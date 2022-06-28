Как перевести бизнес в онлайн

Подготовительные работы
Не любой бизнес можно адаптировать под условия онлайна. Прежде всего, оцените его на пригодность к интернет-торговле.
Если вы все же поняли, что в онлайне ваше будущее, то перейдите к следующему чек-листу.
Обратите внимание, что часто предприниматели сталкиваются не только с незнанием технологий продаж в онлайне. Им также не хватает опыта и психологической подготовки.
Что нужно сделать:
- Определить цель перехода в онлайн: переводить весь бизнес или интернет-магазин станет лишь дополнительной точкой продаж.
- Выбрать товар или услуг для продвижения в интернете. Часть товаров запрещено продавать дистанционно. Например алкоголь, табачную продукцию, лекарства (за исключением БАД) и т. . Или услугу можно заказать онлайн, но для ее выполнения необходимо встретиться с клиентом. Например, грузоперевозки, медицина, строительство и т. д. Для подобных услуг возможен только частичный перевод, использование интернета для рекламы и сбора заказов.
- Найти целевую аудиторию среди интернет-пользователей. Основываясь на сведениях и предпочтениях посетителей стационарной торговой точки, составьте образ потенциального покупателя в интернет-магазине. Готовый портрет должен включать: пол, возраст, географию, интересы, платежеспособность и понимание — какие задачи и проблемы решает покупка.
- Проанализировать конкурентов. Вашим соперником станет не только магазин на соседней улице, а тысячи продавцов со всей страны. Проведите разведку интернет-местности. Загляните на сайты, продающие аналогичный товар для вашей целевой аудитории, чтобы использовать их сильные стороны в своем магазине и учесть слабые места.
- Перевести действующие бизнес-процессы на «удаленку». Для этого может потребоваться подключение к электронному документообороту с клиентами и поставщиками, настройка облачной бухгалтерии, внедрение колл-центров, настройка CRM для сбора информации о продажах и клиентах и т. д.
- Добавить ОКВЭД для дистанционной торговли. Например, 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Важно! Предприниматели не могут использовать патентную систему налогообложения для работы в интернете. Поэтому придется также продумать на какой режим перевести вашу новую деятельность. Как правило, выгоднее всего использовать УСН.
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Выбрать формат интернет-магазина
Вместо того, чтобы расставлять товары по полкам и приклеивать ценники, нужно создавать электронные карточки с фотографиями и описанием основных характеристик. Покупатель лишен возможности пощупать или примерить товар. Теперь побуждать его к покупке будет визуальный контент, отзывы и репутация бренда.
Но продавать онлайн можно по-разному. Эффективность и стратегия продвижения будет зависеть от выбранного формата работы с вашими покупателями:
1. Онлайн-витрина маркетплейса или агрегатора
Вариант хорош для пробного старта. Легкая регистрация и огромный входящий трафик клиентов позволяют получить первые продажи уже на следующий день.
Однако, придется сражаться за первые строчки в поисковой выдаче с армией конкурентов, попутно выполнять жесткие требования маркетплейса. А также нести потери в демпинговых войнах и расставаться с комиссионными сборами.
Правила у каждой площадки свои и все их нужно внимательно изучить. Кроме того, вам придется принимать участие в распродажах и акциях лояльности. Поэтому в цену товара нужно сразу заложить дополнительные расходы.
Например, если вы продаете электробритвы по цене 2000 рублей при закупочной в 1000, а маркетплейс подключает вас к акции с 50-процентной скидкой, то вы явно понесете убытки (ведь придется платить еще за хранение и доставку товара).
Отказаться можно, но тогда вы получите штрафы, упадете в выдаче, да и комиссии за продажу такого товара вам могут увеличить.
2. Собственный сайт
Для продажи товаров можно построить и собственный интернет-магазин. Для предложения услуг бывает достаточно одностраничного сайта. Есть способ сэкономить — самостоятельно создать собственный интернет-ресурс.
Для этого есть масса бесплатных и условно-платных конструкторов с готовыми шаблонами. Для полноценных интернет-магазинов подходят: Tilda, Bitrix, Ucoz, 1С:УНФ, Wix, NetHouse, InSales, Ecwid, AllTrades, Shop-Script.
С помощью Tilda, LPgenerator, PlatformaLP можно создать одностраничный лендинг для продажи небольшого ассортимента.
Чтобы качественно воплотить свои идеи нужно нанять web-дизайнеров и разработчиков. Альтернативный и быстрый способ запустить интернет-магазин — купить готовый сайт. Для законной работы собственного сайта потребуется выполнить требования Роскомнадзора о сборе и защите персональных данных. На их обработку придется собирать согласие покупателей через специально разработанные формы и анкеты.
Следуйте за желаниями аудитории, адаптируйте сайт для мобильных телефонов и планшетов.
Организация собственного сайта намного дороже, чем выставление своего товара на маркетплейсе. На раскрутку и получения первых заказов уйдет больше времени.
