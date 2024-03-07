MasterTMS
Перевозка

Как снизить расходы на логистику: памятка для финдиректора 

В текущих условиях, когда себестоимость перевозок растет, вопрос оптимизации издержек становится особенно актуальным для грузоотправителей. Перестройка логистических схем также вносит свои коррективы: необходимо быстро адаптироваться к новым условиям, внимательно относиться к расходам и избегать ненужных затрат.
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Как снизить расходы на логистику: памятка для финдиректора 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разберем несколько способов, как снизить затраты на логистику.

Использовать электронные документы

Процесс перевозки сопровождается множеством документов, которые нужно распечатать, подписать и доставить контрагенту. Цены на бумагу и стоимость почтовых услуг за пару лет существенно выросли, из-за чего документооборот для предприятий теперь становится значительно дороже. Благодаря электронному документообороту компания может исключить затраты на бумагу, а также снизить издержки на хранение и отправку документов.

Помимо этого, оформление документации занимает значительную часть рабочего времени логиста. Если документооборот автоматизировать, можно сэкономить на ФОТ.

Например, Master TMS может формировать в электронном виде четыре главных документа в логистике: 

  • Заявку-договор на перевозку.

  • Доверенность на водителя.

  • Электронную транспортную накладную (ЭТрН).

  • Претензии (здесь есть отдельный большой функционал). 

Перевести рутинные операции в «цифру» 

Пожалуй, самым важным элементом в системе снижения расходов на транспорт в крупных компаниях становится автоматизация процессов грузоперевозок. Именно автоматизация транспортной логистики дает заметные результаты в максимально короткие сроки. Ведь даже снижение логистических затрат на 1% при миллионных оборотах компании — это уже весомый вклад.

В сфере логистики довольно много операций выполняются вручную. Это оформление документации, распределение грузов, планирование маршрутов, контроль над процессом транспортировки и составление отчетов. Все эти действия можно автоматизировать, что существенно снизит нагрузку на специалистов по логистике и исключит возможные ошибки, связанные с человеческим фактором. 

Master TMS — это облачная система для организации магистральных грузоперевозок по лучшим ценам точно в срок. 

Система координирует процесс грузоперевозки между вами и вашими перевозчиками, контролирует качество услуг и стимулирует конкуренцию между перевозчиками, благодаря чему повышается эффективность работы всей логистической цепочки.

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Благодаря работе в MasterTMS логисты тратят меньше времени на создание заявок, так как все процессы максимально автоматизированы. Снижается вероятность человеческих ошибок, повышается точность заказов, а персонал может уделить больше времени творческим задачам. 

Онлайн-трекинг ТС позволяет понять, сколько времени понадобится на доставку груза, и позволяет контролировать его перемещение. С помощью MasterTMS грузовладелец может распределять заказы между перевозчиками с лучшим соотношением «цена-качество». Так транспортные ресурсы используются более эффективно и снижаются расходы. 

Оптимизировать маршруты и расходы на топливо

Автоматические системы в режиме реального времени позволяют определить наиболее эффективную последовательность доставки товаров и рассчитать оптимальный маршрут с учетом местонахождения точек, текущей дорожной обстановки и разрешенной скорости передвижения.

Это способствует ускорению процесса доставки, благодаря чему каждое транспортное средство сможет выполнить больше заказов.

Расходы на топливо — важный компонент себестоимости перевозки. Использование автоматизированных систем расчета маршрута может существенно сократить затраты на горючее. Но есть и другие способы оптимизации, в том числе — устранение человеческого фактора. Чтобы всего этого избежать, используются автоматизированные системы мониторинга.

Например, установка датчиков топлива в бак или в топливную систему автомобиля позволяет вести точный учет расхода горюче-смазочных материалов и вычислять реальные нормы расхода топлива. Можно подключить систему мониторинга транспорта через спутник, чтобы обеспечить защиту груза от краж. 

MasterTMS позволяет проводить анализ данных о маршрутах, учитывает трафик, расстояния, догрузы и другие факторы. Разработчики настраивают маршрутизацию под конкретного клиента, при этом используют технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. В результате вы получаете оптимизированные маршруты, которые позволяют сократить расходы на топливо и уменьшить время в пути.

Избегать повреждения товаров

Кроме того, есть и другие варианты «умных» датчиков. Например, такие датчики могут в режиме реального времени отправлять информацию о температуре внутри прицепа. В случае нарушения заданных параметров система оповещает водителя и диспетчера. Это обеспечивает контроль над процессом перевозки и помогает избежать проблем, связанных с повреждением товаров.

Автоматизировать поиск грузов

Все чаще грузовладельцы переходят от работы с ограниченным кругом контрагентов к использованию цифровых платформ, которые открывают доступ к большому числу экспедиторов и перевозчиков. Конкуренция на этих платформах приводит к уменьшению стоимости перевозки для грузоотправителя. 

Цифровые логистические площадки позволяют исключить из процесса посредников — компаний без собственного автопарка, которые получают заказы у грузовладельца, размещают их у реального перевозчика и получают за это процент. Такое дополнительное звено ведет к удорожанию перевозки до 20%.

MasterTMS обеспечивает прозрачное взаимодействие с перевозчиками (и экспедиторами), позволяет достичь справедливой цены по каждой заявке:

  • Перевозчики видят, сколько готов заплатить заказчик.

  • Также они видят, за какую цену готовы поехать другие перевозчики.

  • В соответствии с собственной экономикой партнер может предложить свою стоимость или поучаствовать в аукционе на снижение цены грузовладельца.

Благодаря Master TMS логист может максимально быстро создать заявку на перевозку, спланировать маршрут и провести торги. Диспетчер в режиме реального времени отслеживает движение груза, а руководители и финансовые аналитики получат расширенную статистику, позволяющую оптимизировать затраты.

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Аналитика для финдиректора в Master TMS

Финансовый директор оценит возможности работы с Master TMS, ведь детальная статистика, своевременный документооборот и подробные отчеты сразу укажут на узкие места в логистике и позволят оптимизировать затраты уже со следующей перевозкой.

Отчеты от Master TMS содержит еще и информацию о фактических и рыночных ставках по каждому направлению перевозки вашего груза. Благодаря этому можно оценить, насколько обоснованы или наоборот, завышены затраты. 

Например, вы привыкли работать с одним перевозчиком, у вас долгосрочный договор и в то, что происходит на рынке логистики сейчас вы не вникаете. А зря, возможно, там уже есть кто-то, кто готов предоставлять вам услугу гораздо дешевле. В отчете Master TMS финдиректор увидит это в виде красного флажка. Может, пора поменять перевозчика?

Master TMS — это не просто таблица с флажками и красивыми графиками. Это отличный инструмент для анализа данных, оценки эффективности каждого конкретного логиста и всей команды, а также поиска точек роста для компании. Расширенная рыночная аналитика позволит обосновать расходы на логистику и сэкономить до 20% от стоимости перевозки. Попробуйте Master TMS уже сегодня.

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