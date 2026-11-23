В компании согласовали и подписали договор аренды помещения. Через несколько месяцев выясняется: представитель арендодателя действовал по доверенности, срок которой истёк за неделю до подписания. Сделку можно оспорить, а компания рискует остаться без помещения и с убытками. Подобные истории — не редкость. Именно поэтому проверка договора перед подписанием превращается в отдельную профессиональную задачу, где важна не только правовая экспертиза, но и последовательность действий. В этой статье разберём, что проверять, в каком порядке и как автоматизация договорной работы помогает не пропустить критичные этапы.
С кого начинается проверка
Первый блок проверки — контрагент. Благонадёжность контрагента определяет, стоит ли вообще тратить время на правовую экспертизу текста. Выписку из ЕГРЮЛ рекомендуется запрашивать непосредственно в день подписания: данные могли измениться с момента начала переговоров. Помимо этого, юристу важно убедиться, что у компании нет признаков фирмы-однодневки — арбитражных дел, исполнительных производств, признаков банкротства или предстоящей ликвидации. Бухгалтерская отчётность и рейтинг в сервисе ФНС «Оценка эффективности» дают дополнительную картину финансового состояния партнёра. Если контрагент вызывает сомнения на этом этапе, дальнейшая работа с договором теряет смысл.
Кто ставит подпись
Даже если контрагент надёжен, документ может подписать лицо без достаточных полномочий — и это создаёт риск оспаривания сделки. Юристу необходимо проверить срок действия доверенности подписанта и объём его полномочий: соответствуют ли они условиям конкретной сделки. Отдельно стоит проверить устав контрагента на предмет ограничений: например, крупная сделка может требовать одобрения совета директоров или общего собрания. Если такого одобрения нет, договор рискует быть признанным недействительным.
Что именно подписываем
Правовая экспертиза текста — ключевой этап работы юриста. Здесь важно оценить:
· Предмет договора: насколько чётко он сформулирован, нет ли двусмысленности, которая позволит контрагенту трактовать условия в свою пользу.
· Существенные и коммерческие условия: согласованы ли цена, порядок расчетов, сроки выполнения обязательств и приемки результатов
· Реквизиты: точные данные исключают проблемы с платежами и налоговой отчетностью.
· Ответственность сторон: соразмерна ли она рискам, которые несут компании.
· Условия изменения и расторжения договора: предусмотрены ли безопасные механизмы выхода из сделки, если контрагент нарушит обязательства, а также возможность одностороннего отказа.
· Заверения об обстоятельствах и подсудности споров: выгодна ли она вашей компании или придётся судиться в неудобном регионе.
Как это работает в Directum СЭД+
Проверка контрагента, полномочий подписанта и содержания договора — это минимум, который юрист выполняет вручную. Но ручной труд отнимает время и не гарантирует отсутствие ошибок. В Directum СЭД+ эти процедуры встроены в сам процесс работы с договорами.
Автоматическая проверка рисков
Система в базовой поставке уже интегрирована с сервисом Контур.Фокус. Нужно лишь указать ИНН, ОГРН или название компании, и система автоматически загрузит данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, экспресс-отчет о рисках и финансовом состоянии.
Мониторинг доверенностей
Для проверки сроков действия доверенностей подписантов в системе реализована интеграция с Контур.Доверенность, где отображаются ФИО представителя, сроки действия доверенности, статус в реестре ФНС и ограничения полномочий.
При получении правок от контрагента система подсвечивает изменения, проверяет реквизиты, выявляет рискованные формулировки и несоответствия действующему законодательству. Юрист получает проверенный ИИ документ и фокусируется на спорных моментах, чтобы исключить риски штрафов и судебных разбирательств.
Как автоматизация договорной работы закрывает риски: кейс Компании
Перед командой «МайТэк» стояла задача: выстроить прозрачный и управляемый процесс работы с договорами в Компании, исключив ручные операции и человеческие ошибки. В результате проекта был настроен модуль управления договорами. Он обеспечивает проверку контрагентов, удобный поиск и автоматизированное согласование документов.
Отдельно была решена задача, которая знакома многим юристам: необходимость проставления подписей всех согласующих на каждом листе договора. Раньше на это уходило много времени. В рамках проекта был реализован механизмавтоматического формирования листа согласования по формату заказчика с проставлением сертификатов подписей всех согласующих на каждый второй лист договора. Теперь ручной сбор подписей полностью исключён.
Ещё один сценарий касается работы с сервисом обмена. Когда сотрудник нажимает кнопку «Подписано», система выполняет последовательность действий: автоматически регистрирует документ, проставляет штамп о регистрации в последнюю версию, подписывает документ УКЭП и только после этого отправляет зарегистрированный договор контрагенту. Такой подход исключает отправку незарегистрированных или не подписанных должным образом документов.
Опыт Компании показывает, что цифровизация договорного процесса — это про удобство и безопасность. Юрист получает возможность сосредоточиться на правовой экспертизе, а не на рутине. Маршрут согласования становится прозрачным, все правки и комментарии фиксируются, лист согласования формируется автоматически. Компания в целом получает единое информационное пространство для договорных документов, а также снижение рисков оспаривания сделок из-за процедурных нарушений.
Заключение
Проверка контрагента, полномочий подписанта и содержания договора — это три базовых уровня защиты, которые должны работать в связке. Вне единой экосистемы ручной контроль неизбежно дает сбои. Компании, которые выстраивают эти процессы в единую систему, сокращают время согласования и снижают риски оспаривания сделок. Автоматизация не заменяет юриста, а освобождает его от рутины, позволяя сосредоточиться на правовой экспертизе.
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