Какие услуги консалтинга будут востребованы в кризис и зачем нужны деловые игры

Для консалтинга общий экономический спад ненамного легче, чем для ресторанов.

Смешно читать о том, что сейчас станут востребованы финансовые консультанты и антикризисные управляющие. Даже те компании, владельцы которых в списке Forbes, сокращают бюджеты на консалтинг.

Тем не менее, есть ещё направления, которые можно продавать и усиливать.

Юридические услуги

Не теряют актуальности.

Управленческий учет

Продаётся хуже, но для тех, у кого все стало чуть хуже или просто нестабильно и есть риск кассовых разрывов и полная дизориентация в финансовых прогнозах — единственный способ понять, что происходит и взять финансы под контроль.

Подбор персонала

Вы удивитесь, но сейчас самое правильное время для замены неэффективных эффективными. Рынок труда полон соискателей, качественный персонал дешевеет, конкуренция за вакансии растет. Повышение качества персонала без увеличения ФОТа — один из путей оптимизации

Обучение продажам

Это всегда имеет спрос. И во времена кризисов тоже. Это как хлеб и лекарства, все хотят уметь продавать. Поэтому инфобизнес и консалтинг на тему продаж будет продаваться. Сюда же обучение маркетингу и продвижению своих товаров/услуг

Работа с командой

Обучение, усиление, разработка стратегии, постановка реалистичных планов, выполнение планов. Тут есть разные пути. Нанимать тренеров, отправлять на специализированное обучение, учить самим.

Первые два варианта требуют серьёзных вложений без гарантии окупаемости.

Всегда можно организовать корпоративное обучение и отслеживать, какие результаты это приносит.

Зачем это делать в трудные времена? Некоторые коллеги смеются надо мной. Над тем, что я обратила внимание и вкладываю сейчас ресурс в развитие направления деловых игр в момент, когда мало кто захочет оплачивать консалтинг.

Но я знаю, зачем я это делаю.

Кому сейчас нужны тренинги и тем более игры?

Очень многим. В обычном темпе бизнеса можно пропустить, но сейчас, когда все замедлилось, стало видно каждого слитого клиента, каждый необработанный звонок, каждый неверный предварительный расчёт сделки, который привёл к убытку, каждого «недожатого» лида, каждого ушедшего заказчика, которого можно было вернуть, каждое брошеное дело, саботируемое нововведение...

Почему так?

Дело не в вашей стратегии, финансовой модели, плохой или недостаточной рекламе и даже не в качестве работы отдела продаж. Дело в ваших сотрудниках! В вашей команде!

Ну признайтесь себе, что они

не умеют/боятся разговаривать с клиентами

не хотят звонить, выяснять подробности задачи, чтобы лишний раз не контактировать с клиентами

не знают правил деловой этики

не заботятся о Клиенте и его удовлетворенности

не умеют планировать и расставлять верно приоритеты, часто занимаются не тем, что нужно первично, а затем срывают сроки

не понимают друг друга, не могут договориться, кто за что отвечает, а потом валят ошибки друг на друга

руководители не могут справиться с подчиненными

инфантильны и несамостоятельны, постановка задачи занимает столько времени, что проще сделать самому

не хотят ничему учиться, потому что им за это не платят и в рабочее время есть другие задачи

не доводят дело до конца, если вы постоянно не держите руку на пульсе и не дергаете.

Можно продолжать очень долго. Я знаю, что это ПРАВДА. И вы знаете. Но думаете, что вливание денег в отдел продаж, рекламу, наращивание клиентской базы, скидки или увеличение наценки решат ваши проблемы.

Нужно работать с коллективом. Это ваш основной ресурс, наравне с клиентской базой. Сколько от бюджета занимает ФОТ с налогами? Это ваши вложения в людей, чтобы они работали эффективно и с полной отдачей. Но выясняется, что этого мало. Их надо учить, мотивировать, проверять и узнавать.

Что вы о них знаете? На основании чего строите мотивационную систему? В курсе, для кого что важно? Кого что не устраивает, кто чего боится?

Эти вопросы решают деловые игры. Мотивация и обучение. Вот поэтому.