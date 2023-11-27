Приглашайте друзей — вместе продавать выгоднее

Как поделиться реферальной ссылкой и получить бонусные рубли:
1. Перейдите в раздел Продвижение → Реферальная программа в личном кабинете.
2. Скопируйте ссылку-приглашение или реферальный код.
3. Отправьте ссылку или код другу-продавцу.
Всё готово. Когда друг зарегистрируется по вашей ссылке или введёт реферальный код, совершит 3 успешные продажи, вы получите 10 000 бонусов. Они появятся в разделе Продвижение товаров в течение 7 дней.
В Базе знаний рассказали подробнее о реферальной программе и о том, куда потратить бонусы.
Полные условия реферальной программы — в правилах.
Хотите узнать больше о пользе реферальной программы?
Оставляйте свои контакты, вышлем подробности сотрудничества на e-mail:
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