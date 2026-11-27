Неподтвержденная или «зависшая» дебиторская задолженность — это не просто виртуальные цифры в бухгалтерском балансе. Это реальные деньги компании, с которых вы уже заплатили налоги, но физически их от покупателя так и не получили.
Желание бухгалтера быстрее признать долг безнадежным и списать его в расходы вполне понятно: это позволяет законно снизить налог на прибыль. Однако налоговая инспекция относится к таким расходам с особым пристрастием. Проверяющие часто подозревают компании в искусственном завышении затрат, создании фиктивных задолженностей или намеренном пропуске сроков взыскания.
Когда долг признается безнадежным: основные законные основания
В налоговом учете нельзя списать любую задолженность просто потому, что контрагент платит неохотно или не выходит на связь. Перечень оснований для признания дебиторской задолженности безнадежной закрытый и зафиксирован в пункте 2 статьи 266 Налогового кодекса РФ. Каждое основание самостоятельное: достаточно одного. Но и «додумать» основания сверх перечня нельзя — Минфин подтверждает это письмами от 09.12.2025 № 03-03-06/1/119236 и от 13.02.2025 № 03-03-06/1/13152.
Основание 1. Истечение срока исковой давности
Общий срок исковой давности составляет три года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). Он начинает течь со дня, следующего за днем, когда контрагент должен был выполнить свое финансовое обязательство по договору (обычно с даты, когда истек срок оплаты).
Основание 2. Ликвидация организации-должника
Если компания-должник официально ликвидирована и запись об этом внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), долг считается безнадежным с даты внесения такой записи.
Обратите внимание: если ФНС исключила должника из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо (по решению регистратора), списывать долг можно, но нужно проверить причину исключения. Если контрагент вычеркнут за недостоверность сведений, налоговики иногда пытаются оспорить списание, хотя судебная практика в основном защищает налогоплательщиков.
Основание 3. Обязательство прекратилось, потому что его исполнение стало невозможным (ст. 416 ГК РФ)
Это самостоятельная строка в первом абзаце п. 2 ст. 266 НК РФ. Долг считается безнадежным, когда исполнить его физически не представляется возможным по обстоятельствам, которые не зависят ни от кредитора, ни от должника: погибла индивидуально-определенная вещь, являвшаяся предметом обязательства, наступили чрезвычайные и непредотвратимые события, делающие исполнение объективно нереализуемым.
Ключевая сложность — доказательства. Понадобятся документы, которые фиксируют само событие и его связь с конкретной задолженностью: акты, официальные письма, экспертные заключения. Формулировка «обстоятельства непреодолимой силы» без подтверждающих бумаг проверяющих не убедит: инспектор ищет прямую связку «событие — невозможность исполнения — именно этот долг».
Основание 4. Обязательство прекратилось актом государственного органа или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ)
Задолженность признается безнадежной, если исполнить её мешает властное предписание — федеральный или региональный акт, решение муниципалитета. Типичные примеры: запрет либо ограничение определенной деятельности, изъятие имущества, иные распоряжения, из-за которых обязательство выполнить нельзя.
Здесь есть обратная сторона, о которой стоит помнить: если в будущем суд признает такой акт недействительным в той части, что он блокировал исполнение, обязательство восстанавливается. Списанный долг тогда придется вернуть в доходы, поэтому дату списания лучше выбирать с учетом судебных перспектив акта.
Основание 5. Постановление пристава об окончании исполнительного производства
Схема такая: вы выиграли судебный спор, передали исполнительный лист приставам, но работа по нему завершилась возвратом листа взыскателю. В этом случае долг тоже признается безнадежным — однако значение имеет только одно из двух причин окончания, предусмотренных п. 2 ст. 266 НК РФ.
пристав не смог установить, где находится должник и его имущество, а банки не дали сведения о деньгах и ценностях на счетах, вкладах или в хранении;
у должника не оказалось имущества, на которое можно обратить взыскание, и все доступные меры розыска результата не дали.
