Что именно подписываем

Правовая экспертиза текста — ключевой этап работы юриста. Здесь важно оценить:

· Предмет договора: насколько чётко он сформулирован, нет ли двусмысленности, которая позволит контрагенту трактовать условия в свою пользу.

· Существенные и коммерческие условия: согласованы ли цена, порядок расчетов, сроки выполнения обязательств и приемки результатов

· Реквизиты: точные данные исключают проблемы с платежами и налоговой отчетностью.

· Ответственность сторон: соразмерна ли она рискам, которые несут компании.

· Условия изменения и расторжения договора: предусмотрены ли безопасные механизмы выхода из сделки, если контрагент нарушит обязательства, а также возможность одностороннего отказа.

· Заверения об обстоятельствах и подсудности споров: выгодна ли она вашей компании или придётся судиться в неудобном регионе.