Валютные операции

Как иностранным заказчикам платить фрилансерам из России

Центробанк разрешает переводы из заграницы – об этом сказано на официальном сайте. Но на практике не все так просто. Из-за отключения российских банков от SWIFT переводы проходят медленно или вообще получают отказ в операции.

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Как иностранным заказчикам платить фрилансерам из России
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

А тем временем вопрос денежных международных переводов в Россию стал еще актуальнее – с начала марта 2022 года только в Казахстан релоцировались около 4 тыс. российских компаний.

Как получать деньги от иностранных заказчиков исполнителям из России, подробно рассказываем в этой статье.

Банковский перевод

Способ, который практически не работает. Официально переводы через SWIFT не могут получать пользователи таких банков:

  • ВТБ;
  • Совкомбанк;
  • Сбер;
  • Новикомбанк;
  • Промсвязьбанк;
  • Открытие;
  • Альфа-банк;
  • Россия.

На деле – с переводами в валюте работает только Райффайзенбанк. Тинькофф предлагал такую услугу, но с очень большой комиссией, иногда превышающей сумму перевода. Сейчас поддержка этого банка уклончиво отвечает, что не рекомендует пользоваться переводами в евро и в долларах с помощью их карт. А вот, что написано на официальном сайте банке – «входящие SWIFT-переводы возможны из некоторых стран СНГ».

Даже если у вас есть карта другого российского банка, не из списка, то прямой перевод все равно получить нельзя. Платежные системы Visa и MasterCard не обслуживают российские карты за границей, только на территории страны.

Как обстоят дела с картами «МИР»?

С ними работают несколько стран:

  • Турция;
  • Вьетнам;
  • Армения;
  • Южная Корея;
  • Узбекистан;
  • Белоруссия;
  • Казахстан;
  • Кыргызстан;
  • Таджикистан;
  • Южная Осетия;
  • Абхазия.

Отсюда можно получать прямые переводы на карты российских банков. Но и в этих странах с платежной системой «МИР» работают не все банки, да и список стран меняется. Точную информацию нужно смотреть на официальных сайтах иностранных банков.

Есть еще вариант – получить карту другой страны, например, Казахстана, Грузии, Сербии. Минусы этого способа в том, придется лично ехать в страну и посещать отделение банка.

Получить карту Казахстана можно удаленно, но нужно обращаться в посольство страны в России или найти доверенное лицо с казахстанским ИИН. Кроме того, некоторые иностранные банки отказывают россиянам в выдаче карт, потому что желающих слишком много.

Криптовалюта

Для международных расчетов доступна криптовалюта. Часто используется USDT от компании Tether – это стейблкоин, который привязан к доллару в соотношении 1:1.

Для перевода нужно зарегистрироваться на криптобирже, пройти верификацию, завести кошелек. С помощью криптообменников, p2p-платформ можно обналичить стейблкоин.

Пользоваться этим способ или нет – решать участникам сделки. Однако согласно ФЗ-259 от 31.07.2020, криптовалюта не может быть платежным средством на территории России.

Сервисы переводов

На данный момент в России работают «Золотая Корона», Unistream и Контакт. Работают эти сервисы не со всеми странам – список доступных есть на официальных сайтах.

Из минусов этих переводов:

  • получить можно лично в офисах;
  • не подходит для юридических лиц, только «от физ.лица – физ.лицу»;
  • есть лимиты по суммам.

Как получать переводы из заграницы удобно и безопасно

Почти все вышеописанные способы имеют минусы и юридические издержки. Без этих проблем можно расплачиваться с российскими исполнителями через сервис для работы и расчетов с внештатными исполнителями MadeTask.

MadeTask позволяет:

  • отправлять и получать переводы из большинства стран мира;
  • сотрудничать с исполнителями-физлицами без оформления самозанятости;
  • совершать переводы без лимитов по суммам;
  • делать массовые транзакции сразу нескольким исполнителям.

Сервис предоставляет все закрывающие документы, с исполнителями не обязательно заключать договор.

MadeTask отлично умеет работать с иностранными юридическими лицами, будь то СНГ, США, Канада или другая страна. При этом ваши исполнители могут находиться в России и получать деньги на карту в рублях.

Как работает сервис MadeTask

  1. Иностранный заказчик регистрирует компанию в сервисе и приглашает исполнителей присоединиться по ссылке.
  2. Исполнитель из России создает личный кабинет, где будет получать задачи.
  3. Как только задача будет выполнена, деньги перейдут на счет исполнителя.

Вывести можно на банковскую карту – МИР, Visa и MasterCard, на электронные кошельки – Юмани, Киви, WebMoney. Валюта пройдет конвертацию в банке получателя, поэтому исполнитель получит деньги уже в рублях.

Ни Трудовой, ни Гражданский кодексы не запрещают иностранцам нанимать исполнителей из России.

Более того, по данным опроса компании My Path Group LLC, почти 64% российских разработчиков хотят сотрудничать с иностранными компаниями – это значит, что вопрос международных переводов станет только актуальнее.

Облегчить и узаконить этот процесс можно с помощью специальных сервисов – это сократит юридические и финансовые риски с обеих сторон.

MadeTask
MadeTask
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