ЕНС: как списать безнадежные налоговые долги по новым правилам ФНС

Единый налоговый счет за время своей работы успел накопить не только текущие платежи, но и «зависшие» долги за прошлые периоды. Отрицательное сальдо счета блокирует работу бизнеса: оно не дает получать государственные субсидии, задерживает оформление лицензий, портить показатели в сервисах оценки контрагентов и приводит к принудительному списанию средств с расчетных счетов.
Весной 2026 года вступил в силу нормативный акт — Приказ Федеральной налоговой службы № ЕД-1-8/126@. Документ обновил правила признания задолженности безнадежной к взысканию и дал четкий алгоритм очистки лицевых счетов. Это не налоговая амнистия, а понятный механизм аннулирования долгов, которые государственные органы уже не могут или не имеют права взыскать.
Что изменил Приказ ФНС № ЕД-1-8/126@
Законодатель скорректировал базовый порядок списания задолженности, который действует для организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Главные новшества:
Списание по нормативным актам регионов и муниципалитетов. Ранее региональные и местные налоги списать по специальным основаниям субъектов Российской Федерации было сложно из-за отсутствия прямого описания процедуры. В новом документе прямо прописано: суммы, признанные безнадежными на основании законодательных актов регионов, муниципалитетов или федеральной территории «Сириус», списываются в стандартном административном порядке.
Зависшие платежи в банкротящихся банках. Задолженность списывают, если деньги были списаны со счета компании в банке, но не дошли до бюджета из-за того, что кредитная организация лишилась лицензии и была ликвидирована.
Обновленная форма решения. Введена в действие актуальная форма решения налогового органа о признании сумм безнадежными и их списании (форма по КНД 1148037).
Правило о восстановлении задолженности. Появилась четкая оговорка: если после списания задолженности по отдельным основаниям на едином налоговом счете возникает положительное сальдо, списанный долг восстанавливается в пределах образовавшегося плюса.
Основания для признания налогового долга безнадежным
Статья 59 Налогового кодекса Российской Федерации и обновленный регламент ведомства содержат исчерпывающий перечень ситуаций, когда задолженность списывается:
Истечение сроков взыскания. Инспекция пропустила установленные законом сроки на предъявление требования, направление решения о взыскании за счет денежных средств или обращение в суд, и этот факт подтвержден вступившим в силу судебным актом.
Завершение процедуры банкротства. Окончание расчетов с кредиторами при банкротстве организации или индивидуального предпринимателя (при отсутствии имущества для погашения).
Ликвидация юридического лица. Исключение компании из Единого государственного реестра юридических лиц по решению налогового органа или в процессе ликвидации.
Смерть физического лица. При отсутствии наследников или если объем долга превышает стоимость перешедшего по наследству имущества.
Особые региональные и местные основания. Наличие специальных законов субъектов Российской Федерации или решений местных органов власти (например, освобождение от уплаты или списание долгов при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях).
Списание региональных и местных налогов: особенности
К региональным и местным налогам относятся:
налог на имущество организаций (региональный);
транспортный налог (региональный);
игорный бизнес (региональный);
земельный налог (местный);
налог на имущество физических лиц (местный);
торговый сбор (местный).
Раньше территориальные инспекции часто отказывались списывать эти налоги по решениям местных властей, ссылаясь на то, что федеральный регламент недостаточно четко описывает процесс.
Приказ № ЕД-1-8/126@ устранил эту проблему. Если законодательное собрание региона или представительный орган муниципалитета приняли нормативный акт о списании налоговой задолженности для определенной категории плательщиков (например, пострадавших от паводка или инвесторов в социально значимые проекты), налоговая инспекция обязана исполнить это решение.
Повод для списания передается в инспекцию либо в рамках межведомственного взаимодействия, либо по заявлению самого налогоплательщика с приложением подтверждающих документов.
Как проходит выверка с инспекцией перед списанием
Автоматическая система налоговой службы списывает безнадежные долги по собственной инициативе, когда данные поступают из реестров (например, из ЕГРЮЛ о ликвидации или из суда о пропуске сроков). Но если долг «завис» на счете из-за ошибок учета или старых нерешенных споров, процесс нужно инициировать самостоятельно.
Пошаговый план проведения выверки и очистки единого налогового счета:
Шаг 1. Запрос документов
Запросите через личный кабинет налогоплательщика или по каналу электронного документооборота следующие документы:
Справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета.
Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
Акт сверки принадлежности сумм, перечисленных или признанных в качестве единого налогового платежа.
Шаг 2. Анализ разногласий и истории долга
Сравните показатели с данными собственного бухучета:
Установите дату возникновения каждого рубля из отрицательного сальдо.
Проверьте, отправляла ли инспекция требование об уплате в установленный законом срок.
Выясните, выносилось ли решение о принудительном взыскании за счет денежных средств или имущества.
Если с даты истечения срока уплаты прошло более трех лет, а налоговая не обращалась в суд или судебный пристав завершил исполнительное производство из-за невозможности взыскания, задолженность имеет признаки безнадежной.
Шаг 3. Оформление разногласий
Если в акте сверки обнаружены суммы с истекшим сроком взыскания или давно уплаченные налоги, которые система не учла, направьте в инспекцию:
Акт сверки с разногласиями (укажите свои цифры по каждой спорной позиции).
Заявление о признании задолженности безнадежной и ее списании с приложением подтверждающих документов (копии судебных актов, банковских выписок о ликвидации банка, постановлений судебных приставов).
Шаг 4. Судебное урегулирование (при отказе инспекции)
Если налоговый орган отказывается списать долг с истекшим сроком взыскания в административном порядке, организация имеет право обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании сумм безнадежными к взысканию.
Вступившее в силу решение суда служит обязательным основанием для инспекции: на его базе выносится решение по форме КНД 1148037, и сальдо счета корректируется.
Сравнительный анализ списания налоговых долгов
Вид задолженности
Основание для списания
Документ-основание
Кто инициирует
Федеральные налоги (НДС, налог на прибыль)
Истечение срока принудительного взыскания
Вступивший в силу судебный акт
Налогоплательщик через суд или инспекция
Региональные налоги (имущество организаций, транспортный)
Закон субъекта РФ или истечение сроков
Нормативный акт региона или судебное решение
Инспекция или налогоплательщик
Местные налоги (земельный, торговый сбор)
Нормативный акт муниципалитета или истечение сроков
Решение местного органа власти или судебный акт
Инспекция или налогоплательщик
Зависшие платежи в банках
Ликвидация банка, не перечислившего деньги в бюджет
Выписка из реестра банков, решение о ликвидации кредитной организации
Инспекция автоматически или по заявлению
Задолженность ликвидированного контрагента
Исключение из ЕГРЮЛ / Завершение банкротства
Выписка из ЕГРЮЛ, определение суда о завершении процедуры
Инспекция автоматически
Алгоритм работы главного бухгалтера: сохраняем порядок в учете
Когда инспекция выносит решение о списании безнадежной задолженности, порядок отражения этой операции в бухгалтерском и налоговом учете выглядит следующим образом:
Получение решения. Дождитесь официального документа от инспекции по форме КНД 1148037. Проведение операций в учете «со слов» или только на основании собственных расчетов недопустимо.
Бухгалтерский учет. Списание налоговой задолженности, признанной безнадежной, отражается в составе прочих доходов организации (в корреспонденции со счетами учета соответствующих налогов и сборов: 68 и 69).
Налоговый учет (налог на прибыль). Суммы списанной безнадежной задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед бюджетом не включаются в состав внереализационных доходов при расчете налога на прибыль (подпункт 21 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации). Экономия на налогах в данном случае налогом на прибыль не облагается.
Учет на упрощенной системе (УСН). При применении упрощенной системы списанные суммы налоговых долгов также не формируют облагаемый доход.
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Главные выводы
Приказ ФНС № ЕД-1-8/126@ дал рабочий механизм для очистки лицевых счетов от старых безнадежных долгов.
Региональные и местные налоги теперь списывают без бюрократических задержек, если на уровне региона или муниципалитета принят соответствующий акт.
Списать задолженность просто по желанию компании нельзя — нужны законные основания: истечение сроков взыскания через суд, завершение ликвидации или банкротства, либо акт местного законодательства.
Не ждите, пока инспекция проведет списание сама. Запрашивайте акта сверки, проверяйте историю сальдо единого налогового счета и подавайте заявления на выверку.
Нулевое или положительное сальдо счета — это финансовая безопасность организации, отсутствие риска неожиданных блокировок и открытый доступ к государственным контрактам.
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