Выплаты внештатным сотрудникам в Россию и другие страны

Правда, не все знают, как правильно делать выплаты внештатным сотрудникам.

Правовая сторона вопроса

Всех внештатных сотрудников можно поделить на три условные группы – физлица, самозанятые и ИП.

Оформить деловые отношения с фрилансером можно по договору ГПХ или срочному трудовому договору. ГПХ доступен для всех видов фрилансеров, а трудовой договор – только для физлиц.

При оформлении ГПХ заказчик выступает налоговым агентом. И поэтому обязан:

удержать 13% от дохода исполнителя

страховые взносы – 22% на обязательное пенсионное страхование;

5,1% – на ОМС;

2,9% – на случай ременной нетрудоспособности и в связи с материнством;

0,2 до 8,5% на травматизм.

Оплату можно проводить переводом на карту, банковским переводом или через специальные сервисы. При этом, если вы переводите с расчетного счета компании, нужно помнить, что счет предпринимателя можно использовать только для операций, связанных напрямую с его деятельностью. А это значит, что должно быть законное основание на перевод средств и возможность его подтвердить.

Для этого нужны закрывающие документы, а при переводе обязательно должно быть указано назначение платежа.

Как делать выплаты внештатным сотрудникам, которые находятся за границей

По закону оплачивать работу фрилансеров, которые находятся за границей, можно. Но в 2022 году стало значительно сложнее.

Остались такие варианты:

Карта МИР. Доступна в Армении, Беларуси, Вьетнаме, Киргизии, Таджикистане. Но и здесь есть сложности – например, в Беларуси МИР принимают почти везде, а во Вьетнаме или Казахстане уже начинаются сложности. Криптовалюта . Но этот способ считается в России не совсем законным. Сервисы выплат внештатным исполнителям. Безопасный и законный вариант.

Кроме того, при первых двух вариантах остаются сложности с документооборотом – бумаги придется подписывать в любом случае. А из-за рубежа отправлять документы долго, дорого и сложно.

Как переводить оплату фрилансерам по России и заграницу безопасно и недорого

Сервис выплат внештатным сотрудникам MadeTask решает сразу несколько проблем.

1. Можно делать выплаты в большинство стран мира.

В то время как в России ограничили возможность принимать и отправлять деньги за границу по MasterCard и VISA, этот способ прекрасно работает. Деньги можно переводить почти в любую точку мира и моментально выводит на карту в местной валюте, при этом не используется SWIFT.

2. Решается вопрос с закрывающими документами.

Теперь нет необходимости отправлять документы на подпись, делать сканы и идти на почту. Сервис все делает за вас. Для вас это будет выглядеть как акты от обычных аутсорсинговых услуг.

Документы можно получать в специальном разделе ежемесячно, а оригиналы отправляются через систему ЭДО.

3. Сокращение финансовых издержек.

Экономия до 25% относительно договора ГПХ и оформления в штат. Для исполнителя это абсолютно бесплатно, а для компании это будет стоить от 4 до 9%.

Чтобы по факту увидеть сколько можно сэкономить, вы можете воспользоваться калькулятором на сайте madetask.com.

Сервис действует в рамках закона, что, в частности, подтверждается письмом Минфина № 03-04-06/53027.

Как это работает

Заказчик регистрируется в системе и приглашает сотрудника. Затем – ставит задачу.

Когда работа выполнена, заказчик принимает работу. После того как заказчик принимает задачу, деньги поступают на баланс исполнителя, и он уже может вывести их любым способом – от VISA и MasterCard до электронных кошельков и криптовалюты.

Вот и все.

Это один из самых простых, безопасных и экономичных способов оплаты услуг фрилансерам в любую точку мира.