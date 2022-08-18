Что изменилось в банковских гарантиях в 2022 году. Детальный разбор 44-ФЗ

Скажем сразу – принципиально ничего не поменялось. Гарантии, выданные банками, как были, так и остались основным видом обеспечительных мер в контрактной системе. Самое заметное изменение в 2022 году, практически не меняющее суть гарантии банка – это название. Теперь для целей № 44-ФЗ банки выдают независимые гарантии.

Статья 45 закона № 44-ФЗ, регулирующая условия банковской гарантии, с 2022 года также изменила название. Теперь она называется «Условия независимой гарантии. Реестры независимых гарантий».

Конечно, от условий независимой гарантии зависят и участники закупок, и заказчики. Поэтому пусть новое название не вводит вас в заблуждение.

В гарантии по-прежнему есть три стороны:

Гарант – это банк или другое выдающее гарантию лицо.

– это банк или другое выдающее гарантию лицо. Принципал – участник закупок, который обеспечивает гарантией свою ответственность перед заказчиком.

– участник закупок, который обеспечивает гарантией свою ответственность перед заказчиком. Бенефициар – заказчик, получающий денежную сумму по гарантии.

Для чего существуют гарантии в госзакупках?

Гарантии принимаются заказчиками в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактных обязательств.

Гарантии в качестве обеспечения заявок на участие в закупке

Независимые гарантии, в соответствии со статьей 44 закона о контрактной системе, подтверждают и обеспечивают «серьезность намерений» участников закупки. В зависимости от начальной цены контракта размер обеспечения варьируется от 0,5 до 5 процентов этой цены.

Заказчик может требовать выплат по гарантии, если:

Участник закупки уклоняется от заключения контракта;

При проведении электронных процедур в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении 3-х и более заявок одного участника комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, по основаниям, установленным в 44-ФЗ.

Очевидно, что в этой части никаких изменений в 2022 году не произошло.

Банк, выдающий независимые гарантии, должен быть клиентоориентированным, а также понимать проблемы и риски участников закупки в сфере № 44-ФЗ.

Локо-Банк предоставляет различные виды банковских гарантий, в т. ч в рамках № 44-ФЗ. Оформление гарантии в течение одного рабочего дня, без залога или обеспечения. Обмен документами происходит в электронном виде.

Гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта

Данный вид гарантии обеспечивает интересы заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту.

При просрочке исполнения контракта заказчик обязан обратиться с требованием в банк, который выдал гарантию, о выплате неустойки (пеней и штрафов), рассчитанных пропорционально длительности просрочки или тяжести нарушения контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта варьируется от 0,5 до 30 процентов начальной максимальной цены контракта или цены контракта, и не может быть ниже размера аванса (если он предусмотрен контрактом). До конца 2022 года заказчик может не устанавливать этот вид обеспечения, но такие случаи редки.

В 2022 году у победителя закупки в электронной форме по № 44-ФЗ добавилось время для получения гарантии. Вместо 5 календарных дней с даты получения проекта контракта от заказчика теперь есть 5 рабочих дней.

Гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств по контракту

При установлении заказчиком в контракте обязательств по гарантийному обслуживанию поставленного товара (в случае поставки машин и оборудования – это обязательно), выполнение работы может устанавливаться в извещении о закупке обеспечения гарантийных обязательств. Его размер не должен превышать 10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

Особенностью обеспечения гарантийных обязательств является их срок. Заказчик может установить любой срок гарантии поставщика в пределах срока службы товара. На строительные работы нередки требования обеспечения гарантийных обязательств до 5 лет.

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Сравним изменения по гарантиям 2022

Принципиальные изменения

Теперь гарантии выдают не только банки, а еще 3 вида субъектов на рынке этих услуг.

Сравним часть 1 статьи 45 № 44-ФЗ, регулирующей и устанавливающей все правила действия ранее банковской, а теперь независимой гарантии, в редакции до 2022 года с действующей редакцией.

Из сравнения видно, что выдавать независимые гарантии помимо банков теперь имеет право государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Это юрлицо специально создано для государственных инвестиций и поддержки предпринимательства. Очевидно, этот институт рынка нацелен на масштабные проекты.

При осуществлении закупок с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), составить конкуренцию банкам в выдаче гарантий смогут фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), которые являются участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего бизнеса.

