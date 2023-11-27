Приглашайте друзей — вместе продавать выгоднее

Мы запускаем реферальную программу для продавцов. Делитесь уникальной ссылкой-приглашением или кодом со своим другом-продавцом — вам начислим 10 000 бонусных рублей, а другу — 30 000.

Как поделиться реферальной ссылкой и получить бонусные рубли:

1. Перейдите в раздел Продвижение → Реферальная программа в личном кабинете.

2. Скопируйте ссылку-приглашение или реферальный код.

3. Отправьте ссылку или код другу-продавцу.

Всё готово. Когда друг зарегистрируется по вашей ссылке или введёт реферальный код, совершит 3 успешные продажи, вы получите 10 000 бонусов. Они появятся в разделе Продвижение товаров в течение 7 дней.

В Базе знаний рассказали подробнее о реферальной программе и о том, куда потратить бонусы.

Полные условия реферальной программы — в правилах.

Хотите узнать больше о пользе реферальной программы? Оставляйте свои контакты, вышлем подробности сотрудничества на e-mail: Отправить

Реклама: ООО «Маркетплейс», ИНН 9701048328, erid: LjN8KEUjE