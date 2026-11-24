Особенности сделок с участием физических лиц: НДФЛ

Если в договоре цессии участвует физическое лицо (как цедент или цессионарий), возникают обязательства по НДФЛ.

Сценарий 1: Физлицо — Цедент (продает долг компании)

Выплата физлицу за уступленное им право требования является его доходом. Компания-цессионарий в данном случае признается налоговым агентом по НДФЛ. Она обязана удержать НДФЛ по ставке 13% (или по прогрессивной шкале) с выплачиваемой физлицу суммы и перечислить его в бюджет.

Нюанс: Физлицо имеет право на имущественный налоговый вычет или учет расходов на приобретение этого права (статья 220 НК РФ), но оформить этот вычет гражданин может только самостоятельно при подаче декларации 3-НДФЛ по итогам года.

Сценарий 2: Физлицо — Цессионарий (выкупает долг и получает деньги от должника)

Если гражданин выкупил долг у компании, а затем должник-организация выплачивает ему деньги, организация-должник признается налоговым агентом.

Однако облагаемым доходом физлица является не вся сумма выплаты, а экономическая выгода (доход за вычетом расходов на покупку долга) при представлении документов, подтверждающих затраты на приобретение цессии.