Что скрывает номер расчетного счета

Структура номера расчетного счета

Комбинация из цифр, выданная банком при открытии счета, служит индивидуальным шифром для хранения и использования денежных средств его владельца.

Согласно Положению Банка России № 579-П, расчетный счет представляет собой двадцатизначное число и имеет четкую структуру. Чтобы раскрыть его смысл, необходимо разбить счет на шесть цифирных блоков:

Представим, что у нас с вами счет вот такого вида: 111 22 333 4 5555 6666666.

В каждом блоке номера содержится определенная информация:

111 — номер балансового счета первого порядка, показывающий, кем и с какой целью открыт счет ;

; 22 — номер балансового счета второго порядка, определяющий специфику деятельности ;

; 333 — код валюты баланса , в которой хранятся средства;

, в которой хранятся средства; 4 — контрольная или проверочная цифра;

5555 — код подразделения банка , в котором открыт счет;

, в котором открыт счет; 6666666 — порядковый номер счета в банке.

Например, если счет начинается с цифр 408 — это счет физлица или ИП, а 407 означает, что перед вами счет организации. Если вам предоставляет реквизиты ИП Иванов, а в его реквизитах счет начинается с цифры 407, то здесь явно закралась ошибка или он хочет, чтобы вы переводили деньги не на его счет, а на какой-то другой. В этом следует разобраться.

Что касается специфики деятельности, то у ИП, например, в начале счета будет комбинация 40802, а у некоммерческой организации — 40703. У обычных коммерческих компаний счет, как правило, начинается с цифр 40702.

Код для валюты в номере счета: 810 — рубли, 840 — доллары США, 978 — евро, встречаются чаще всего. Сейчас также активно открываются счета и в других валютах, т. к. меняются направления сотрудничества российского и зарубежного бизнеса — 933 — белорусский рубль, 398 — казахстанский тенге, 156 — китайский юань.

В Локо-Банке можно открыть валютный счет бесплатно и совершать переводы в любой банк РФ и за рубеж. Банк предоставит вам бесплатные консультации и помощника по ведению ВЭД, оформит сложные документы.

Блоки цифр не могут содержать иное количество знаков и меняться местами, а представляют собой принятый стандарт. Если расчетный счет имеет другую структуру, можно прийти к выводу, что открыт он в иностранном банке или, опять же, допущена ошибка.

Бухгалтер не сможет узнать все сведения о владельце расчетного счета при его расшифровке, но понять статус и специфику деятельности по первым двум блокам очень легко. Пользуйтесь этими навыками в работе. Нередко контрагенты, которые только начинают работу, или ведущие свой учет самостоятельно ИП, ошибаются в реквизитах и предоставляют неверную информацию. Опечатка может привести к тому, что деньги уйдут не тому адресату.

В дальнейшем регулярно проверяйте, не заблокирован ли счет партнера. Сделать это можно с помощью сервиса «Предупреждение о блокировках ФНС» от Локо-Банка. Это убережет вас, например, от перечисления аванса поставщику, который не сможет ни воспользоваться вашими деньгами для оплаты товаров (что сорвет сроки поставки), ни вернуть предоплату назад.

В пятом блоке цифр счета (в нашем примере — 5555) отражается номер отделения, в котором открыт счет. Четыре нуля означают, что у банка нет отделений, либо счет открыт непосредственно в головном офисе. Чтобы ориентироваться по данному блоку, необходимо знать номера подразделений банков.

Последний шестой блок индивидуален для каждого клиента. Он создается банком исходя из собственной классификации, но главным его условием является отсутствие счетов с одинаковыми последними семью цифрами.