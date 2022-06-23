Как зарегистрировать ООО с одним участником

Но есть нюансы, в которых мы поможем вам разобраться.

В чем смысл ООО

Общество с ограниченной ответственностью(ООО) — это форма обособления имущества для ведения бизнеса.

Если ИП отвечает по своим обязательствам всем имуществом (исключая самое необходимое для жизни — единственное жилье, личные вещи и т .п.), то учредитель ООО (по общему правилу) несет ответственность лишь в пределах своего вклада в уставный капитал, минимальный размер которого — всего 10 000 руб. Учредитель может быть один или несколько (но не более 50).

Единственный учредитель вносит средства (деньги или имущество) самолично. Несколько участников делают вклады. И чистую прибыль они будут получать пропорционально размеру вклада.

Еще раз подчеркнем: ООО выгодно добросовестному бизнесмену. Даже в случае банкротства, в котором нет вины учредителя, он будет отвечать лишь в пределах своего вклада в ООО. Если же вскроется его вина, но при этом обособленного имущества и активов ООО не хватит на покрытие долгов, учредителя могут привлечь к субсидиарной ответственности. То есть он будет погашать долги за счет своего имущества.

Итак, пройдем все этапы регистрация ООО по шагам.

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Выбор наименования

Право учредителя назвать свой бизнес — небезгранично. В частности, неприемлемы названия, написанные латиницей. Допускается лишь кириллица (впрочем, название на латинице можно транскрибировать согласно общепринятым правилам, например, ООО «Профит»).

Важно: для того, чтобы включить в название слово «Россия» или словосочетание «Российская Федерация» (и производные от них тоже, равно как и слова «федеральный», «российский») — необходимо разрешение.

Также без оснований нельзя именовать свой бизнес названиями общественных заведений, (например, «ООН», «Красный Крест»). Нельзя намекать на участие властей (например, ООО «Муниципальное»), министерств и ведомств (ООО «Минсельхозснаб») в ООО, если реального их участия в ООО нет.

Не стоит «провоцировать» регистраторов, давая название наподобие «убийственный», «аморальный», «беспринципный» и т. д. Закон запрещает называть бизнес как-то аморально, антигуманно и, в противоречии общественным интересам. При этом никаких оценочных категорий и перечня стоп-слов нет — все на усмотрение регистрирующих органов.

Выбираем юридический адрес

Тенденция такова, что зарегистрировать ООО в арендуемом помещении становится все сложнее. Приходится опасаться адресов массовой регистрации. Такими, как правило, признаются те адреса, по которым зарегистрировано более пяти компаний с отсутствующей детализацией (например, без указания конкретного офиса — только улица и дом).

Указывайте адрес исключительно в соответствии с данными ФИАС и на основании документов, полученных от собственника. Иначе велик риск, что налоговики откажут в регистрации из-за «недостоверности адреса».

Если вы хотите зарегистрировать ООО с одним учредителем, то можно использовать в качестве юридического адреса свой домашний. Но только при условии, что вы:

либо являетесь собственником данного помещения;

либо обладаете правом на его использование (подтвержденным договором и (или) регистрацией в нем). В такой ситуации еще потребуется заручиться согласием собственника.

Важно быть уверенным в стабильности права собственности (пользования), поскольку в случае утраты данных прав придется вносить изменения в ЕГРЮЛ или учредительные документы.

Еще один нюанс — это целевое назначение помещения. Для открытия магазина (имеется в виду традиционная торговая точка) или складского комплекса жилое помещение, очевидно, не подойдет.

В идеале юридический адрес должен совпадать с фактическим, потому что этот адрес используется для отправки официальных уведомлений. И, если вы их не получите (потому что фактически по данному адресу не находитесь), это будет целиком ваша вина. Если отправленные письма возвращаются в ИФНС, то возрастает риск внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности адреса. А это означает блокировки банковских счетов, выездные проверки, проблемы с контрагентами и т.д.

Отсутствие ООО по юридическому адресу, выявленное по итогам проверки, вызовет недовольство не только вашей ИФНС, но и службы безопасности обслуживающего банка.

Еще один момент: при расхождении юридического и фактического адреса налоговые органы могут счесть, что на самом деле у вашего ООО имеется обособленное подразделение, которое следует ставить на учет отдельно (то есть вести учет и сдавать отчетность).

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Гендиректор и устав

Единственный учредитель может назначить генеральным директором себя или пригласить управленца со стороны. Причем трудовой договор заключается после регистрации. А при подготовке документов в заявление на регистрацию вносят только ФИО гендиректора.

