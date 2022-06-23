Как поставить на учет внешнеторговый контракт

Зачем внешнеторговый контракт нужно ставить на учет?

Учет внешнеторговых контрактов банк ведет в рамках мероприятий по валютному контролю на основании 173-ФЗ. Банк не проведет платеж по контракту подпадающего под постановку на учет клиента-резидента, не зарегистрировав сделку и не проверив сопроводительную документацию.

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В каких случаях ВЭД-контракт подлежит учету?

Обязана ли фирма ставить на учет контракт или нет — определяют по двум критериям:

направление контракта: экспорт, импорт или кредитование;

сумма контракта.

До 31.05.2022 на учет в банке ставили вывозной договор с суммой от 6 млн рублей. Теперь же экспортный контракт попадает под постановку на учет если его цена начинается от 10 миллионов. Для импортных контрактов и кредитных договоров планка — 3 млн рублей.

Если стоимость контракта прописана в иностранной валюте, для понимания — подпадает ли контракт под постановку на учет или нет, нужно перевести стоимость в рубли по курсу ЦБ на дату заключения контракта.

Соответственно, когда цена контракта не достигает указанных размеров, на учет его ставить не нужно. Также не стоит регистрировать контракты без указания суммы до тех пор, пока сумма платежей не достигнет 3 или 10 млн рублей (в зависимости от принадлежности контракта к импорту или экспорту).

Какие документы нужны?

Резидент обязан предоставить в обслуживающий банк контракт со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, спецификациями и т. д.

Допускается постановка контракта на учет на основании проекта договора, подписанного иностранным партнером. Но в последствии оригинал предоставить все-таки придется. На это резиденту дается 15 дней.

Если контракт ставится на учет в результате перевода из другого банка, то дополнительно предоставьте ведомость банковского контроля (ВБК) из этого банка. Этот пункт необязателен, но упростит работу и вам, и банковским работникам. По данным ВБК проще и достовернее узнать сумму уже прошедших платежей, а также оценить необходимость постановки контракта на учет.

Сроки постановки внешнеторгового контракта на учет

Импортер обязан подать в российский банк документы для постановки контракта на учет до того, как направит распоряжение на списание средств. Дедлайн для импортера — 15 рабочих дней после поступления денег на счет.

Когда расчеты ведут через банк-нерезидент, сроки отличаются. Вне зависимости от направления движения средств крайний срок в этом случае — 30 рабочих дней после месяца совершения операции.

Если предмет контракта купля-продажа декларируемых товаров, то предоставить договор в банк нужно не позднее дня подачи таможенной декларации. Если предмет контракта купля-продажа недекларируемых товаров, а также услуги, работы или передача результатов интеллектуальной собственности, срок составит 15 рабочих дней месяца, следующего за месяцем оформления подтверждающих документов. Или не позднее предоставления справки о подтверждающих документах.

На сайте Локо-Банка вы можете скачать бланк справки о подтверждающих документах, инструкцию по ее оформлению и другие документы по ВЭД. А наши специалисты напомнят о сроках подачи документов на валютный контроль, чтобы не попасть на штрафные санкции.

Просрочка постановки контракта на учет грозит штрафом до 50 тыс. рублей (ч. 6.3-1 ст. 15.25 КоАП).

Как поставить контракт на учет?

Паспорт сделки ушел в прошлое и больше его оформлять не надо. Предоставьте в банк контракт или его проект, а банк присвоит контракту уникальный номер — УНК и откроет ведомость валютного контроля.

УНК состоит из 18 знаков, сгруппированных в 5 блоков и разделенных косой чертой после восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и семнадцатого символов: ХХХХХХХХ/ХХХХ/ХХХХ/Х/Х.

Первые четыре символа — это месяц года в формате ГГММ.

— это месяц года в формате ГГММ. Вторые четыре символа — это порядковый номер учтенного в текущем месяце контракта.

— это порядковый номер учтенного в текущем месяце контракта. С 9-го по 12-ый символы — код, присвоенный банку в книге государственной регистрации кредитных организаций.

— код, присвоенный банку в книге государственной регистрации кредитных организаций. 13-ый — 16-ый символы — регистрационный номер филиала по КГРКО.

— регистрационный номер филиала по КГРКО. Семнадцатый символ — код вида контракта. Его берут из п. 1.1.3 примечаний к ведомости банковского контроля инструкции 181-и.

— код вида контракта. Его берут из п. 1.1.3 примечаний к ведомости банковского контроля инструкции 181-и. Восемнадцатый — код признака резидента из п. 1.1.4 примечаний к ведомости банковского контроля инструкции 181-и.

Если по условиям контракта предусмотрены сделки разного характера, то и банк присвоит контракту сразу несколько УНК.

Клиенты Локо-Банка могут загрузить фото или сканы страниц контракта в интернет-банке или в мобильном приложении. Там же будут отображаться все поставленные на учет договора и сохраняться переписки с сотрудниками банка по каждой сделке. А по статусу легко отслеживать — на каком этапе находится документ. Открыть счет в Локо-Банке бесплатно

Банк зарегистрирует контракт за один день, и еще день уйдет на присвоение УНК.