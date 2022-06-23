Топ-5 ошибок при регистрации ИП

Ошибка № 1. Неверное заполнение заявления

Перечень документов для регистрации ИП невелик. Тем более важно правильно их заполнить. В частности, заявление на регистрацию по форме Р21001.

Тщательно проверяйте паспортные данные (или данные по иному заменяющему паспорт документу). Корректно указывайте сведения о регистрации. Проверьте и перепроверьте ИНН.

Заполнению всех пяти страниц формы также надо уделить особое внимание (заполняем от руки только заглавными буквами, шрифтом Courier New, размер —18, каждая буква и цифра — в отдельной клетке, без помарок и подчисток).

Пустых листов быть не должно. Лист «Б» — с Ф.И.О. и подписью заявителя заполняется в присутствии налогового инспектора при подаче документов. Тщательно проверяйте все необходимые к заполнению графы на предмет ошибок.

Ошибки в заполнении документов — самая частая причина для отказа. Исключите все случайности, погрешности, описки, поручив регистрацию ИП специалистам Локо-Банка с 25-летним опытом работы. Бесплатно и безошибочно.

Ошибка № 2. Оплошность нотариуса (иного исполнителя)

Нередко люди полагают, что достаточно обратиться к нотариусу и все будет как надо. Практика же показывает, что ошибки делают и нотариусы (тем более, что чаще всего за них работают помощники).

Оплатив нотариальное удостоверение и «технические» услуги (распечатку «правильной» формы) доверенности, можно с неудовольствием узнать, что, например, удостоверены не полномочия выступать от вашего имени в органах, а просто подпись гражданина.

Регистрация ИП без лишних затрат в Локо-Банке — от вас потребуется лишь паспорт, СНИЛС и смартфон (для оформления электронной подписи).

Ошибка № 3. Оплата госпошлины

Само по себе это — не ошибка. Как при классической подаче (лично), так через представителя по доверенности или по почте — надо уплатить госпошлину 800 рублей. Квитанцию представлять необязательно, хотя очень желательно, т. к. ФНС может не сразу получить сведения о поступлении госпошлины (к тому же не исключены ошибки в реквизитах).

Вопрос в другом: зачем платить госпошлину, если можно не платить? Достаточно выбрать более удобный способ подачи заявления, когда даже не придется никуда ходить. Даже в МФЦ. Достаточно воспользоваться возможностью подать заявление на регистрацию ИП через интернет.

Ошибка № 4. Неверное внесение кодов, неправильный подбор

При заполнении листа 3 формы Р21001 многие неверно указывают коды по ОКВЭД — тремя цифрами или вообще вписывают несуществующие коды. Код указывается исключительно четырьмя цифрами и только по актуальному справочнику ОКВЭД 2.

Большие проблемы в дальнейшем порождает формальный подход к подбору кодов. Так, несоответствие заявленных кодов реальной деятельности чревато санкциями (предупреждение, штраф до 10 тыс. руб., ст. 14.25 КоАП) и доначислениями (если, скажем, ИП работает на «упрощенке» и осуществляет деятельность, которой нет в ЕГРИП, то доходы могут быть обложены по ставке 13% НДФЛ — на эту опасность указал Минфин в письме от 22.11.2017 № 03-04-06/77155).

Возможны и иные проблемы. Например, отказ в выдаче патента (в вашей записи в ЕГРИП нет нужного вида деятельности), проблемы с деловыми партнерами, которые могут счесть ИП неблагонадежным, а также отсутствие возможности получить меры поддержки или проблемы с банком из-за антиотмывочного законодательства и т.п.

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Ошибка № 5. Неправильно выбрали налоговый режим

Тут очень много нюансов, поэтому очертим лишь основные. Например, решили вы работать на патенте. Вопрос: надо ли подавать заявление на применение УСН? Большинство ответит, что нет. И вот уже первая потенциальная опасность.

Патентная система предполагает жесткое соблюдение лимитов и ограничений. «Слететь» с этой системы легко и достаточно лишь:

заработать с начала года более 60 млн руб.;

единожды продать маркированный и (или) подакцизный товар;

принять на работу более 15 сотрудников (или неправильно оформить отношения с исполнителями по гражданско-правовому договору, с самозанятыми и т. п.).

Лишившись права на применение ПСН, ИП автоматически переходит на общую систему налогообложения с необходимостью уплаты 13% НДФЛ, 20% НДС, страховых взносов с и доходов свыше 300 тыс. рублей. Причем все это придется платить с фактического дохода, а не с потенциального «патентного», и пересчитать налоги с начала действия патента.

Однако и УСН не так проста, как кажется. Возможны ошибки с выбором объекта. Например, если ИП занимается торговлей, то объект «доходы» будет невыгоден, как при консалтинговых услугах невыгоден объект «доходы минус расходы».

Кроме того, надо учитывать и круг потенциальных клиентов. К примеру, если предполагается иметь дело с плательщиками НДС, которым необходимо принимать налог к вычету, то и партнера они скорее того выберут такого, который работает на общей системе налогообложения. Как итог: неверный выбор системы налогообложения повлечет за собой крах всего бизнеса.

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Конечно, это далеко не все нюансы регистрации ИП. Необходимо помнить, что ошибки на этапе регистрации могут иметь фатальные последствия не только потому что не получится быстро и с первого раза попасть в ЕГРИП, но и потому что могут поставить крест на возможностях дальнейшего развития.