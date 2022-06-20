Импорт

Параллельный импорт. Что это такое и как работает

В мае 2022 года Минпромторг выпустил перечень товаров, которые официально доступны к ввозу в Россию в рамках параллельного импорта. Некоторые предприниматели ошибочно решили, что теперь в страну можно ввозить любую продукцию, несмотря на наличие разрешений и сертификатов. Это не так.

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Параллельный импорт. Что это такое и как работает

Параллельный импорт — это ввоз товаров на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателей.

Почему именно «параллельный»? Потому что импорт производится параллельно поставкам официальных дистрибьюторов. Чаще всего такие товары называются «серыми», но они имеют все те же сертификаты качества, лицензии и официально декларируются на таможне.

То есть товар произведен официально, просто правообладатель не разрешил его ввоз в Россию.

Как работает параллельный импорт?

Работает параллельный импорт за счет принципа исчерпания исключительного права на товарный знак.

Проще говоря — невозможности правообладателя контролировать ввоз и продажу своих товаров на другой территории.

Существует три режима исчерпания исключительных прав:

  1. Международный, когда товар может продаваться в любой стране без согласия и разрешения правообладателя в том случае, если он был хоть раз продан в любой точке мира.
  2. Региональный, когда товар без разрешения правообладателя может продаваться в стране, которая входит в какой-то союз или объединение государств (при условии, что в одной из стран объединения действует согласие правообладателя на продажу данного товара).
  3. Национальный, когда товар может быть свободно реализован без согласия правообладателя после первой официальной продажи на территории страны.

В России закреплен национальный режим исчерпания исключительного права на продажи товара, которым сегодня и пользуются компании для организации параллельного импорта.

Что можно ввозить в рамках параллельного импорта?

Перечень товаров, которые можно ввозить в рамках параллельного импорта содержит 96 пунктов и утвержден приказом Минпромторга от 19.04.2022 № 1532.

В него входят:

  • парфюмерная продукция;
  • изделия из кожи и меха;
  • бумага;
  • одежда;
  • электроника;
  • автомобили;
  • топливо минеральное, нефть.

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Почему разрешили параллельный импорт?

После объявления санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка, покупатели ощутили нехватку некоторых товаров. Для того, чтобы избежать дефицита и обеспечить население страны необходимыми для жизни товарами, правительство разрешило ввозить их в рамках параллельного импорта.

Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Параллельный импорт хоть и выход из сложившейся ситуации, но все же имеет следующие недостатки:

  1. Цена. Так как при параллельном импорте цепочка поставщиков удлиняется, это приводит к увеличению цены. С учетом инфляционных процессов, цены растут очень быстро. Поэтому ввозимые товары будут стоить гораздо дороже, чем до введения санкций.
  2. Длительность поставки. Ждать товары параллельным импортом придется долго. Все по той же причине — длинная цепочка продавцов, оформление документов и прочее.
  3. Гарантии. К сожалению продавцы, которые реализуют товары в рамках параллельного импорта, не всегда готовы предоставить покупателю все гарантии, которые предоставляют официальные дистрибьюторы.
  4. Ввоз контрафакта. Есть опасения, что под видом параллельного импорта на российский рынок хлынет контрафактная продукция, которая произведена неофициально.

Стоит заметить, что параллельный импорт легализован в России не навсегда. Пока данная мера действует до конца 2022 года. Первые поставки товаров по параллельному импорту компании ожидают уже в июне.

Параллельный импорт — это не контрабанда, а ввоз официально произведенной продукции без разрешения производителя по удлиненному логистическому маршруту.

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