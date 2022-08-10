Поддержка бизнеса. Компенсация банковских комиссий по СБП

Чтобы воспользоваться бесконтактной оплатой сегодня можно скачать приложение «Мир Pay», но только если у вас есть карта Мир и телефон на системе Android. Или же можно совершить покупку с помощью системы быстрых платежей (СБП).

Именно на СБП сейчас повышенный спрос со стороны компаний. Во-первых, СБП – это все та же бесконтактная и безналичная оплата для граждан. Во-вторых, власти гарантируют компенсацию затрат на банковские комиссии для субъектов малого и среднего бизнеса (МСП), использующих СБП.

В середине прошлого года правительство запустило программу поддержки представителей МСП. Банки получали субсидии от государства и возвращали бизнесу суммы банковских комиссий за использование системы быстрых платежей. Изначально программа действовала до конца 2021 года, но из-за востребованности была продлена до 31 декабря 2022 года. Давайте разберемся, кому положена компенсация за использование СБП и как ее получить.

Кому положена компенсация за СБП?

Система быстрых платежей позволяет физическим лицам оплатить товары или услуги с помощью мобильного приложения банка, который является участником программы СБП. Оплата происходит с помощью специальных QR-кодов. Онимогут быть статические и динамические.

Статические QR-коды генерируются один раз и используются для всех покупателей. Их применяют в сфере услуг или там, где есть фиксированная цена. К примеру, по такому QR-коду удобно оплатить услуги парикмахера за стандартную стрижку или счет в кафе за бизнес-ланч.

Динамические QR-коды формируются для каждой конкретной покупки. Например, вы совершили покупку продуктов в супермаркете и хотите оплатить покупку QR-кодом. Кассир показывает покупателю код на экране онлайн-кассы, а покупатель сканирует его и подтверждает списание денег через приложение банка.

Также популярность QR-кодов выросла у тех, кто делает покупки в интернете – считать с экрана код намного быстрее, чем вводить данные карты и ждать СМС-кода.

Компенсация банковских комиссий за использование системы быстрых платежей доступна только субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в специальном реестре на сайте ФНС.

Ограничений по сумме компенсации не предусмотрено – банк возместит всю комиссию, уплаченную предприятием.

Например, ваша комиссия по СБП 0,7%. Если вы продали физическим лицам товаров в месяц на 5 миллионов рублей, то комиссия составит 35 тысяч рублей (5 000 000 * 0,7%). И всю эту сумму вам компенсируют, если вы состоите в реестре МСП.

Локо-Банк подключен к системе быстрых платежей и готов компенсировать комиссию за использование СБП своим клиентам. Стать клиентом банка можно прямо сейчас.

Как вернуть деньги за использование СБП?

Никаких сложностей с возвратом нет – все происходит автоматически. Как это работает:

Ваш банк, который зарегистрирован в программе СБП, направляет в Минэкономразвития полный перечень компаний, которые используют СБП и оплатили комиссию, а также заявление на получение субсидии в течение первых 7 рабочих дней каждого месяца. Далее министерство рассматривает полученные от банка данные в течение 10 рабочих дней и принимает решение – выдать субсидию или отказать. Если принято положительное решение, то в течение 10 дней деньги поступят в банк. В течение 5 дней после получения средств банк возмещает затраты на СБП.

Т. е. если вы потратились на комиссии в июле 2022 года, то получить возмещение за июль сможете в середине сентября.

Как подключить систему быстрых платежей?

Если вы еще не опробовали СБП, то сейчас самое время подключиться к системе и оценить ее преимущества. На официальном сайте СБП говорится, что никакого дополнительного оборудования не потребуется. Однако, если у вас есть онлайн-касса, придется настроить ее под прием быстрых платежей. Как это сделать: