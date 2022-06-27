Ведение бизнеса

Руководителя дисквалифицировали. Как продолжать работу?

Непредставление сведений в ИФНС (недостоверные или ложные данные), регулярная невыплата зарплаты (задержка или неполная выплата), неправомерное банкротство — все это наиболее частые причины дисквалификации. В такой ситуации компании нужно быстро искать выход.

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Руководителя дисквалифицировали. Как продолжать работу?

В реестре дисквалифицированных лиц от ФНС уже более 13 тысяч фамилий.

Как выиграть время

Мировой судья выносит решение о дисквалификации на срок от 6 месяцев до 3-х лет (ст. 3.11 КоАП). Акт вступает в силу:

  • либо спустя 10 суток после того получения копии акта дисквалифицированным — если акт не обжаловали;
  • либо на дату вынесения решения по поданной жалобе.

После этого дисквалифицированный немедленно прекращает управление фирмой (ст. 32.11 КоАП). В противном случае может быть наложен штраф до 100 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.23 КоАП).

Трудовые отношения расторгаются по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 10 ст. 77, п. 8 ст. 83 ТК), без выплаты выходного пособия. Впрочем, если есть возможность перевести управленца на другую работу (ст. 83 ТК) и нет желания расставаться с ним, то лучше так и поступить.

Стоит обжаловать судебное решение. Процесс рассмотрения жалобы может занять до двух месяцев (ст. 30.2, 30.5 КоАП), в течение которых руководитель вправе работать по-старому, подписывая договоры, отчетность, платежки, принимая решения и т. п.

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Не будем обнадеживать читателя — в большинстве случаев жалоба не принесет нужного результата. Поэтому расскажем о возможных вариантах действий, а вы выбирайте оптимальный.

Вариант № 1: гендиректор — единственный участник ООО

При таком раскладе он вправе сам, как участник, назначить преемника (ст. 39 Закона об ООО) и заключить с ним трудовой договор. Если преемником становится ИП или управляющая компания, то заключается гражданско-правовой договор, подходящий к ситуации.

Разумеется, все это надо закончить до того, как акт о дисквалификации вступит в силу.

Вариант № 2: генеральный директор — один из участников ООО, или вообще не входит в их число.

Тут хлопот больше:

  • созываем внеочередное общее собрание;
  • назначает нового гендиректора или передаем управление ИП или управляющей компании;
  • председатель общего собрания (или уполномоченный участник) подписывает соответствующий договор — трудовой с новым гендиректором или гражданско-правового характера с ИП или УК.

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Как перевести экс-директора на другую работу

Перевод предлагается в письменной форме. При этом можно предложить нижестоящую, нижеоплачиваемую должность. Перевод оформляется по аналогии с переводом любого другого сотрудника.

Предлагаем лайфхак: до того, как акт о дисквалификации вступит в силу, гендиректор создает для себя оптимальную должность, а преемник после вступления в силу акта предлагает именно ее. Даже если контролеры из ФНС или трудовой инспекции начнут предъявлять претензии, в суде можно отстоять свою правоту (см., например, постановление 10 Арбитражного апелляционного суда от 26.01.2018 № 10АП-18050/2017).

Оформляем увольнение

Если же ни генеральный директор, ни фирма не желают продолжать сотрудничество, то остается лишь увольнение. Уведомлять о нем не нужно (дисквалифицированное лицо в курсе событий поскольку, как минимум, имеет на руках судебный акт).

Увольнение может происходить даже тогда, когда гендиректор находится на больничном или в отпуске (это не увольнение по инициативе работодателя, поэтому установленный ст. 81 ТК запрет здесь не действует).

В приказе необходимо привести реквизиты судебного решения. В трудовой книжке в качестве основания можно не указывать на дисквалификацию (п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК), а оформить как увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

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Ведение бизнеса

Руководителя дисквалифицировали. Как продолжать работу?

Непредставление сведений в ИФНС (недостоверные или ложные данные), регулярная невыплата зарплаты (задержка или неполная выплата), неправомерное банкротство — все это наиболее частые причины дисквалификации. В такой ситуации компании нужно быстро искать выход.

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