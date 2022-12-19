Что будет с оформлением исполнителей по договору ГПХ в 2023 году? И почему это станет невыгодно для компаний

При этом, Минтруд очень неоднозначно смотрит на оформление в штат сотрудника, который постоянно или временно находится за границей (письмо Минтруда от 15.02.2022 14-4/10/в-1848). Но есть альтернатива – договор ГПХ.

С 1 января 2023 года произойдет объединение ПФР и ФСС в единый фонд (закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ). При этом изменится порядок взносов и отчетность за сотрудников, оформленных по договору ГПХ, что существенно повлияет на затраты работодателя.

Разберемся во всем по порядку.

Что такое договор ГПХ

Договор ГПХ (гражданско-правового характера) – это соглашение между сторонами на выполнение каких-либо услуг и оказание работ, которое может быть как между физ. лицами, так и между физ. лицом и юр. лицом.

Примеры, когда заключаются договора ГПХ:

перевозки;

хранение;

купля-продажа;

аренда;

авторский заказ;

агенсткий договор;

возмезное оказание услуг;

выполнение работ и т. д.

Итак, что же поменяется в 2023

Начнём с того, что число граждан, которые застрахованы в сфере обязательного социального страхования (от 14.07.2022 № 237-ФЗ) в 2023 году будет расширено. К ним будут относиться:

исполнители, которые работают и оказывают компаниям услуги по договорам ГПХ ( в основном о них в этой статье и пойдет речь );

лица, которые получают доход по договорам авторского заказа;

авторы произведений, которые получают выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.

Итак: выплаты по договорам ГПХ будут облагаться взносами на социальное страхование. Ранее пп. 2 п. 3 ст. 422 НК, ФЗ от 14.07.2022 № 239-ФЗ освобождал работодателей, которые оформляли фрилансеров по договору ГПХ, от дополнительной страховой нагрузки, но с 2023 года он отменяется.

Кстати, сюда же попадают и «смешанные договоры» – они также будут облагаться взносами на социальное страхование. Например, это договор на аренду автомобиля с водителем.

Исключения – договоры ГПХ о передаче в собственность или в пользование имущества (эти выплаты не являются объектом обложения страховым взносами).

Что получат исполнители, которые работают по договорам ГПХ

Для исполнителей есть несомненные плюсы. Теперь фрилансеры, которые работают по договорам ГПХ (кроме ИП и самозанятых, о них мы расскажем далее), будут иметь те же социальные гарантии, что и сотрудники, оформленные по в штат.

Это будут:

оплаты больничных листов;

выплаты по беременности и родам, уходу за ребенком;

выплаты на погребение.

А так ли выгоден теперь договор ГПХ

Напомним, что в 2022 году работодатель столкнулся со сложностями при оформлении трудовых отношений с исполнителями, которые проживают за границей: работодатель не может предоставлять безопасные условия труда такому сотруднику, так как действия трудового законодательства России не распространяется за ее пределами страны.

Получается, что заключение трудового договора с таким исполнителем является нарушением статьи 312.3 ТК и статьи 13 ТК. Выходом из этой ситуации стало рекомендательное письмо Минтруда от 09.09.2022 № 14-2/ООГ-5755 о заключение договоров ГПХ.

Но раньше оформление по ГПХ давало работодателю возможность существенно сэкономить – при оплате не нужно было оформлять социальный пакет и перечислять страховые взносы в ФСС. Однако с 1 января 2023 года всеми любимые преимущества договоров ГПХ будут отменены.

Есть ли альтернативы? И что же делать?

Для того, чтобы работать с исполнителем удобно и существенно экономить есть сервисы расчетов с фрилансерами. Давайте познакомимся с MadeTask.

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А что с ИП и самозанятыми

Исполнителей, которые заключили договоры ГПХ и применяют спецрежим «Налог на профессиональный доход» (ч. 1 ст. 15 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ), то есть тех, кто имеет статус самозанятых и ИП, эти изменения не коснутся.

Условия для получения пособий исполнителями по договорам ГПХ в 2023 года

В 2023 году пособие получат исполнители по договорам ГПХ, у которых в 2022 году был оформлен трудовой договор (а значит, перечислены взносы в ФСС – не менее 4 833,72 рублей). Фрилансеры, которые и в 2022 году работали по договорам ГПХ смогут получить пособие только в 2024 году. Исполнители по договорам ГПХ, которые заключили договор сразу с несколькими работодателями, смогут получить пособие только у одного из страхователей: у того, с кем заключен трудовой договор, или у того, к которому обратиться сам исполнитель.

На что еще обратить внимание

Взносы с выплат будут платиться по единому тарифу с ориентировкой на единую предельную базу. Существует предел (как раз – единая предельная база) и когда этот предел достигается, взносы начисляются по пониженному тарифу или не начисляются совсем. В 2023 году предельная база составит 1 917 000 руб. – нарастающим итогом (постановление Правительства от 25.11.2022 № 2143, за основу будет взята проиндексированная база обязательного пенсионного страхования). Будет сдаваться новый отчет: знакомые 4-ФСС, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3, заменят новой единой формой, в которой нужно будет отражать сведения для персонифицированного учета (включая взносы на травматизм). Будет вестись отчетность о каждом исполнителе, который работает по договору ГПХ: уведомлять о дате начала и дате окончания договора ГПХ нужно будет не позднее одного рабочего дня с даты заключения или расторжения договора ГПХ. В 2023 году нужно будет актуализировать локальные нормативные акты (например, изменение названия фонда, корректировка в описании способа передачи сведений и т. п.)

Итак, ГПХ значительно поменяется для компаний в 2023 году. Планируете ли вы использовать альтернативные методы работы с сотрудниками или будете работать по старинке?

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