Главный подводный камень: окончание производства по ходатайству самого взыскателя (пп. 3 п. 1 ч. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ) либо возврат листа из-за пропуска срока предъявления списание не обосновывают. Налоговики проверяют именно формулировку в постановлении. Второе ограничение — по сумме: в расходы можно включить только ту задолженность, которая прямо отражена в постановлении пристава; по не вошедшим в него суммам придется искать другое основание (письмо Минфина от 08.12.2017 № 03-03-06/2/81921).
Основание 6. Банкротство физического лица
Когда гражданин проходит банкротство и по итогам процедуры освобождается от дальнейшего исполнения требований, его долги считаются погашенными — и для кредитора это основание признать дебиторку безнадежной (в редакции ФЗ от 27.11.2017 № 335-ФЗ, применяется с 01.01.2018, сам закон — № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Подойдут оба сценария: полноценная судебная процедура в арбитраже и упрощенное внесудебное банкротство через МФЦ. Списывать можно после завершения процедуры и освобождения должника от обязательств. Пакет документов — определение арбитражного суда об окончании процедуры с указанием на освобождение от обязательств либо решение МФЦ о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.
Стоит знать и практическую деталь: чтобы списать долг, кредитору не обязательно было включать требование в реестр кредиторов должника — этот вопрос закрыт и разъяснениями ведомств, и судебной практикой.
Есть и другие специальные основания и случаи.
Ловушки срока исковой давности: как правильно посчитать 3 года
Ошибка в расчете срока исковой давности — самая частая причина доначисления налога на прибыль при проверках ФНС. Инспекторы пересчитывают дни и часто выясняют, что срок либо еще не наступил, либо был прерван.
Как определить точку отсчета:
В договоре есть четкая дата оплаты. Если в договоре написано: «Покупатель оплачивает товар в течение 10 календарных дней после отгрузки», а товар отгружен 10 мая, то срок оплаты наступает 20 мая. Трехлетний срок исковой давности начинает течь с 21 мая.
Дата оплаты в договоре не указана. Если срок оплаты не установлен, то трехлетний срок отсчитывается по окончании 7 дней с даты предъявления покупателю письменного требования об оплате.
Что прерывает срок исковой давности:
Согласно статье 203 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершение должником любых действий (например, подписание акта сверки уполномоченным лицом, частичная оплата задолженности, письменное признание претензии, просьба об отсрочке или рассрочке платежа), свидетельствующих о признании долга, прерывает течение срока исковой давности. Однако, частичная оплата не всегда означает признание всей суммы долга — это зависит от обстоятельств и содержания обязательства. После перерыва отсчет трех лет начинается заново, а время, прошедшее до перерыва, в новый срок не засчитывается.
Действия, которые обнуляют срок:
подписанный двухсторонний акт сверки взаиморасчетов;
частичная оплата долга или уплата процентов;
официальное письмо контрагента с просьбой об отсрочке или рассрочке платежа;
подписание соглашения о реструктуризации задолженности или признание претензии.
Пример:
ООО «Альфа» 15 марта 2023 года отгрузило покупателю товар на сумму 600 000 рублей, включая НДС. По условиям договора покупатель должен был оплатить поставку не позднее 31 марта 2023 года.
Оплата не поступила. Покупатель не подписывал акты сверки, не производил частичных платежей и не совершал иных действий, свидетельствующих о признании долга. Судебных разбирательств также не было.
Срок исковой давности начал течь 1 апреля 2023 года и истёк 31 марта 2026 года.
Компания провела инвентаризацию расчётов, документально подтвердила задолженность и оформила приказ руководителя о списании долга.
Как отразить списание в учёте
Предположим, что в бухгалтерском учёте по этой задолженности ранее был создан резерв в размере 600 000 рублей, а в налоговом учёте резерв не формировался.
- Дебет 63 — Кредит 62: 600 000 рублей — списана задолженность за счёт бухгалтерского резерва.
- Дебет 007: 600 000 рублей — задолженность отражена на забалансовом счёте для контроля возможного взыскания.
В налоговом учёте организация вправе признать 600 000 рублей во внереализационных расходах при соблюдении требований статьи 266 НК РФ.
При ставке налога на прибыль 25% потенциальное уменьшение налога составит:
600 000 × 25% = 150 000 рублей.
Это не означает возврат денег от должника. Компания лишь уменьшает налогооблагаемую прибыль за счёт документально подтверждённого безнадёжного долга.
