Работа поставщиков из ЛНР и ДНР в российских госзакупках: почему все так сложно?

Хочу затронуть Указ Президента от 15.11.2021 г. № 657 «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Как человек, имеющий отношение к разработке ПО, опыт работ с госзакупками и, главное, взаимодействия с разработкой и сопровождением электронных торговых площадок и электронных магазинов, могу сказать, что ВАУ-эффект в связи с этим документом преждевременный.

Я не буду вдаваться во все детали, вроде необходимости освоения «гениального» 44 закона и 223 закона, проблем с НДС и т.п., поговорю всего лишь про ЭТП и разного рода электронные площадки для закупок малого объема.

Итак, на официальном сайте госзакупок у нас есть 8 ЭТП и одна для оборонзаказа, перечень и информация тут. Кроме этого, у нас есть масса различных электронных площадок федерального и регионального уровня для проведения закупок малого объема (до 600 тыс. рублей) и не только, самые известные: ЭАТ Березка, Электронный магазин РТС, Портал Поставщиков Москвы, Электронный магазин Московской области и др. Кроме того, есть отдельные площадки для закупок крупными корпорациями и т.д. То есть, с учетом региональных, речь идет о десятках электронных площадок.

Но давайте побудем оптимистами и решим, что десяток ЭТП (из числа указанных) достаточен для начала работы поставщиков из ЛНР и ДНР в российских госзакупках. Давайте верить в чудо, что поставщики из ЛДНР быстро разобрались с оформлением электронных подписей, получив российские СНИЛСы, зарегистрировались должным образом в ЕИС Закупки, разобрались и подключились к системам исполнения типа ПИК ЕАСУЗ МО, ну и в другое все тоже поверим, надо же иногда надеяться на лучшее.

Но реальность состоит в том, что в системах госзакупок есть параметр «страна происхождения товаров/работ/ услуг», кстати, в соответствии с законом. А для информационной системы это реализованный справочник. Реализован этот справочник, как правило, по самым инновационным и нанотехнологичным требованиям, то есть для выбора параметра «Россия» в основном приходится скроллить сотни стран мира, начиная со всяких Албаний без возможности контекстного поиска.

Указ Президента для возможностей участия в госзакупках требует признать документы (сертификаты), выданные на территории ОРДЛО Украины (так в Указе) реальными властями (то есть административными органами ЛДНР), в качестве подтверждении происхождения товаров. Следовательно, для участия поставщиков данных товаров в наших торгах на ЭТП должен появиться новое значение параметра «страна происхождения...», и вот в связи с этим я вижу массу проблем.

Как должна называться «Страна происхождения товаров»? Вариантов масса: ЛНР, ДНР, ЛДНР, ОРДЛО, ОРДЛО Украины... другие варианты. Но самое забавное, что может быть, это то, что достаточным будет параметр «Украина», в указе же говорится про ОРДЛО Украины. А такой параметр есть, чего добавлять-то. Выбирай «украина» и не парься. Аааа, под санкциями? Ну так это проблема законодательства, менять надо... В общем, совещаний на год, как минимум, только для того, чтоб решить вопрос о том, как оно должно называться.

Давайте поверим в чудо, что первый вопрос решили всего за год. Второй вопрос — кто и что должен делать? Ответ очевиден — требуется доработка справочников на ЭТП. И вот тут нужны годы.

Каждый первый разработчик площадки преподнесет изменение справочника стран, как очень серьезную доработку, требующую изменения архитектуры, но за пару миллиардов (со скидкой) через пару-тройку лет все получится. Разумеется, не забыть провести соответствующие закупочные процедуры на эти «услуги».

Решение ситуации на поверхности. Если есть желание пустить на российский рынок, включая госзакупки, этих поставщиков, то страна происхождения должна иметь очень понятное значение, которое уже есть во всех системах, хотя до нее и надо скроллить, — Россия. И все!

ЗЫ: Ну еще можно сделать специальную ЭТП для поставщиков ЛДНР, где оно все в теории указа должно работать. Года через 3 торжественно презентуют главную страницу, а еще через пару лет заработает парочка опций.