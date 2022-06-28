Как перевести бизнес в онлайн

Подготовительные работы

Не любой бизнес можно адаптировать под условия онлайна. Прежде всего, оцените его на пригодность к интернет-торговле.

Если вы все же поняли, что в онлайне ваше будущее, то перейдите к следующему чек-листу.

Обратите внимание, что часто предприниматели сталкиваются не только с незнанием технологий продаж в онлайне. Им также не хватает опыта и психологической подготовки.

Что нужно сделать:

Определить цель перехода в онлайн: переводить весь бизнес или интернет-магазин станет лишь дополнительной точкой продаж. Выбрать товар или услуг для продвижения в интернете. Часть товаров запрещено продавать дистанционно. Например алкоголь, табачную продукцию, лекарства (за исключением БАД) и т. . Или услугу можно заказать онлайн, но для ее выполнения необходимо встретиться с клиентом. Например, грузоперевозки, медицина, строительство и т. д. Для подобных услуг возможен только частичный перевод, использование интернета для рекламы и сбора заказов. Найти целевую аудиторию среди интернет-пользователей. Основываясь на сведениях и предпочтениях посетителей стационарной торговой точки, составьте образ потенциального покупателя в интернет-магазине. Готовый портрет должен включать: пол, возраст, географию, интересы, платежеспособность и понимание — какие задачи и проблемы решает покупка. Проанализировать конкурентов. Вашим соперником станет не только магазин на соседней улице, а тысячи продавцов со всей страны. Проведите разведку интернет-местности. Загляните на сайты, продающие аналогичный товар для вашей целевой аудитории, чтобы использовать их сильные стороны в своем магазине и учесть слабые места. Перевести действующие бизнес-процессы на «удаленку». Для этого может потребоваться подключение к электронному документообороту с клиентами и поставщиками, настройка облачной бухгалтерии, внедрение колл-центров, настройка CRM для сбора информации о продажах и клиентах и т. д. Добавить ОКВЭД для дистанционной торговли. Например, 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Важно! Предприниматели не могут использовать патентную систему налогообложения для работы в интернете. Поэтому придется также продумать на какой режим перевести вашу новую деятельность. Как правило, выгоднее всего использовать УСН.

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Выбрать формат интернет-магазина

Вместо того, чтобы расставлять товары по полкам и приклеивать ценники, нужно создавать электронные карточки с фотографиями и описанием основных характеристик. Покупатель лишен возможности пощупать или примерить товар. Теперь побуждать его к покупке будет визуальный контент, отзывы и репутация бренда.

Но продавать онлайн можно по-разному. Эффективность и стратегия продвижения будет зависеть от выбранного формата работы с вашими покупателями:

1. Онлайн-витрина маркетплейса или агрегатора

Вариант хорош для пробного старта. Легкая регистрация и огромный входящий трафик клиентов позволяют получить первые продажи уже на следующий день.

Однако, придется сражаться за первые строчки в поисковой выдаче с армией конкурентов, попутно выполнять жесткие требования маркетплейса. А также нести потери в демпинговых войнах и расставаться с комиссионными сборами.

Правила у каждой площадки свои и все их нужно внимательно изучить. Кроме того, вам придется принимать участие в распродажах и акциях лояльности. Поэтому в цену товара нужно сразу заложить дополнительные расходы.

Например, если вы продаете электробритвы по цене 2000 рублей при закупочной в 1000, а маркетплейс подключает вас к акции с 50-процентной скидкой, то вы явно понесете убытки (ведь придется платить еще за хранение и доставку товара).

Отказаться можно, но тогда вы получите штрафы, упадете в выдаче, да и комиссии за продажу такого товара вам могут увеличить.

2. Собственный сайт

Для продажи товаров можно построить и собственный интернет-магазин. Для предложения услуг бывает достаточно одностраничного сайта. Есть способ сэкономить — самостоятельно создать собственный интернет-ресурс.

Для этого есть масса бесплатных и условно-платных конструкторов с готовыми шаблонами. Для полноценных интернет-магазинов подходят: Tilda, Bitrix, Ucoz, 1С:УНФ, Wix, NetHouse, InSales, Ecwid, AllTrades, Shop-Script.

С помощью Tilda, LPgenerator, PlatformaLP можно создать одностраничный лендинг для продажи небольшого ассортимента.

Чтобы качественно воплотить свои идеи нужно нанять web-дизайнеров и разработчиков. Альтернативный и быстрый способ запустить интернет-магазин — купить готовый сайт. Для законной работы собственного сайта потребуется выполнить требования Роскомнадзора о сборе и защите персональных данных. На их обработку придется собирать согласие покупателей через специально разработанные формы и анкеты.

Следуйте за желаниями аудитории, адаптируйте сайт для мобильных телефонов и планшетов.

Организация собственного сайта намного дороже, чем выставление своего товара на маркетплейсе. На раскрутку и получения первых заказов уйдет больше времени.

