Передача права требования долга (цессия) — частый инструмент в бизнесе. Компаниям нужно быстро освободить оборотом средства, не дожидаясь суда, или закрыть встречные обязательства.
На практике оформление цессии вызывает вопросы у бухгалтеров обеих сторон. Причиной служат разные правила бухгалтерского и налогового учета: у первоначального кредитора (цедента) возникает вопрос учета убытка, у нового кредитора (цессионария) — момент признания дохода при погашении или дальнейшей перепродаже долга. Дополнительную сложность добавляют особенности исчисления НДС и НДФЛ, если в сделке участвуют физические лица.
Базовые понятия и правовая суть сделки
Договор цессии — это соглашение, по которому одна сторона (цедент) передает другой стороне (цессионарию) свое право требовать уплаты долга с третьего лица (должника).
В сделке всегда фигурируют три участника:
Цедент — первоначальный кредитор, который продает (уступает) долг.
Цессионарий — новый кредитор, который покупает право требования.
Должник (должник по основному обязательству) — компания или физлицо, обязанные выплатить деньги.
Согласие должника на цессию по общему правилу не требуется (если иное не прописано в основном договоре), но его необходимо официально уведомить о смене кредитора. Если должника не уведомить в письменной форме, он имеет право исполнить обязательство первоначальному кредитору, и это исполнение будет признано законным.
Бухгалтерский и налоговый учет у Цедента (продавца долга)
Первоначальный кредитор при уступке права требования фактически продает финансовый актив. В бухгалтерском учете операция отражается через счета учета прочих доходов и расходов (счет 91).
Бухгалтерский учет у цедента
Доход от уступки права требования признается на дату вступления договора цессии в силу. Одновременно с этим в прочие расходы списывается сумма уступаемой дебиторской задолженности.
Типовые проводки у цедента:
Дебет 76 субсчет «Расчеты с цессионарием» — Кредит 91.01 «Прочие доходы»
Отражен доход от уступки права требования (сумма по договору цессии).
Дебет 91.02 «Прочие расходы» — Кредит 62 (76)
Списана с баланса сумма уступаемой дебиторской задолженности.
Дебет 51 — Кредит 76 субсчет «Расчеты с цессионарием»
Получены денежные средства от цессионария.
Налог на прибыль у цедента: учет дохода и убытка
Доход от продажи долга включается в состав выручки от реализации финансовых услуг (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса РФ). Ему противостоит расход в виде балансовой стоимости уступаемого права.
Если долг продан с дисконтом (цена цессии меньше суммы долга), у цедента образуется убыток. Порядок его признания в налоговом учете зависит от того, наступил ли срок оплаты по основному договору на дату уступки.
Вариант А: Уступка происходит ПОСЛЕ наступления срока оплаты
Убыток от уступки прав требования признается во внереализационных расходах полностью на дату уступки (пункт 2 статьи 279 Налогового кодекса РФ).
Практический кейс: Уступка просроченного долга
ООО «Альфа» отгрузило ООО «Гамма» партию материалов на сумму 1 220 000 рублей (в т.ч. НДС 220 000 рублей). Срок оплаты по договору — 15 марта 2026 года.
Долг уплачен не был. 10 апреля 2026 года ООО «Альфа» уступает право требования этого долга ООО «Бета» за 1 000 000 рублей.
Решение у цедента (ООО «Альфа»):
Выручка от реализации права: 1 000 000 рублей.
Расход в виде стоимости долга: 1 220 000 рублей.
Убыток от операции: рублей.
Учет убытка: Сумма 220 000 рублей в полном объеме включается во внереализационные расходы на дату подписания договора цессии (10 апреля 2026 года).
Вариант Б: Уступка происходит ДО наступления срока оплаты
Если долг передан до наступления предусмотренного договором срока платежа, размер убытка для целей налогообложения ограничен (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса РФ).
Убыток не может превышать сумму процентов, которую цедент уплатил бы по долговому обязательству, равному объему уступаемого права требования за период со дня уступки до даты платежа по договору. Процентная ставка рассчитывается исходя из максимальных (минимальных) значений по правилам статьи 269 Налогового кодекса РФ или по соглашению сторон исходя из фактической ключевой ставки ЦБ РФ.
