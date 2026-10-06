ЕНС: как списать безнадежные налоговые долги по новым правилам ФНС

Единый налоговый счет за время своей работы успел накопить не только текущие платежи, но и «зависшие» долги за прошлые периоды. Отрицательное сальдо счета блокирует работу бизнеса: оно не дает получать государственные субсидии, задерживает оформление лицензий, портить показатели в сервисах оценки контрагентов и приводит к принудительному списанию средств с расчетных счетов.

Весной 2026 года вступил в силу нормативный акт — Приказ Федеральной налоговой службы № ЕД-1-8/126@. Документ обновил правила признания задолженности безнадежной к взысканию и дал четкий алгоритм очистки лицевых счетов. Это не налоговая амнистия, а понятный механизм аннулирования долгов, которые государственные органы уже не могут или не имеют права взыскать.