых взносов и районного коэффициента (постановление Правительства № 362 от 13 марта 2021 года). Условие невозврата субсидии: новичок должен проработать не менее полугода. В противном случае деньги придется вернуть.
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Нефинансовые меры поддержки
- До 03.03.2025 года освобождены от налоговых проверок IT- компании. Исключение: проверки, назначенные с согласия вышестоящего руководства или ФНС России (указ Президента от 02.03.2022 № 83, письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@).
- Продлен мораторий на плановые и внеплановые надзорные проверки бизнеса на 2022 год (постановление Правительства от 10.03.2022 № 336). Прежние исключения остались: мораторий не распространяется на плановые проверки таких видов деятельности, как использование объектов повышенной опасности, здравоохранение, образование, теплоснабжение, электроэнергетика и др.
- До 01.07.2022 года не будут блокировать счета компаний и ИП, которые задолжали бюджету. При этом у налогоплательщиков будет еще две недели по истечении этого срока, чтобы погасить долги.
- На год продлены сроки действия лицензий и других разрешительных документов, истекающих в 2022 году (постановление Правительства от 12.03.2022 года № 353).
- Организации и ИП, которые ведут деятельность в отраслях из перечня постановления Правительства от 10.03.2022 года № 337, могут получить отсрочку по кредитам до шести месяцев.