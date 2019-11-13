Как воспользоваться правом на рассрочку или отсрочку налогов

В нашу фирму поступил вопрос: «Как доказать, что после оплаты налогов я могу стать банкротом?». Отвечаю:

Вы это сами должны посчитать для себя и обратиться с заявлением на рассрочку или отсрочку. Ничего доказывать не надо. Налоговики рассчитывают все сами по своей специально разработанной методике.

Могут ли отказать? Могут. Но отказ должен быть обоснован.

Так, по каждому пункту:

Если обращаетесь в связи с причинением вашему бизнесу ущерба в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы — нужно приложить заключение о факте наступления таких обстоятельств, а также акт оценки причиненного ущерба.

Если задолжал бюджет — соответствующий документ о том, сколько полагалось и сколько по факту было выплачено.

Если сезонный бизнес — прилагается документ, подтверждающий, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля вашего дохода от отраслей и видов деятельности, включенных в утверждаемый Правительством РФ перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер, составляет не менее 50%.

Ну, и конечно же в отношении вашего бизнеса будет проведена проверка с оценкой средств на счетах, кредиторской и дебиторской задолженности, основных средств и имущества физического лица. С целью, в частности, установить, а есть ли у вас крепкая перспектива оплатить налоги по истечению предоставленной отсрочки.

Ну и нельзя рассчитывать на такую помощь от государства, если компания в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

Надеюсь, было понятно и полезно.