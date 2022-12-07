Ведение бизнеса

Каких сотрудников в компании можно заменить фрилансерами и почему

В этой статье разберем, почему рынок фриланса в ближайшее время будет набирать обороты, каких работников можно заменить внештатными специалистами и как это поможет сократить расходы компании.

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Каких сотрудников в компании можно заменить фрилансерами и почему
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По данным pwc, в 2020 году объем мирового рынка фриланса достиг $6,54 трлн, а согласно прогнозу Freelancehunt, к 2026 году количество фрилансеров в России приблизится к 40 млн.

Рост рынка фриланса спровоцировал кризис. Штатные специалисты попали под сокращение, а компании решили оптимизировать расходы, и заодно оценили все плюсы найма внештатных специалистов.

Почему рынок фриланса растет и будет расти

С 2017 года количество внештатных специалистов в России выросло втрое, и есть все причины считать, что темпы будет только набирать обороты.

Фриланс положительно влияет на экономику

Внештатные исполнители поднимают уровень мирового ВВП, это данные исследований McKinsey Global Institute. Причина тому – несколько работодателей на одного человека.

Благодаря фрилансу бизнес может экономить

Как мы уже говорили, одна из причин роста рынка фриланса – кризис. Компании сокращают расходы, и один из способов это сделать – нанимать внештатных исполнителей.

Фриланс помогает сэкономить на офисных расходах, страховках и зарплатах. Таких сотрудников можно привлекать для разовых проектов или для специфических задач.

Высокая конкуренция

Количество исполнителей на рынке фриланса в 2,5 раза превышает количество заказчиков. Высокая конкуренция способствует росту. Специалист должен качественно выполнять свою работу, чтобы оставаться востребованным.

Каких работников можно заменить внештатными специалистами и почему это выгодно

Такая оптимизация выгодна и для стартапа, и для крупного действующего бизнеса. А выбор специалиста зависит от того, чем занимается ваша компания.

Но есть профессии, которые легко заменить почти в любой организации.

Юрист

Маленьким компаниям совсем необязательно держать в штате юриста, если консультация нужна нечасто. Выгоднее иметь контакт хорошего юриста и периодически обращаться к нему.

Например, по данным ГородРабот.ру, средняя зарплата юриста в Москве за 2022 год – 76 260 рублей, а модальная зарплата – 80 000 рублей.

Нанять юриста на разовую задачу гораздо дешевле. По данным Профи.ру, цена за услугу варьируется от 1000 до 60 000 рублей.

IT-специалист, веб-дизайнер, маркетолог

Запуск рекламы или сайта происходит не каждый месяц – особенно, если компания еще не выросла. Поэтому нанимать таких специалистов несколько раз в год выгоднее, чем держать их в штате постоянно.

Главный бухгалтер

Многие компании не держат в штате главбуха, потому что его услуги требуются не часто. Вместо этого компании привлекают такого специалиста на аутсорс, а компания периодически передает ему задачи по формированию и отправке отчетности, консультированию и т. д.

Курьер

Можно экономить на услугах курьера, если ваш бизнес не нуждается в них каждый день. В таком случае внештатный сотрудник обойдется бизнесу дешевле. Можно найти человека или воспользоваться услугами специального агентства.

Как работать с внештатными специалистами

Работа с фрилансерами состоит из трех основных этапов.

1. Поиск

На поиск внештатного специалиста и офисного работника требуется примерно одинаковое количество времени. На этом этапе важно сделать правильный выбор – нанять лучшего. Чем больше каналов вы охватите – тем больше будет отклик. Задействуйте друзей и знакомых, биржи фриланса, сайты, телеграм-каналы и т. д.

Будьте готовы к тому, что на хорошее предложение придет много откликов, и далеко не каждый кандидат окажется компетентным.

2. ТЗ

Техническое задание – это часть любого проекта, и от него во многом зависит, каким будет результат. После того как исполнитель получил ТЗ, убедитесь, что он все правильно понял. А также обязательно пропишите все пункты, постарайтесь ничего не упустить.

3. Оплата

Следующий и финальный этап – оплата услуг. Работодатели часто отказываются работать с фрилансерами потому что не знают, как правильно и законно провести сделку. На самом деле вариантов много – бизнес может работать и с ИП, и с самозанятыми и с физлицами. Каждый случай индивидуален. Оплачивать можно переводом на карту, банковским переводом или с помощью специальных сервисов.

Последний способ во многом превосходит два предыдущих. Во-первых, таким образом можно работать с самозанятыми и с физлицами, во-вторых, сервис предоставляет все закрывающие документы, а в третьих – помогает сэкономить.

MadeTask – сервис выплаты внештатным сотрудникам, который решает вопрос с оплатой для фрилансеров. С его помощью можно проводить оплату безопасно, законно и просто.

Работать с сервисом очень просто:

  • заказчик регистрируется в системе;
  • исполнитель принимает задачу, прикрепляет файл с выполненной работой;
  • заказчик отправляет деньги и принимает работу;
  • исполнитель выводит деньги на карту большинство банков мира в местной валюте или на виртуальный кошелек;
  • акты можно получить в специальном разделе ежемесячно.

Сотрудничество с фрилансерами – это отличный способ сэкономить и сделать работу еще эффективнее. А сотрудничество с внештатными специалистами может быть простым, удобным и безопасным.

MadeTask
MadeTask
Сервис выплат фрилансерам

Ведение бизнеса

Каких сотрудников в компании можно заменить фрилансерами и почему

В этой статье разберем, почему рынок фриланса в ближайшее время будет набирать обороты, каких работников можно заменить внештатными специалистами и как это поможет сократить расходы компании.

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