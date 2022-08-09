Что такое корреспондентский счет и зачем он нужен

Что такое корреспондентский счет
Безналичные операции бизнес производит через расчетный счет: расчеты с контрагентами, сотрудниками, государственными ведомствами и т. д. Но операции редко проходят внутри своего банка – чаще у получателей денежных средств или плательщиков другой обслуживающий банк. Чтобы провести взаиморасчеты, банки заключают корреспондентские договоры о выполнении операций одним банком по поручению и за счет другого. То есть прежде чем клиенты двух банков смогут провести расчеты между собой, должны расплатиться их банки.
В России Центральный банк (ЦБ РФ) выступает основным платежным центром для межбанковских переводов. Все банки и их филиалы обязаны открывать корсчета в ЦБ, а по желанию или потребности – в других банках страны или за рубежом.
Следовательно, корреспондентский счет – это счет, открываемый банку в ЦБ РФ или другом банке для произведения расчетов одного банка по поручению и за счет другого на основании заключенного между ними корреспондентского договора.
Зачем нужны корсчета?
Во-первых, банк открывает корсчет в ЦБ РФ для формирования уставного капитала. После этого Центробанк решает, выдать ли банку лицензию. После получения лицензии данный счет используется для учета банковского имущества, создания резервного фонда и проведения операций с ЦБ РФ. Если в резерве банка остается мало средств, Центробанк вправе заблокировать корсчет, т. к. банк не сможет отвечать по своим межбанковским обязательствам.
Во-вторых, корсчета нужны, чтобы совершать межбанковские операционные сделки, обеспечивать бесперебойность операций клиентов и сохранять ликвидность.
Также через открытые корсчета ЦБ РФ контролирует правильность и законность проведенных операций.
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Виды корсчетов
Существует три вида корсчетов:
- ностро (в переводе с ит. nostro – «наш») – счет, открытый «нашим» банком-респондентом в другом банке-корреспонденте, числится в активе баланса респондента;
- лоро (в переводе с ит. loro – «их») – счет другого банка-респондента, в «нашем» банке-корреспонденте, числится в пассиве корреспондента;
- востро (также в переводе с ит. vostro – «ваш») – счет российского банка в банке другой страны. Этот термин используется редко. Обычно такие счета называют ностро.
То есть ностро счет одного банка является лоро счетом в другом и наоборот.
Структура корсчета
У корсчета определенный набор цифр. Его номер состоит из 20 цифр и имеет следующую структуру:
111 22 333 4 55555555 666, где:
- первые три цифры – это номер первого порядка, всегда 301;
- следующие две цифры -- номер второго порядка, обозначает счет ностро (10) или счет лоро (09);
- затем идут три цифры, которые обозначают код валюты, например, 810 – если счет в рублях, 840 – в долларах, 978 – в евро и т. д.;
- далее одна цифра – контрольная, проверочная;
- следующие восемь цифр – код счета в банке;
- последние три цифры совпадают с последними тремя цифрами БИК этого банка.
Таким образом, корсчет является одним из основных реквизитов в расчетно-кассовом обслуживании. Без него осуществление межбанковских отношений невозможно.
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