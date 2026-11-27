Когда долг признается безнадежным: основные законные основания

В налоговом учете нельзя списать любую задолженность просто потому, что контрагент платит неохотно или не выходит на связь. Перечень оснований для признания дебиторской задолженности безнадежной закрытый и зафиксирован в пункте 2 статьи 266 Налогового кодекса РФ. Каждое основание самостоятельное: достаточно одного. Но и «додумать» основания сверх перечня нельзя — Минфин подтверждает это письмами от 09.12.2025 № 03-03-06/1/119236 и от 13.02.2025 № 03-03-06/1/13152.

Основание 1. Истечение срока исковой давности

Общий срок исковой давности составляет три года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). Он начинает течь со дня, следующего за днем, когда контрагент должен был выполнить свое финансовое обязательство по договору (обычно с даты, когда истек срок оплаты).

Основание 2. Ликвидация организации-должника

Если компания-должник официально ликвидирована и запись об этом внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), долг считается безнадежным с даты внесения такой записи.

Обратите внимание: если ФНС исключила должника из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо (по решению регистратора), списывать долг можно, но нужно проверить причину исключения. Если контрагент вычеркнут за недостоверность сведений, налоговики иногда пытаются оспорить списание, хотя судебная практика в основном защищает налогоплательщиков.

Основание 3. Обязательство прекратилось, потому что его исполнение стало невозможным (ст. 416 ГК РФ)

Это самостоятельная строка в первом абзаце п. 2 ст. 266 НК РФ. Долг считается безнадежным, когда исполнить его физически не представляется возможным по обстоятельствам, которые не зависят ни от кредитора, ни от должника: погибла индивидуально-определенная вещь, являвшаяся предметом обязательства, наступили чрезвычайные и непредотвратимые события, делающие исполнение объективно нереализуемым.

Ключевая сложность — доказательства. Понадобятся документы, которые фиксируют само событие и его связь с конкретной задолженностью: акты, официальные письма, экспертные заключения. Формулировка «обстоятельства непреодолимой силы» без подтверждающих бумаг проверяющих не убедит: инспектор ищет прямую связку «событие — невозможность исполнения — именно этот долг».

Основание 4. Обязательство прекратилось актом государственного органа или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ)

Задолженность признается безнадежной, если исполнить её мешает властное предписание — федеральный или региональный акт, решение муниципалитета. Типичные примеры: запрет либо ограничение определенной деятельности, изъятие имущества, иные распоряжения, из-за которых обязательство выполнить нельзя.

Здесь есть обратная сторона, о которой стоит помнить: если в будущем суд признает такой акт недействительным в той части, что он блокировал исполнение, обязательство восстанавливается. Списанный долг тогда придется вернуть в доходы, поэтому дату списания лучше выбирать с учетом судебных перспектив акта.

Основание 5. Постановление пристава об окончании исполнительного производства

Схема такая: вы выиграли судебный спор, передали исполнительный лист приставам, но работа по нему завершилась возвратом листа взыскателю. В этом случае долг тоже признается безнадежным — однако значение имеет только одно из двух причин окончания, предусмотренных п. 2 ст. 266 НК РФ.

пристав не смог установить, где находится должник и его имущество, а банки не дали сведения о деньгах и ценностях на счетах, вкладах или в хранении;

у должника не оказалось имущества, на которое можно обратить взыскание, и все доступные меры розыска результата не дали.

Главный подводный камень: окончание производства по ходатайству самого взыскателя (пп. 3 п. 1 ч. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ) либо возврат листа из-за пропуска срока предъявления списание не обосновывают. Налоговики проверяют именно формулировку в постановлении. Второе ограничение — по сумме: в расходы можно включить только ту задолженность, которая прямо отражена в постановлении пристава; по не вошедшим в него суммам придется искать другое основание (письмо Минфина от 08.12.2017 № 03-03-06/2/81921).

Основание 6. Банкротство физического лица

Когда гражданин проходит банкротство и по итогам процедуры освобождается от дальнейшего исполнения требований, его долги считаются погашенными — и для кредитора это основание признать дебиторку безнадежной (в редакции ФЗ от 27.11.2017 № 335-ФЗ, применяется с 01.01.2018, сам закон — № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Подойдут оба сценария: полноценная судебная процедура в арбитраже и упрощенное внесудебное банкротство через МФЦ. Списывать можно после завершения процедуры и освобождения должника от обязательств. Пакет документов — определение арбитражного суда об окончании процедуры с указанием на освобождение от обязательств либо решение МФЦ о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

Стоит знать и практическую деталь: чтобы списать долг, кредитору не обязательно было включать требование в реестр кредиторов должника — этот вопрос закрыт и разъяснениями ведомств, и судебной практикой.

Есть и другие специальные основания и случаи.