3. Соцсети
Микробизнес и самозанятые на первое время могут начать работать в онлайне с помощью возможностей некоторых социальных сетей.
Например, ВКонтакте разработали инструменты для поиска клиентов, продвижения, оформления онлайн-витрины и получения оплаты.
Выбрать канал продвижения и настроить рекламу
Онлайн-торговля не сможет существовать без правильной рекламной кампании. Вы должны разбираться в вариантах и маркетинговых возможностях. Даже если собираетесь привлекать соответствующих специалистов.
- Контекстная реклама реагирует на поисковые запросы пользователей, и «всплывает» в процессе поиска.
- Медийная реклама появляется перед пользователем при посещении сайтов, исходя из истории его прошлых запросов. Алгоритмы в Яндексе или Google запоминают ваши поисковые запросы, чтобы потом предложить рекламный ролик на искомую тему.
- Таргетированная реклама предлагается только выбранной целевой аудитории. Для настройки показов нужно определить, каким людям могут понадобиться ваши товары (услуги) и настроить показ рекламы именно на таких пользователей. Этот вид рекламы зарекомендовал себя в социальных сетях.
- SMM метод продвижения родился и используется на просторах соцсетей. Он включает в себя целый комплекс мероприятий: создание контента, привлечение подписчиков, настройка рекламных показов и многое другое.
Онлайн-торговлю нельзя вести вслепую или на ощупь. Все решения принимаются только после получения аналитических данных.
Бесплатный способ сбора информации предлагают счетчики Яндекс.Метрика и Google Analytics. Они собирают минимум необходимой информации: сколько посетителей приходят на ваш сайт, кто эти люди, что им интересно и другое. Это поможет настроить и выбрать подходящую вашему товару и воздействующую на вашу целевую аудиторию рекламу.
Модернизировать кассовое оборудование и способы приема оплаты
Чем больше способов получения оплаты вы сможете задействовать, тем больше клиентов сможет ими воспользоваться:
- банковская карта;
- перевод по реквизитам или с помощью ссылки;
- оплата при получении;
- электронные кошельки;
- наложенный платеж;
- рассрочка и кредитование;
- QR-коды и система быстрых платежей.
Для приема безналичных платежей в онлайне понадобится интернет-эквайринг и облачная касса с подключенным оператором фискальных данных (ОФД). Интернет-эквайринг необходим для доставки безналичных средств непосредственно на расчетный счет интернет-магазина.
Для выполнения оплаты покупателю в обязательном порядке нужно оставить контакты: номер мобильного телефона или электронную почту. По этим сведениям ОФД отправит электронный чек покупателю после успешной оплаты.
Стационарную кассу использовать можно, но неудобно. Оставьте ее в пункте выдачи заказа для получения оплаты и печати чека на месте покупки. Можно подыскать кассовые варианты, которые совмещают онлайн и офлайн расчеты.
Облачная касса специально разработана для онлайн-продаж. Фискальный накопитель находится у посредников в data-центрах. Продажа фиксируется автоматически без участия кассира после успешного получения платежа, поскольку к вашему сайту подключена виртуальная кассовая программа, синхронизированная с интернет-эквайрингом.
Установить интернет-эквайринг на сайт — легко, а платежи от клиентов поступают на расчетный счет всего за 1 день.
Если вы продолжаете принимать только безналичную оплату через расчетный счет от юрлиц, вы освобождаетесь от применения онлайн-кассы.
Кадровые изменения
Вместо кассиров понадобятся курьеры и операторы колл-центра. Администратор уступит свое место контент-менеджеру. Если действующий персонал готов к перепрофилированию, то вместо расторжения трудовых договоров в них нужно внести изменения или заключить дополнительные соглашения о переводе на новые должности.
Онлайн-бизнес может обойтись без помещений для офиса, если организовать дистанционную работу из дома. Для этого нужно оборудовать домашнее рабочее место или компенсировать использование личного имущества (глава 49.1 ТК). Личные встречи и совещания заменят онлайн-конференции через Zoom и Яндекс.Телемост.
Вместо собственного склада и грузчиков можно договориться с поставщиками и производителями. Это даст возможности использовать их мощности для хранения и отгрузки товаров. Продажа напрямую со склада партнера называется дропшиппинг.
Организация доставки
Доставку можно поручить собственной службе курьеров. В таком случае потребуется продумать логистику и использование транспортных средств. Для приема оплаты на месте покупки курьерам нужны мобильные онлайн-кассы или кассовые приложения в смартфонах.
Чтобы осуществить доставку в другой регион, задействуйте сторонние службы доставки и/или Почту России. Таким образом, они будут выполнять функции платежного агента и выдавать чек при контакте с покупателем.
Перед переходом в онлайн нужно составить собственный план действий, просчитать затраты и время на окупаемость проекта. Часть работ можно выполнить самостоятельно, а решение IT-задач передать специалистам.
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