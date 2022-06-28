Экспорт товаров. Как продавать за рубеж в 2022 году

Преимущества и недостатки работы с иностранными покупателями

Расширение рынка сбыта — можно выходить на разные страны.

У каждой страны свое законодательство и национальные особенности, что необходимо учитывать при выходе на ее рынки.

Продажа ведется в иностранной валюте, а значит можно получить положительную курсовую разницу.

Не всегда курсовая разница может быть положительной, т. к. нестабильность курсов валют иногда приводит и к отрицательным значениям курсовых разниц.

Зачастую отсутствие конкуренции (если никто из российских производителей аналогичной продукции еще не вышел на зарубежный рынок, то у вас полный картбланш).

Сложности доставки и языковые барьеры (в этом случае придется проштудировать все предложения по доставке и поработать с переводчиком).

Как выходить на зарубежный рынок

Изучите рынок страны, где вы хотите продавать свои товары. Также изучите аудиторию, которой вы хотите продавать, ведь она будет отличаться от российской своей спецификой и мировоззрением. Это может помочь вам в продвижении товара или наоборот — затруднить его. Изучите законодательство иностранного государства. В частности, порядок уплаты налогов, таможенных сборов, а также список товаров запрещенных к продаже на территории конкретной страны. Откройте валютный счет в банке. Без него вы не сможете получать оплату в иностранной валюте. Зарегистрируйтесь на зарубежных маркетплейсах. По статистике около 70% товаров за рубеж идет именно через такие торговые площадки (например, eBay, Amazon, Etsy, Allegro, CDiscount, Aliexpress, Taobao). На каждой площадке в топе по продажам находятся разные товары. Обратите внимание и выбирайте ту, которая подходит именно вам. Сделайте обзор конкурентов. Посмотрите, что они предлагают и по каким ценам, а также какое предложение можете сделать вы. Определитесь с доставкой (сроки, способы доставки, оплата услуг транспортной компании). Не забудьте продумать процесс возврата товара — вдруг он не подойдет покупателю (кто оплачивает, как доставляют, как произвести возврат средств и т. д.). Подумайте о продвижении на иностранных рынках. Настраивать таргет и воронку продаж вам придется заново. Если же вы находите крупного оптового покупателя, то вам придется заключать контракт на поставку. И обычным маркетплейсом тут не обойтись. Можно адаптировать свой имеющийся сайт под зарубежную аудиторию. Однако учтите, что тогда придется вкладываться в продвижение на зарубежном интернет-рынке.

Как зарегистрироваться на маркетплейсе?

Каждый маркетплейс имеет свои условия для регистрации компаний и работы с ними. Кто-то позволяет сразу зарегистрировать учетную запись, а кто-то попросит сведения об обороте товаров.

Однако, будьте готовы к тому, что необходимо:

Иметь валютный счет.

Для торговли товарами собственного производства в США необходимо зарегистрировать товарный знак на территории Соединенных Штатов.

Для европейцев помимо товарного знака нужно будет еще и пройти сертификацию.

Подыскать фирму-посредника, потому что не все маркетплейсы готовы работать напрямую с иностранцами. Обычно за них это делает посредник.

Некоторые площадки попросят дополнительно нотариально заверенные документы.

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Как открыть валютный счет?

Валютный счет, как и обычный рублевый расчетный счет, открывается по заявлению руководителя организации или индивидуального предпринимателя. Вам нужно только определиться с тем, в каком банке вы будете открывать валютный счет.

Для этого сравните предложения всех интересующих вас банков и выберете тот, который максимально удовлетворяет ваши запросы.

Локо-Банк предлагает открытие валютного счета для бизнеса на выгодных условиях. Открыть валютный счет бесплатно

Какие документы нужны для открытия валютного счета?

Если вы ИП , то для открытия валютного счета вам понадобиться только ваш паспорт.

, то для открытия валютного счета вам понадобиться только ваш паспорт. Для открытия валютного счета юридическому лицу при себе необходимо иметь: паспорт руководителя организации, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, а также Устав организации и лицензию (если такая имеется).

В каких валютах можно открыть счет?

В связи со сложившейся в последнее время ситуацией, некоторые банки резко сократили число валют, в которых можно проводить расчеты. Поэтому, прежде чем открыть расчетный счет, подумайте, в какой валюте вы будете принимать и отправлять платежи.

А потом изучите, какие банки предлагают расчет в выбранной валюте.

Локо-Банк предлагает открыть расчетный счет в долларах, евро, казахстанских тенге, армянских драмах, белорусских рублях, китайских юанях и т. д. Оставьте заявку на открытие счета.

Что продавать в 2022 году за рубеж

После пандемии коронавируса основная часть покупателей находится в интернете — и это ни для кого не секрет. Сегодня в сети популярны:

Одежда и обувь . На эти категории товаров спрос будет всегда, а при соотношении цена-качество-мода и стиль вы всегда будете вне конкуренции.

. На эти категории товаров спрос будет всегда, а при соотношении цена-качество-мода и стиль вы всегда будете вне конкуренции. Мебель . Особенно эксклюзивный дизайн, чтобы было «не как у всех».

. Особенно эксклюзивный дизайн, чтобы было «не как у всех». Посуда и хозяйственные товары . Эти добрые помощники на кухне и в целом по хозяйству всегда будут популярны.

. Эти добрые помощники на кухне и в целом по хозяйству всегда будут популярны. Товары для хобби. Сегодня многие имеют свое хобби (вышивка, выжигание по дереву, бисероплетение и т. д.). Найдите свою целевую аудиторию за рубежом и продавайте уникальные российские товары для хобби.

Книги . Даже 21 века книга — лучший подарок, а интересная книга — лучший подарок вдвойне. Поэтому если вы — издательство и печатаете качественную литературу, то добро пожаловать на международный рынок.

. Даже 21 века книга — лучший подарок, а интересная книга — лучший подарок вдвойне. Поэтому если вы — издательство и печатаете качественную литературу, то добро пожаловать на международный рынок. Косметика. В России сейчас огромное число производителей качественной отечественной косметики, с которой можно знакомить иностранных покупателей, и они будут вам благодарны.

Важные нюансы валютного контроля

В феврале 2022 всех экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в трехдневный срок. В мае 2022 данная ставка была снижена до 50%, а в июне отменена решением Президента.

Но, отменена не полностью. Теперь размер обязательной к продаже валютной выручки определяется правовой комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Также имеются ограничения по объемам снятия наличной валютной выручки. В период действия временного порядка операций с наличной валютой представители российских юридических лиц и ИП могут получать наличными доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 000 и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена.

Узнать о нарушениях власти смогут посредством процедуры валютного контроля, которую проходят все без исключения сделки с иностранной валютой. Чтобы избежать проблем с законом, внимательно следите за всеми текущими изменениями.

Специалисты Локо-Банка готовы предоставить бесплатную консультацию по вопросам валютного контроля и подготовить пакет документов для проверки.