3. Соцсети

Микробизнес и самозанятые на первое время могут начать работать в онлайне с помощью возможностей некоторых социальных сетей.

Например, ВКонтакте разработали инструменты для поиска клиентов, продвижения, оформления онлайн-витрины и получения оплаты.

Выбрать канал продвижения и настроить рекламу

Онлайн-торговля не сможет существовать без правильной рекламной кампании. Вы должны разбираться в вариантах и маркетинговых возможностях. Даже если собираетесь привлекать соответствующих специалистов.

Контекстная реклама реагирует на поисковые запросы пользователей, и «всплывает» в процессе поиска. Медийная реклама появляется перед пользователем при посещении сайтов, исходя из истории его прошлых запросов. Алгоритмы в Яндексе или Google запоминают ваши поисковые запросы, чтобы потом предложить рекламный ролик на искомую тему. Таргетированная реклама предлагается только выбранной целевой аудитории. Для настройки показов нужно определить, каким людям могут понадобиться ваши товары (услуги) и настроить показ рекламы именно на таких пользователей. Этот вид рекламы зарекомендовал себя в социальных сетях. SMM метод продвижения родился и используется на просторах соцсетей. Он включает в себя целый комплекс мероприятий: создание контента, привлечение подписчиков, настройка рекламных показов и многое другое.

Онлайн-торговлю нельзя вести вслепую или на ощупь. Все решения принимаются только после получения аналитических данных.

Бесплатный способ сбора информации предлагают счетчики Яндекс.Метрика и Google Analytics. Они собирают минимум необходимой информации: сколько посетителей приходят на ваш сайт, кто эти люди, что им интересно и другое. Это поможет настроить и выбрать подходящую вашему товару и воздействующую на вашу целевую аудиторию рекламу.

Модернизировать кассовое оборудование и способы приема оплаты

Чем больше способов получения оплаты вы сможете задействовать, тем больше клиентов сможет ими воспользоваться:

банковская карта;

перевод по реквизитам или с помощью ссылки;

оплата при получении;

электронные кошельки;

наложенный платеж;

рассрочка и кредитование;

QR-коды и система быстрых платежей.

Для приема безналичных платежей в онлайне понадобится интернет-эквайринг и облачная касса с подключенным оператором фискальных данных (ОФД). Интернет-эквайринг необходим для доставки безналичных средств непосредственно на расчетный счет интернет-магазина.

Для выполнения оплаты покупателю в обязательном порядке нужно оставить контакты: номер мобильного телефона или электронную почту. По этим сведениям ОФД отправит электронный чек покупателю после успешной оплаты.

Стационарную кассу использовать можно, но неудобно. Оставьте ее в пункте выдачи заказа для получения оплаты и печати чека на месте покупки. Можно подыскать кассовые варианты, которые совмещают онлайн и офлайн расчеты.

Облачная касса специально разработана для онлайн-продаж. Фискальный накопитель находится у посредников в data-центрах. Продажа фиксируется автоматически без участия кассира после успешного получения платежа, поскольку к вашему сайту подключена виртуальная кассовая программа, синхронизированная с интернет-эквайрингом.

Установить интернет-эквайринг на сайт — легко, а платежи от клиентов поступают на расчетный счет всего за 1 день. Подключить интернет-эквайринг

Если вы продолжаете принимать только безналичную оплату через расчетный счет от юрлиц, вы освобождаетесь от применения онлайн-кассы.

Кадровые изменения

Вместо кассиров понадобятся курьеры и операторы колл-центра. Администратор уступит свое место контент-менеджеру. Если действующий персонал готов к перепрофилированию, то вместо расторжения трудовых договоров в них нужно внести изменения или заключить дополнительные соглашения о переводе на новые должности.

Онлайн-бизнес может обойтись без помещений для офиса, если организовать дистанционную работу из дома. Для этого нужно оборудовать домашнее рабочее место или компенсировать использование личного имущества (глава 49.1 ТК). Личные встречи и совещания заменят онлайн-конференции через Zoom и Яндекс.Телемост.

Вместо собственного склада и грузчиков можно договориться с поставщиками и производителями. Это даст возможности использовать их мощности для хранения и отгрузки товаров. Продажа напрямую со склада партнера называется дропшиппинг.

Организация доставки

Доставку можно поручить собственной службе курьеров. В таком случае потребуется продумать логистику и использование транспортных средств. Для приема оплаты на месте покупки курьерам нужны мобильные онлайн-кассы или кассовые приложения в смартфонах.

Чтобы осуществить доставку в другой регион, задействуйте сторонние службы доставки и/или Почту России. Таким образом, они будут выполнять функции платежного агента и выдавать чек при контакте с покупателем.

Перед переходом в онлайн нужно составить собственный план действий, просчитать затраты и время на окупаемость проекта. Часть работ можно выполнить самостоятельно, а решение IT-задач передать специалистам.

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