Сумма убытка, превышающая этот лимит, в налоговых расходах не учитывается.
НДС у цедента
Начисление НДС при уступке зависит от характера исходной сделки (реализация товаров, работ, услуг) и цены цессии (статья 155 Налогового кодекса РФ):
Если задолженность возникла из облагаемой НДС сделки (продажа товаров/услуг):
Налоговая база определяется как превышение суммы дохода, полученного цедентом при уступке, над размером уступаемого требования.
Если долг уступлен дешевле или по номиналу, налоговая база по НДС равна нулю.
Если долг уступлен дороже номинала (что бывает крайне редко), НДС исчисляется с разницы по расчетной ставке .
2. Если уступается право требования по авансу (предоплате):
Налоговая база определяется как сумма полученного дохода за вычетом суммы переданного аванса.
Бухгалтерский и налоговый учет у Цессионария (покупателя долга)
Для цессионария приобретенное право требования является финансовым вложением (ПБУ 19/02). Оно принимается к учету по фактическим затратам на приобретение (счет 58 «Финансовые вложения»).
Бухгалтерский учет у цессионария
Типовые проводки у цессионария при покупке и выкупе долга:
Дебет 58.05 «Приобретенные права требования» — Кредит 76 «Расчеты с цедентом»
Принято к учету приобретенное право требования по стоимости покупки.
Дебет 76 «Расчеты с цедентом» — Кредит 51
Оплачена стоимость цессии цеденту.
Дебет 51 — Кредит 91.01 «Прочие доходы»
Получены денежные средства от должника в погашение долга (полная сумма).
Дебет 91.02 «Прочие расходы» — Кредит 58.05
Списана балансовая стоимость права требования.
Налог на прибыль у цессионария
При получении средств от должника (или при дальнейшей перепродаже права требования) цессионарий отражает в налоговом учете:
Доход: сумма денег, полученная от должника (или от нового покупателя права).
Расход: стоимость приобретения данного права требования (цена, уплаченная цеденту).
Налогооблагаемая база возникает только на дату фактического погашения долга должником или на дату дальнейшей уступки прав.
Практический кейс: учет у цессионария
ООО «Вектор» (цессионарий) приобрело у ООО «Альфа» право требования долга к ООО «Гамма» номиналом 1 220 000 рублей за 1 000 000 рублей.
Через два месяца ООО «Гамма» полностью погасило свой долг, перечислив ООО «Вектор» 1 220 000 рублей.
Решение у цессионария (ООО «Вектор»):
Доход на дату поступления денег: 1 220 000 рублей.
Расход (стоимость покупки долга): 1 000 000 рублей.
Налогооблагаемая прибыль: рублей.
Налог на прибыль к уплате (по ставке 25%): рублей.
НДС у цессионария
Порядок начисления НДС у цессионария регулируется пунктом 3 статьи 155 Налогового кодекса РФ.
При погашении долга должником налоговая база по НДС определяется как превышение суммы доходов, полученных от должника, над суммой расходов на приобретение этого требования.
Если долг погашен в полном объеме, НДС исчисляется с разницы (дохода) по расчетной ставке 22/122.
Если сумма, полученная от должника, равна цене покупки долга или меньше ее, налоговая база по НДС равна нулю.
Продолжение кейса ООО «Вектор»:
Доход от погашения — 1 220 000 руб., расход на покупку — 1 000 000 руб.
Налоговая база по НДС: рублей.
Сумма НДС к уплате: рублей.
Особенности УСН при договоре цессии
Применении упрощенной системы налогообложения при сделках цессии имеет жесткие ограничения.
У цедента на УСН:
В доход включается полная сумма средств, поступивших от цессионария (пункт 1 статьи 346.15 НК РФ).
Главная ловушка: При системе «УСН Доходы минус расходы» списать сбалансированную стоимость уступленного долга в расходы нельзя. Закрытый перечень расходов по ст. 346.16 НК РФ не содержит такой статьи затрат. В итоге цедент платит налог со всей суммы, полученной от цессионария.