Важно: если срок исковой давности прерывался или приостанавливался, дату его окончания необходимо пересчитать. При наличии налогового резерва порядок признания расходов будет другим.
Резерв по сомнительным долгам
Чтобы списание дебиторки не приводило к резким скачкам расходов и убыткам в отдельном квартале, организациям рекомендуется формировать резерв по сомнительным долгам.
В чем разница между сомнительным и безнадежным долгом
Сомнительный долг — это любая задолженность, которая не погашена в установленный договором срок и не обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией. Он еще может быть уплачен, но риски уже высоки.
Безнадежный долг — это сомнительный долг, по которому истек срок исковой давности, либо организация-должник ликвидирована, либо пристав закрыл дело.
Правила формирования резерва в налоговом учете (статья 266 НК РФ)
Резерв создается по итогам каждого отчетного (налогового) периода по результатам инвентаризации дебиторской задолженности:
Просрочка до 45 календарных дней: задолженность в сумму резерва не включается.
Просрочка от 45 до 90 календарных дней (включительно): в резерв включается 50% от суммы долга.
Просрочка свыше 90 календарных дней: в резерв включается 100% от суммы долга.
Ограничение по размеру резерва
Сумма создаваемого резерва не может превышать предельный лимит — 10% от выручки за отчетный (налоговый) период.
Как резерв защищает от претензий ФНС
Начисления в резерв равномерно включаются во внереализационные расходы каждого квартала. Когда долг окончательно становится безнадежным, вы списываете его за счет созданного резерва, а не прямо на расходы текущего периода. Это предотвращает возникновение внезапных крупных убытков, которые привлекают внимание налоговых инспекторов.
Пакет документов: чем доказать законность списания
ФНС снимет расходы по списанию дебиторской задолженности, если они оформлены только бухгалтером «на словах» или единственной проводкой. Для признания затрат правомерными у вас должен быть сформирован полный комплект первичных и аналитических документов.
Обязательный чек-лист документов для списания
Договор поставки или оказания услуг со всеми приложениями и спецификациями, подтверждающий условия и сроки оплаты.
Первичные документы на отгрузку или оказание услуг (товарные накладные, универсальные передаточные документы, акты выполненных работ) с подписями обеих сторон.
Документы по претензионной работе (направленные претензии, официальная переписка, решения суда, исполнительные листы), подтверждающие попытки взыскания.
Акт инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками (Форма № ИНВ-17) с приложением справки к акту, где подробно расписаны даты возникновения задолженности по каждому контрагенту.
Приказ (распоряжение) руководителя о списании конкретной безнадежной дебиторской задолженности с указанием основания.
Выписка из ЕГРЮЛ (при ликвидации контрагента), подтверждающая дату исключения организации из реестра, или Постановление судебного пристава об окончании исполнительного производства.
Бухгалтерский учет и проводки
В бухгалтерском учете создание резерва по сомнительным долгам является обязательным для всех организаций (пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ), вне зависимости от того, прописано это в учетной политике или нет. Резерв формируется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам».
Типовые проводки:
Дебет 91.02 «Прочие расходы» — Кредит 63
Создан (увеличен) резерв по сомнительным долгам на основании результатов инвентаризации.
Дебет 63 — Кредит 62 (76, 60)
Списана безнадежная дебиторская задолженность за счет ранее созданного резерва.
Дебет 91.02 «Прочие расходы» — Кредит 62 (76, 60)
Списана безнадежная дебиторская задолженность прямо на расходы (если суммы резерва не хватило или резерв не создавался).
Дебет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»
Отражена списанная дебиторская задолженность на забалансовом учете.
Внебалансовый учет списанного долга
Списание долга в убыток не означает его полное прощение. Списанная задолженность обязана учитываться на забалансовом счете 007 в течение пяти лет с момента списания. Это необходимо для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
Особенности списания дебиторки на УСН
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН «Доходы минус расходы»), правила списания дебиторки кардинально отличаются от общего режима.
С 1 января 2026 года закрытый перечень расходов на УСН («доходы минус расходы») отменен.
Резервы не создаются. Налогоплательщики на УСН не имеют права формировать резерв по сомнительным долгам в налоговом учете.
