Как работать с самозанятыми в России без риска признания отношений трудовыми

В письме от 15 апреля 2022 № ЕА-4-15/4674 написан целый свод признаков трудовых отношений.

Разбираемся в статье, как не попасть под подозрения ФНС при сотрудничестве с самозанятыми.

Когда отношения признают трудовыми

Из текста письма следует, что ФНС, трудовая инспекция и суд будут пристально рассматривать следующие признаки:

прописанная в договоре должность и обязанность выполнять деятельность лично исполнителем;

не указан объем работ;

определена четкая сумма ежемесячной оплаты труда, которая не меняется в течение календарного года;

в договоре прописан график работы и отдыха, больничные и отпуска;

по условиям исполнитель несет материальную ответственность;

исполнитель обеспечивается условиями труда, оборудованием, инструментами, материалами и рабочим местом заказчика;

заказчик – единственный у исполнителя.

Доказательством трудовых отношений при проверке станут любые внутренние документы: пропуск на территорию, журнал охраны труда и безопасности, накладные, кассовые книги, должностные инструкции и т. д. Кроме того, будут рассматривать аудио- и видеозаписи, опрашивать свидетелей. Косвенным доказательством может стать и переписка в мессенджерах.

Для вычисления подмены налоговая служба использует скоринговую программу. В реальном времени система отслеживает признаки и подает сведения сотрудникам. С теми, кто попал под подозрения, связывается налоговая, приглашает на беседу и просит дать пояснения.

Как выбрать самозанятого для сотрудничества

Исходя из списка признаков в письме, нужно внимательно проверять исполнителя, с которым планируете сотрудничество:

Запросите у самозанятого справку о постановке на налоговый учет . Взять ее можно в приложении «Мой налог». Важно, чтобы дата в справке не совпадала с началом вашего сотрудничества. Поинтересуйтесь, есть ли у исполнителя другие клиенты , кроме вас. К сожалению, проверить это без желания самозанятого нельзя. Но если он скажет, что вы – единственный у него заказчик, подумайте над таким сотрудничеством. Не работайте с теми, кто был вашим сотрудником в найме. Это прямой маркер для налоговой, что вы пытаетесь сэкономить на социальных и страховых выплатах. Кстати, если прошло более двух лет после увольнения этого сотрудника, то по закону его можно нанимать в качестве самозанятого Проследите, чтобы услуги, которые оказывает исполнитель, не совпадали с обязанностями ваших штатных сотрудников , они должны отличаться.

Как правильно составить договор с самозанятыми

1. Не указывайте должность исполнителя в договоре, не уточняйте, что он должен выполнять работу лично.

Личное выполнение работ – признак трудовых отношений, согласно ст. 15 ТК. Укажите, что исполнитель вправе привлекать третьи лица к работе, но, например, с письменного разрешения заказчика. А для уточнения обязанностей самозанятого напишите вид услуг, которые он оказывает.

2. Пропишите формулировку о том, что размер вознаграждения зависит от объема и качества выполненных работ.

Именно для трудовых отношений характерна оплата за процесс, а не за результат. И ежемесячная постоянная выплата – очень рискованно, ведь похоже на установленную зарплату. Оплату производите только после подписания акта выполненных работ без привязки к конкретным датам.

3. Не устанавливайте график работы и отдыха.

Правильнее будет формулировка:

«Исполнитель самостоятельно определяет время на выполнение работ с учетом сроков, установленных заказчиком».

Опять же, именно четкий график работы характерен для трудовых отношений, а для ГПХ – получение результата работы.

4. Пропишите в договоре, что исполнитель использует свои материалы и оборудование.

Это исключит подозрения в инфраструктурной зависимости от заказчика. В случае, когда заказчик все же предоставляет рабочее место или оборудование исполнителю, суд будет рассматривать наличие и других признаков из списка.

Например, как в деле № 2-3213/2020, когда юрист оказывал услуги юр. лицу на его территории. Суд отказал в признании отношений трудовыми, так как других признаков он не увидел.

Как работать с самозанятыми безопасно на 100%

Как мы уже сказали выше, выплаты нужно производить только после подписания акта выполненных работ и без привязки к датам.

Кроме того, самозанятые – это физические лица, а значит, оплата их услуг через расчетный счет юридического лица должна быть обоснована. Понадобятся закрывающие документы – акт выполненных работ, договор, чек. На всех документах должны быть печати и подписи обеих сторон.

Просто, удобно и законно оплачивать услуги самозанятых можно через MadeTask – сервис для расчетов с внештатными исполнителями. Главное преимущество сервиса – вам не понадобится самостоятельно формировать пакет отчетных документов и вы избежите риска проверок ФНС.

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Как работает MadeTask

Здесь все просто:

заказчик регистрируется в системе и высылает приглашение для регистрации исполнителю;

исполнитель открывает личный кабинет, через который он получает задачи;

после выполнения задачи деньги переходят на счет исполнителя.

исполнитель может вывести их любым удобным ему способом: на банковскую карту, на электронный кошелек или даже в криптовалюте

Акты можно получить в специальном разделе, оригиналы отправляются через систему электронного документооборота.