Ящик пандоры на месте бухгалтера

Всегда, когда на место выбывшего сотрудника приходит новый, он обнаруживает там его...

Если это бухгалтер, то на руководителя сыплется сразу вагон сюрпризов разного масштаба. Как кое-что весной, начинают всплывать грешки и недоделки, а то и обман и косяки по незнанию.

В лучшем случае, новый бухгалтер терпеливо все правит и свет в конце тоннеля есть. В худшем, бухгалтерский учет нет смысла восстанавливать. Проще закрыть компанию.

Точнее, нет, это еще не самый плохой вариант. Самый плохой — это когда нет понимания уровня рисков. Когда на все забили, и продолжают работать, как ни в чем не бывало. Типа «Это было до меня». Бухгалтер рассуждает, что если по итогам проверки прошлых периодов начислят штрафы — это не его сфера ответственности.

Бухгалтеров (особенно, если в единственном лице в компании, или главный бухгалтер) — нужно ценить особенно. И расставаться с ними тепло и без обид. Независимо от причины расставания. Потому что это колодец, из которого еще придется напиться.

Вот вам хороший сценарий расставания:

Провести аудит отчетности или экспертизу финансово-хозяйственной деятельности. Бухгалтера поставить в известность и привлечь к сотрудничеству; Поставить задачу привести в порядок архив. И бумажный и электронный. Чтобы новый сотрудник легко ориентировался, где какую первичку искать; Попросить дополнить внутреннюю должностную инструкцию. Не официальный документ, а пояснения к обязанностям для внутреннего пользования. Какие-то нюансы, связанные с вашим бизнесом; Попросить составить список незаконченных дел с пояснениями. Невозможно все закончить к определённой дате. Всегда много дел в процессе. «Позвонить в банк для подтверждения условий по кредиту по такому тел. в такой день; почистить какой-то счет; напомнить Маше заказать электронный ключ...»; Познакомить с новым бухгалтером и дать время на передачу дел. Хотя бы 3 дня; По результатам проверки аудитором получить пояснения от действующего бухгалтера по выявленных недочетам и выяснить состояние отчетности.

Отдайте, что должны, а если душа просит сделать прощальный подарок — опять же взгляните на результаты проверки. Может, передумаете. А может, уговорите остаться.