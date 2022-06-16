Поддержка бизнеса 2022. Льготы, субсидии, отсрочки по налогам

Налоговые послабления и льготы

Много поправок в НК внесено законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

На что стоит обратить внимание.

1. Переход на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль, исходя из фактической прибыли

Нововведение касается предприятий, которые платят авансы ежемесячно с доплатой за квартал. Они вправе перейти на помесячную уплату налога исходя из фактической прибыли, не дожидаясь конца 2022 года.

Нужно только внести изменения в учетную политику и сообщить о своем решении налоговикам.

2. Учет курсовых разниц

Положительные курсовые разницы, которые образуются с 2022 по 2024 года, нужно включать в доходы только на дату прекращения или исполнения этих требований (обязательств). Каждый месяц учитывать в доходах положительную курсовую разницу не нужно.

Аналогичное правило действует и для отрицательных курсовых разниц, но только тех, которые возникнут в период с 2023 по 2024 годы.

3. Льготная ставка по налогу на прибыль для IT-компаний

За периоды с 2022 по 2024 годы IT-компании полностью освобождены от уплаты налога на прибыль как в федеральный, так и в региональный бюджеты.

4. Льготная ставка по НДС для гостиниц и турбизнеса

Ставка НДС 0% будет действовать с 01.07.2022 по 30.06.2027 для тех, кто:

предоставляет места временного проживания в гостиницах;

сдает в аренду объекты туриндустрии, введенные в эксплуатацию (реконструированные) после 01.01.2022.

Чтобы подтвердить право на льготу, нужно подать в налоговую отчет о доходах и документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию.

5. Ускоренное возмещение НДС

Восемь дней понадобится для возврата суммы НДС, не превышающую сумму уплаченных налогов и сборов за прошлый год, без подкрепления банковской гарантией. На сумму превышения нужна будет банковская гарантия либо поручительство.

6. Снижение транспортного налога

Теперь дорогими считаются автомобили дороже 10 млн рублей, а не 3 млн рублей как раньше. Повышающий коэффициент 3 следует применять, если авто:

стоит от 10 до 15 млн рублей и не старше 10 лет,

стоит от 15 млн рублей и не старше 20 лет.

7. «Заморозка» кадастровой стоимости для расчета налога на имущество и земельного налога

За 2023 год указанные имущественные налоги нужно будет рассчитать исходя из кадастровой стоимости, установленной в ЕГРН на 01.01.2022. Это не относится к ситуации, когда кадастровая стоимость увеличится при изменении характеристик объекта.

В этом случае для расчета налогов надо будет брать новую кадастровую стоимость.

8. Продление «налоговых каникул» для новых предпринимателей

До 01.01.2025 года регионам разрешили устанавливать нулевую ставку по УСН и ПСН для новых ИП, если они работают в производственной, социальной и (или) научной сферах. А также оказывают бытовые или гостиничные услуги населению.

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9. Снижение пеней

За период с 09.03.2022 до 31.12.2023 пени для организаций будут исчисляться также, как и для ИП: исходя из 1/300 действующей в этот период ставки ЦБ.

Если раньше с 31-го дня просрочки пени начислялись в двойном размере, то теперь пени для за длительную просрочку будут считать по той же ставке, что и за просрочку до 30 дней включительно.

10. Освобождение от НДФЛ некоторых видов дохода

в виде материальной выгоды, полученной в период с 2021 по 2023 года;

по банковским вкладам, размещенным в отечественных банках и полученных в период с 2021 по 2022 год;

в виде помощи (подарков) ветеранам, инвалидам, труженикам тыла, бывшим узникам и прочим льготникам. Освобождение действует с 2021 года без срока ограничения.

Отсрочки по уплате налогов и взносов

1. По УСН

налог за 2021 год для юрлиц перенесен с 31.03.2022 на 31.10.2022, для ИП — с 30.04.2022 на 30.11.2022;

для юрлиц перенесен с 31.03.2022 на 31.10.2022, для ИП — с 30.04.2022 на 30.11.2022; авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2022 года перенесен для организаций и ИП с 25.04.2022 на 30.11.2022.

Налог и авансовый платеж можно платить частями: 1/6 от суммы в указанный новый срок, и далее ежемесячно по 1/6 от суммы налога или авансового платежа до полной их уплаты (письмо ФНС от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@).

Отсрочка на федеральном уровне дана не всем, а только тем упрощенцам, у которых основной ОКВЭД присутствует в Перечне из постановления Правительства от 30.03.2022 № 512.

Но есть еще «региональные» отсрочки, которые местные власти устанавливают сами (закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ).

2. По страховым взносам

сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и прочих вознаграждений в пользу физлиц с апреля по сентябрь 2022 года, продлеваются на 12 месяцев;

срок уплаты страховых взносов ИП за себя за 2021 год с дохода более 300 тыс. рублей перенесен с 1 июля 2022 года на 3 июля 2023 года.

Право на отсрочку есть у организаций и ИП с основным видом деятельности, указанным в приложениях к постановлению Правительства от 29.04.2022 № 776.

Налоговая служба запустила сервис для проверки прав на отсрочку уплаты налогов и взносов. Для проверки доступности новых сроков уплаты достаточно указать ИНН.

Компенсации и субсидии

1. Компенсации затрат малому и среднему бизнесу на оплату банковских комиссий при использовании системы быстрых платежей (СБП).

Программа была запущена в 2021 году, но ее продлили до конца 2022 года. Субсидии выдаются банкам, а они переводят эти деньги на расчетные счета малых предприятий, которые пользовались СБП. Сумма комиссий компенсируется в полном объеме.

2. Каждый работодатель, который нанял сотрудника моложе 30 лет через ЦЗН, получит субсидию в размере 3-х МРОТ с учетом страховых взносов и районного коэффициента (постановление Правительства № 362 от 13 марта 2021 года). Условие невозврата субсидии: новичок должен проработать не менее полугода. В противном случае деньги придется вернуть.

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