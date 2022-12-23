С какими трудностями столкнулись предприниматели, у которых релоцировалась команда

В этой статье разбираем, как быть, если сотрудник переехал в другую страну.

Коротко о главном

Есть два вида релокации – краткосрочная и долгосрочная. Первая длится до трех месяцев, а вторая от года. Релокация имеет и профессиональные особенности. Например, чаще всего релоцируются узкопрофильные IT-специалисты, руководители отделов и топ-менеджеры.

В некоторых случаях сотрудники меняют место жительства по собственному желанию, в некоторых – в связи с расширением бизнеса.

Но любой переезд – это большой стресс, даже если сотрудник ответственно к нему подошел, и, конечно, это иногда сказывается на работоспособности сотрудников. Да и нужно понимать, что не все способны пережить такой опыт – многие после переезда возвращаются домой.

Темная сторона релокации сотрудников

Многие сотрудники после релокейта продолжают работать на российские компании. Но это значительно усложняет жизнь.

Ниже рассказываем, какие проблемы вас могут ожидать, если сотрудник на удаленке в другой стране.

Другой часовой пояс

Когда у вас рабочий день в самом разгаре, а у сотрудника он только начинается, выстраивать рабочий процесс становится сложно. Особенно, если работа предполагает срочные задачи.

Дисциплина

Чем дальше сотрудник, тем сложнее его контролировать. Если у работника проблемы с самоорганизацией, то, возможно, очень скоро вы поймете, что качество работы сильно снизилось. Могут помочь различные программы по постановке задач, трекеры рабочего времени, но и они не всегда бывают эффективными.

Трудности с оформлением трудовых отношений

Если сотрудник уехал за границу более, чем на полгода, работать как раньше уже не получится.

Есть три варианта:

оформить дополнительное соглашение к трудовому договору о смене места жительства; работать по ГПХ; работать через российское ИП или самозанятость.

Первый вариант возможен благодаря закону о дистанционной работе. Но, в то же время, Минтруд считает иначе, хотя прямого запрета нет. Поэтому остается два последних варианта. Если работать через ГПХ, ИП или самозанятость, сотрудник сам берет на себя налоговые обязательства.

Трудности с российскими картами

В 2022 году Россию отключили от SWIFT, а российские карты с Master Card и Visa не работают за границей. Сейчас доступны такие варианты:

Карта МИР . Но сегодня за пределами России на этой платежной системе много ограничений.

Криптовалюта . Этот способ довольно рисковый для юрлиц – сейчас криптовалюта считается не совсем законной.

Сервисы выплат внештатным сотрудникам.

Последний способ сейчас становится все популярнее. Такие сервисы как MadeTask позволяют работодателям и сотрудникам переводить и получать оплату за услуги безопасно, быстро почти в любой точке мира.

Трудности с закрывающими документами

Избежать бумажной волокиты не получится. При любом виде трудовых отношений придется оформлять документы:

договор или счет;

товарный чек или накладная.

Отправлять документы по почте долго и дорого. Поэтому электронный документооборот – это то, что нужно в таком случае.

MadeTask берет на себя эту задачу, при оплате через сервис выступает генеральным подрядчиком работодателя и становится нанимателем внештатных исполнителей. Таким образом для работодателя такой вид сотрудничества становится обычным аутсосрсингом.

Адаптация

В начале статьи мы упомянули о том, что переезд – это стресс. Эмоциональное состояние сильно влияет на работоспособность. В первое время это может сильно мешать работе. Поэтому в некоторых компаниях HR-отдел занимается вопросами адаптации сотрудников на новом месте и делает все возможное для того, чтобы сотрудник комфортно чувствовал себя в чужой стране.

Что в итоге

Релокация сотрудников – сложный процесс. Но сохранить трудовые отношения с такими сотрудниками возможно. Нужно заранее подготовиться к этому и найти самое выгодное решение для обеих сторон.