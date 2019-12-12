Клерк.Ру
Мария Синицына

Ящик пандоры на месте бухгалтера

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Всегда, когда на место выбывшего сотрудника приходит новый, он обнаруживает там его...

Если это бухгалтер, то на руководителя сыплется сразу вагон сюрпризов разного масштаба. Как кое-что весной, начинают всплывать грешки и недоделки, а то и обман и косяки по незнанию.

В лучшем случае, новый бухгалтер терпеливо все правит и свет в конце тоннеля есть. В худшем, бухгалтерский учет нет смысла восстанавливать. Проще закрыть компанию.

Точнее, нет, это еще не самый плохой вариант. Самый плохой — это когда нет понимания уровня рисков. Когда на все забили, и продолжают работать, как ни в чем не бывало. Типа «Это было до меня». Бухгалтер рассуждает, что если по итогам проверки прошлых периодов начислят штрафы — это не его сфера ответственности.

Бухгалтеров (особенно, если в единственном лице в компании, или главный бухгалтер) — нужно ценить особенно. И расставаться с ними тепло и без обид. Независимо от причины расставания. Потому что это колодец, из которого еще придется напиться.

Вот вам хороший сценарий расставания:

  1. Провести аудит отчетности или экспертизу финансово-хозяйственной деятельности. Бухгалтера поставить в известность и привлечь к сотрудничеству;
  2. Поставить задачу привести в порядок архив. И бумажный и электронный. Чтобы новый сотрудник легко ориентировался, где какую первичку искать;
  3. Попросить дополнить внутреннюю должностную инструкцию. Не официальный документ, а пояснения к обязанностям для внутреннего пользования. Какие-то нюансы, связанные с вашим бизнесом;
  4. Попросить составить список незаконченных дел с пояснениями. Невозможно все закончить к определённой дате. Всегда много дел в процессе. «Позвонить в банк для подтверждения условий по кредиту по такому тел. в такой день; почистить какой-то счет; напомнить Маше заказать электронный ключ...»;
  5. Познакомить с новым бухгалтером и дать время на передачу дел. Хотя бы 3 дня;
  6. По результатам проверки аудитором получить пояснения от действующего бухгалтера по выявленных недочетам и выяснить состояние отчетности.

Отдайте, что должны, а если душа просит сделать прощальный подарок — опять же взгляните на результаты проверки. Может, передумаете. А может, уговорите остаться.