Отметим, что совмещение должности генерального директора и учредителя ООО нередко создает проблемы и казусы. Не секрет, что контрагенты настороженно относятся к одинаковым подписям и за директора, и за главбуха. При проведении крупных сделок с новыми партнерами придется документально доказывать, что ваше ООО обладает ресурсами для выполнения договорных обязательств.

Что до устава, то логичнее выбрать один из 36 типовых уставов и вписать его номер при заполнении формы Р11001. Главное помните — если вас чем-то не устраивает типовой вариант устава, внести изменения в него нельзя. В этом случае есть лишь один выход: разработать свой собственный устав и представить его при регистрации ООО.

Выбираем коды ОКВЭД

Выбрать код (обозначение своей бизнес-деятельности) — отдельная процедура. Казалось бы, все просто: обратиться к актуальному справочнику и выписать более или менее подходящее под развитие направление (ведь количество кодов не ограничено).

Но тут следует помнить, что:

ошибка в выборе или написании кода может повлечь за собой отказ в регистрации;

смена неправильно выбранных кодов ОКВЭД может потребовать соблюдения сложной процедуры, вплоть до изменений устава;

выявление несоответствий указанного при регистрации кода фактической деятельности влечет за собой штраф до 10 тыс. руб.

Выбор системы налогообложения

По умолчанию при регистрации «включается» общая система налогообложения, которая выгодна далеко не всем. Спецрежимы во многом выгоднее, поскольку в целом позволяют платить меньше налогов, сдавать меньший объем отчетности, но при этом требуют соблюдения особых условий. Например, по объему выручки. Сельхозпроизводители могут выбрать спецрежим ЕСХН. В большинстве же случаев ООО с одним учредителем предпочитают УСН.

Также в Москве и в ряде регионов в период с 1 июля 2022 по 31 декабря 2027 возможно применение автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Выбор системы налогообложения — важный момент, требующий учета огромного числа факторов. Сюда входят объем выручки, наличие или отсутствие работников, численность, стоимость основных средств, регион, вид деятельности и т. д.

Не желаете работать на общей системе, а хотите на УСН? Тогда подайте при регистрации форму № 26.2-1. Но учтите, что если опоздать с подачей заявления (просрочить на срок более 30 дней после регистрации), то до конца календарного года вам придется работать на общей системе.

Специалисты Локо-Банка не просто подберут для вас оптимальный налоговый режим и правильные коды ОКВЭД, но и ответят на ваши вопросы, а также обоснуют выбор кодов. Оставить заявку на регистрацию бизнеса.

Собираем документы

Для регистрации ООО требуются:

заполненное заявление, форма № Р11001;

решение о создании ООО;

если не будете работать на типовом уставе — то свой собственный устав ООО;

квитанция об уплате госпошлины (не обязательно, но желательно, поскольку всегда есть риск того, что сведения в ГИС ГМП придут с опозданием).

Госпошлина за регистрацию ООО составляет 4 000 руб., но на этом можно сэкономить, подав заявление в цифровом виде.

За что придется платить дополнительно

электронная цифровая подпись;

расчётный счёт;

удостоверение подписи (если обращаться к нотариусу).

В Локо-Банке ЭЦП и расчетный счет оформляются бесплатно при регистрации ООО. Госпошлина — 0 руб.

Куда подавать документы на регистрацию ООО

Лично в ИФНС. В МФЦ (предварительно уточнив, возможно ли получить услугу по регистрации юридических лиц именно в этом центре). Отправить почтой (обязательно письмом с объявленной ценностью и описью вложения). Обратиться к нотариусу. Через портал Госуслуг или на сайте ФНС (при наличии квалифицированной электронной подписи).

Срок регистрации — три рабочих дня. При регистрации через сервис Государственная онлайн-регистрация бизнеса — один рабочий день, при условии, что:

вы использовали типовой устав и рекомендованное сервисом решение о создании ООО;

вы — единственный учредитель и руководитель в одном лице.

Не исключено, что ИФНС откажет в регистрации, например, если не хватает нужных документов, выявлены ошибки (опечатки), название подобрано некорректно, есть иные препятствия (например, судебные запреты). Исправив недочеты, можно повторно подать документы на регистрацию.

Безошибочная и безотказная моментальная регистрация ООО за 0 руб. Без налоговых переплат. Профессионалы сервиса регистрации Локо-Банка проведут процедуру регистрации регистрацию за вас, подберут коды ОКВЭД и подберут оптимальный режим налогообложения.