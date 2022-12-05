Как иностранным заказчикам платить фрилансерам из России

А тем временем вопрос денежных международных переводов в Россию стал еще актуальнее – с начала марта 2022 года только в Казахстан релоцировались около 4 тыс. российских компаний.

Как получать деньги от иностранных заказчиков исполнителям из России, подробно рассказываем в этой статье.

Банковский перевод

Способ, который практически не работает. Официально переводы через SWIFT не могут получать пользователи таких банков:

ВТБ;

Совкомбанк;

Сбер;

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

Открытие;

Альфа-банк;

Россия.

На деле – с переводами в валюте работает только Райффайзенбанк. Тинькофф предлагал такую услугу, но с очень большой комиссией, иногда превышающей сумму перевода. Сейчас поддержка этого банка уклончиво отвечает, что не рекомендует пользоваться переводами в евро и в долларах с помощью их карт. А вот, что написано на официальном сайте банке – «входящие SWIFT-переводы возможны из некоторых стран СНГ».

Даже если у вас есть карта другого российского банка, не из списка, то прямой перевод все равно получить нельзя. Платежные системы Visa и MasterCard не обслуживают российские карты за границей, только на территории страны.

Как обстоят дела с картами «МИР»?

С ними работают несколько стран:

Турция;

Вьетнам;

Армения;

Южная Корея;

Узбекистан;

Белоруссия;

Казахстан;

Кыргызстан;

Таджикистан;

Южная Осетия;

Абхазия.

Отсюда можно получать прямые переводы на карты российских банков. Но и в этих странах с платежной системой «МИР» работают не все банки, да и список стран меняется. Точную информацию нужно смотреть на официальных сайтах иностранных банков.

Есть еще вариант – получить карту другой страны, например, Казахстана, Грузии, Сербии. Минусы этого способа в том, придется лично ехать в страну и посещать отделение банка.

Получить карту Казахстана можно удаленно, но нужно обращаться в посольство страны в России или найти доверенное лицо с казахстанским ИИН. Кроме того, некоторые иностранные банки отказывают россиянам в выдаче карт, потому что желающих слишком много.

Криптовалюта

Для международных расчетов доступна криптовалюта. Часто используется USDT от компании Tether – это стейблкоин, который привязан к доллару в соотношении 1:1.

Для перевода нужно зарегистрироваться на криптобирже, пройти верификацию, завести кошелек. С помощью криптообменников, p2p-платформ можно обналичить стейблкоин.

Пользоваться этим способ или нет – решать участникам сделки. Однако согласно ФЗ-259 от 31.07.2020, криптовалюта не может быть платежным средством на территории России.

Сервисы переводов

На данный момент в России работают «Золотая Корона», Unistream и Контакт. Работают эти сервисы не со всеми странам – список доступных есть на официальных сайтах.

Из минусов этих переводов:

получить можно лично в офисах;

не подходит для юридических лиц, только «от физ.лица – физ.лицу»;

есть лимиты по суммам.

Как получать переводы из заграницы удобно и безопасно

Почти все вышеописанные способы имеют минусы и юридические издержки. Без этих проблем можно расплачиваться с российскими исполнителями через сервис для работы и расчетов с внештатными исполнителями MadeTask.

MadeTask позволяет: отправлять и получать переводы из большинства стран мира;

сотрудничать с исполнителями-физлицами без оформления самозанятости;

совершать переводы без лимитов по суммам;

делать массовые транзакции сразу нескольким исполнителям.

Сервис предоставляет все закрывающие документы, с исполнителями не обязательно заключать договор.

MadeTask отлично умеет работать с иностранными юридическими лицами, будь то СНГ, США, Канада или другая страна. При этом ваши исполнители могут находиться в России и получать деньги на карту в рублях.

Как работает сервис MadeTask

Иностранный заказчик регистрирует компанию в сервисе и приглашает исполнителей присоединиться по ссылке. Исполнитель из России создает личный кабинет, где будет получать задачи. Как только задача будет выполнена, деньги перейдут на счет исполнителя.

Вывести можно на банковскую карту – МИР, Visa и MasterCard, на электронные кошельки – Юмани, Киви, WebMoney. Валюта пройдет конвертацию в банке получателя, поэтому исполнитель получит деньги уже в рублях.

Ни Трудовой, ни Гражданский кодексы не запрещают иностранцам нанимать исполнителей из России.

Более того, по данным опроса компании My Path Group LLC, почти 64% российских разработчиков хотят сотрудничать с иностранными компаниями – это значит, что вопрос международных переводов станет только актуальнее.

Облегчить и узаконить этот процесс можно с помощью специальных сервисов – это сократит юридические и финансовые риски с обеих сторон.