У цессионария на УСН:
Доход возникает в день поступления средств от должника.
На системе «УСН Доходы минус расходы» расходы на покупку права требования списывать в уменьшение базы Минфин запрещает (так как этих расходов нет в перечне ст. 346.16 НК РФ). Цессионарий вынужден платить налог со всей суммы, пришедшей от должника, а не с разницы.
Особенности сделок с участием физических лиц: НДФЛ
Если в договоре цессии участвует физическое лицо (как цедент или цессионарий), возникают обязательства по НДФЛ.
Сценарий 1: Физлицо — Цедент (продает долг компании)
Выплата физлицу за уступленное им право требования является его доходом. Компания-цессионарий в данном случае признается налоговым агентом по НДФЛ. Она обязана удержать НДФЛ по ставке 13% (или по прогрессивной шкале) с выплачиваемой физлицу суммы и перечислить его в бюджет.
Нюанс: Физлицо имеет право на имущественный налоговый вычет или учет расходов на приобретение этого права (статья 220 НК РФ), но оформить этот вычет гражданин может только самостоятельно при подаче декларации 3-НДФЛ по итогам года.
Сценарий 2: Физлицо — Цессионарий (выкупает долг и получает деньги от должника)
Если гражданин выкупил долг у компании, а затем должник-организация выплачивает ему деньги, организация-должник признается налоговым агентом.
Однако облагаемым доходом физлица является не вся сумма выплаты, а экономическая выгода (доход за вычетом расходов на покупку долга) при представлении документов, подтверждающих затраты на приобретение цессии.
Таблица: сводный сравнительный учет у сторон сделки
Параметр учета
У Цедента (продавца)
У Цессионария (покупателя)
Счет бухгалтерского учета
91 «Прочие доходы и расходы»
58.05 «Приобретенные права требования»
Момент отражения дохода
Дата подписания договора цессии
Дата получения денег от должника
Признание расходов
Балансовая стоимость дебиторки (сч. 62/76)
Затраты на покупку права требования (сч. 58)
Учет убытка (Налог на прибыль)
Просроченный долг — 100% в расходы; непросроченный — с ограничением по ставке ЦБ
Убыток признается в общем порядке при погашении
База по НДС
Превышение цены цессии над номиналом долга (обычно 0)
Превышение суммы от должника над ценой покупки долга
Учет при УСН («Доходы минус расходы»)
Расход в виде стоимости дебиторки не учитывается
Расход на покупку права требования не учитывается
Чек-лист безопасности при оформлении цессии
Чтобы сделка по уступке права требования не вызвала претензий ФНС и трудоемких исправлений в учете, проверьте следующие пункты:
[ ] Проверьте основной договор. Нет ли в нем прямого запрета на уступку права требования без письменного согласия должника.
[ ] Направьте уведомление должнику. Сразу после подписания цессии направьте должнику официальное уведомление с приложением копии договора и новыми банковскими реквизитами.
[ ] Передайте первичные документы. Цедент обязан передать цессионарию по акту приема-передачи все оригиналы договоров, актов, накладных и счетов-фактур, подтверждающих долг.
[ ] Оцените налоговые последствия на УСН. Помните о невозможности признания расходов на покупку/списание долга на упрощенной системе.
[ ] Проверьте статус физических лиц. При расчетах с гражданами зафиксируйте в договоре обязанности по удержанию НДФЛ.
Главные выводы
Договор цессии требует корректного разграничения бухгалтерского учета (счета 91 и 58) и налоговых баз у обеих сторон.
Цедент уходит от рисков доначисления НДС, если продает долг не дороже номинала, а убыток по просроченному долгу списывает во внереализационные расходы полностью.
Цессионарий платит налог на прибыль и НДС только с разницы (маржи) между полученными от должника деньгами и затратами на покупку права.
Упрощенная система налогообложения невыгодна для цессионных сделок из-за невозможности списания стоимости прав в расходы.
Документальная полнота (наличие всей цепочки первички по уступаемому долгу) — главный фактор защиты сделки при проверках ФНС.
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