Отражение в бухгалтерском учете. В бухгалтерском учете «упрощенцы» списывают дебиторку в общем порядке с использованием счета 63 или счета 91.02, однако эта операция никак не влияет на сумму уплачиваемого налога при УСН.
Пример: ООО «Вектор» применяет УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».
В 2025 году компания оказала заказчику услуги на сумму 250 000 рублей. Услуги были приняты по акту, однако заказчик их не оплатил.
В июле 2026 года ООО «Вектор» обнаружило, что организация-должник ликвидирована. В ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении её деятельности.
Компания провела инвентаризацию задолженности, получила выписку из ЕГРЮЛ и оформила приказ о списании.
Как отразить операцию:
Предположим, что в бухгалтерском учёте ранее был сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 250 000 рублей.
- Дебет 63 — Кредит 62: 250 000 рублей — списана безнадёжная задолженность за счёт резерва.
- Дебет 007: 250 000 рублей — сумма отражена на забалансовом счёте.
Что происходит с налогом при УСН?
В отличие от организаций на ОСНО, ООО «Вектор» не вправе включить сумму безнадёжного долга в налоговые расходы.
При этом, поскольку заказчик не оплатил услуги, доход от их реализации в общем случае не был признан для целей УСН: при упрощённой системе действует кассовый метод.
Таким образом, списание задолженности не уменьшает налоговую базу по УСН, но позволяет корректно отразить финансовое положение компании в бухгалтерской отчётности.
Важно: если задолженность возникла не из неоплаченной реализации, а, например, из перечисленного поставщику аванса, налоговые последствия необходимо рассматривать отдельно.
Таблица: сравнительный анализ оснований для списания долга
Основание списания
Документ-подтверждение
Дата признания расхода
Риск претензий ФНС
Истечение срока исковой давности (3 года)
Акт ИНВ-17, договоры, накладные, расчет сроков
Последний день отчетного периода, в котором истек срок
Высокий (проверяют перерывы срока и акты сверок)
Ликвидация юридического лица
Официальная выписка из ЕГРЮЛ
Дата внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ
Низкий (при условии полноты первички)
Постановление судебного пристава
Постановление об окончании исполнительного производства
Дата вынесения постановления приставом
Средний (проверяют полноту мер по взысканию)
Исключение из ЕГРЮЛ по решению ФНС
Выписка из ЕГРЮЛ с указанием причины
Дата исключения из реестра
Средний (зависит от причины исключения)
Как списать дебиторку и не получить штраф от ФНС: 5 правил безопасности
Чтобы процесс списания безнадежной задолженности прошел абсолютно гладко, придерживайтесь пяти ключевых правил:
Проводите инвентаризацию регулярно. Списание долга должно оформляться по результатам плановой или внеплановой инвентаризации (акт ИНВ-17). Попытка списать долг задним числом за прошлые годы вызывает сомнения в достоверности учета.
Проверяйте контрагентов перед списанием. Запрашивайте выписки из ЕГРЮЛ. Если компания еще жива, списывать долг по причине ликвидации нельзя.
Отслеживайте подписанные акты сверок. Помните, что подпись на акте сверки обнуляет трехлетний срок. Списать долг на следующий день после подписания такого акта — гарантированный штраф.
Не списывайте долги взаимозависимых лиц без суда. Списание задолженности с дочерней компании или дружественного ИП ФНС практически гарантированно расценит как прощение долга или скрытое дарение, исключив сумму из расходов.
Сохраняйте всю цепочку первички. Без оригинала накладной или акта выполненных работ налоговый инспектор снимет расход даже при наличии выписки о ликвидации должника.
Главные выводы
Безнадежным признается долг только по 4 законным основаниям: истечение срока исковой давности, ликвидация контрагента, акт пристава или акт госоргана.
Любое действие должника по признанию долга (включая акт сверки) прерывает трехлетний срок исковой давности.
Формирование резерва по сомнительным долгам выравнивает налоговые расходы и снижает внимание ФНС.
Каждое списание должно сопровождаться актом инвентаризации ИНВ-17, приказом руководителя и полной первичкой.
Организации на УСН не могут уменьшить налогооблагаемую базу на сумму списанной дебиторской задолженности.
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