Если участник закупки представляет государство Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации), получить гарантию, обеспечивающую участие в закупке по № 44-ФЗ, можно в Евразийском банке развития. Это тоже независимая гарантия.

И все же основными «поставщиками» гарантий для участия в госзакупках остаются банки. Возможно, потому что кроме независимых гарантий банки предлагают кредитование участникам закупок, а также иные виды гарантий. Например, таможенные или по уплате арендных платежей. Выберите свою гарантию от Локо-Банка

Тактические изменения в статье 45 закона № 44-ФЗ

Разберем, какого рода изменения произошли в статье 45 закона о контрактной системе.

Как видно из части 1.1 рассматриваемой статьи, требования к банкам, выдающим гарантии, упростились за счет исключения из них размера собственных средств (капитала) банка. Данная мера ведет к повышению конкуренции на рынке гарантий для целей № 44-ФЗ. В связи с этим, возрастает ценность имеющих устойчивую репутацию кредитных организаций.

В пункте 1 части 2 добавлено требование к содержанию независимой гарантии в части включения в нее идентификационного кода закупки. Но такое требование действовало и ранее в силу общей нормы части 1 статьи 23 закона № 44-ФЗ.

В пункте 3 конкретизировано основание выплаты гарантом (т. е. банком) неустойки в размере 0,1 процента заказчику за просрочку уплаты денежной суммы по гарантии. Ранее эти обстоятельства предполагались по умолчанию.

Часть 3 претерпела существенные изменения. Вместо иллюзорного права заказчика на бесспорное списание средств со счета гаранта, появился новый срок уплаты гарантом. Пять рабочих дней уступили место десяти. У банков вдвое увеличился срок на рассмотрения требования заказчика об уплате и поиска в нем изъянов.

Также появилось новое и важное основание для отказа в принятии независимой гарантии.

Отдельным основанием непринятия независимой гарантии стало являться несоответствие ее требованиям установленным частью 8.2 статьи 45.

До 2022 года заказчики в документации подробно расшифровывали свои требования к банковской гарантии, используя для них как основу Постановление Правительства от 08.11.2013 № 1005.

Все дополнительные требования, содержащиеся в указанном постановлении, которые отсутствовали в извещении, документации, проекте контракта, нельзя было использовать для отказа в принятии банковской гарантии.

Теперь ситуация поменялась. Дополнительные требования, порядок ведения реестра, сроки предоставления выписок из него, типовая форма независимой гарантии и форма требования об уплате по независимой гарантии устанавливаются правительством.

Часть 7 статьи 45 дополнилась исключением из общего правила относительно информирования о непринятии независимой гарантии.

Начиная с 2022 года, при проведении конкурса, комиссия заказчика рассматривает независимую гарантию, представленную в качестве обеспечения заявок. На основании несоответствия ее требованиям заявка может быть отклонена. В этом случае протокол определения поставщика будет содержать информацию о причине этого отклонения. Дополнительного информирования участника закупки не требуется.

Часть 8.2 является отсылочной нормой. Она адресует нас к актам правительства, в частности к упомянутому Постановлению № 1005.

Важной новацией является обязанность правительства установить типовую форму независимой гарантии. Теперь препятствий к этому нет, ведь дополнительные требования к гарантии с 2022 года тоже являются обязательными и не зависят от выбора заказчика. Работа над типовой формой независимой гарантии уже ведется.

Новация, представленная часть 13 статьи 45, призвана дополнительно обеспечить гарантии заказчиков по № 44-ФЗ в части получения обеспечительных платежей, в случае недобросовестного поведения участников закупки, контрагента по контракту, гаранта. Хотя, следует признать, что и ранее в случаях, установленных в новой части 13, у банка не было юридической возможности отказать от обязанностей по выданной банковской гарантии.

Подводя итог обзора изменений в применении гарантий в законодательстве о контрактной системе, необходимо отметить, что конкуренция за этот рынок возросла и будет в дальнейшем только увеличиваться.

Банки конкурируют не только между собой, но и с новыми гарантами, получившими законные права. Растет роль индивидуальной работы с каждым клиентом банка. Важен персональный подход, профессионализм сотрудников банка, задействованных в оформлении и выдаче независимых гарантий. От скорости принятия решения банком и знания законодательства о контрактной системе его сотрудниками во многом зависит успешность работы всех участников контрактной системы.