Как сэкономить компании ресурсы и время при работе с фрилансерами

Перед бизнесом встала такая проблема как автоматизация документооборота в организации. А современным проблемам нужны современные решения.

Рассказываем, как сервис MadeTask снизит нагрузку на бухгалтеров, операционных менеджеров и сократит финансовые издержки.

Экономим время на закрывающих документах

Как это делает бухгалтер: После выплаты бухгалтер запрашивает чек от самозанятого и прикладывает акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами. Если самозанятых или оформленных по ГПД много, этот процесс может растянуться на несколько дней, так как каждого нужно оформить по отдельности.

Как это сделать через сервис: После оплаты работы внештатному исполнителю, сервис формирует все закрывающие документы, которые можно получить в личном кабинете через ЭДО. Можно формировать раз в месяц или чаще, если есть необходимость. Акт будет один за все задачи всех исполнителей, а при желании документы можно разделить.

Работаем с любым налоговым статусом

Обычное оформление исполнителей: с каждым фрилансером отдельно, в зависимости от налогового статуса, заключает договор ГПХ. Перед его подписанием нужно проверить самозанятого – запросить справку о постановке на налоговый учет, узнать, есть ли еще клиенты у него клиенты.

Договоры с самозанятыми несут риск признания трудовых отношений. Об этом мы рассказали подробно в статье.

Как это сделать через сервис: MadeTask берет все оформление ваших исполнителей на себя. Вы не будете иметь прямого договора с фрилансерами. Теперь можно работать с физлицами, иностранными гражданами, нерезидентами и т. д. и получать по их работам акты прямо в сервисе.

Экономим время и финансы на взносах по ГПХ

Как работает бухгалтер: Для физлица без специального налогового статуса считает взносы – страховая часть (22%), ФФОМС (5,1%), НДФЛ (13%). Даже у опытного бухгалтера на просчет одного договора ГПХ уходит не менее 20-30 минут. А что делать, если их 20-50?

С января 2023 года за физлица на ГПХ нужно будет заплатить единый взнос – 30%, в который войдет еще и страхование по нетрудоспособности и материнству.

Как помогает сервис: используя MadeTask, компания платит только комиссию от 4% до 9% от суммы выплат. Комиссия считается автоматически при постановке задачи. В среднем, у бухгалтера это займет 10 минут.

Теперь посчитаем сумму комиссии и сравним с налогами и взносами при обычной форме сотрудничества. Все налоги на себя берет исполнитель – это законно.

Для удобства посчитаем круглую сумму выплат в 100 тыс. руб.

В таблице мы посчитали самый высокий процент комиссии, но он может быть снижен, если выплат будет больше. Напомним, что с января 2023 года взносы и налоги по ГПХ станут такими же, что и при оформлении в штат. Из таблички отлично видно разницу в платежах.

Как еще помогает MadeTask

Нагрузка бухгалтера снижается за счет того, что:

Не нужны дополнительные кадровые программы – весь пул фрилансеров находится в одном личном кабинете. Не нужно тратить время на заполнение реквизитов счетов и сверять платежные квитанции – нужно только перевести деньга на счет в сервисе, а все расчеты с фрилансерами проведет MadeTask и будет нести за них ответственность. Не нужно собирать акты, чеки, распечатывать их или хранить в электронном виде – вся отчетность будет храниться в одном кабинете. Не нужно искать способы оплаты иностранным исполнителям – через сервис можно выплачивать в большинство стран мира, а фрилансер получит деньги уже в своей валюте.

MadeTask – это простая и полная автоматизация документооборота и учета при работе с внештатными исполнителями. Работа с сервисом не требует специальных знаний и умений, все расчеты проводятся автоматически, а для исполнителя это работает бесплатно.