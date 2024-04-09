Мегамаркет: 5 способов продвижения товаров на маркетплейсе

По информации «Мегамаркета», в первом полугодии 2023 продавцы на маркетплейсе стали чаще использовать рекламные инструменты, чем в аналогичном периоде 2022. Разбираемся, какие способы продвижения наиболее актуальны и эффективны.

Почти 80% маркетинговых активностей происходят на самом маркетплейсе: покупатели видят рекламные баннеры, в поиске — предложения, продвижение которых оплатил селлер. Вне площадки используются такие CRM-инструменты, как push-уведомления и email-рассылки, которые позволяют поддерживать связь с клиентами. Разберем популярные способы продвижения.

Баннеры

С помощью баннерной рекламы можно решить две основные задачи:

построить бренд;

донести до покупателя информацию — о спецпредложении или акции.

Чаще всего с помощью баннеров продавцы анонсируют скидки и распродажи.

Баннеры — прежде всего инструмент для крупных брендов, которые покупатели хорошо знают, или для тех, у кого накопилось много товарных остатков, которые нужно распродать. Например, можно запустить баннер с текстом «Скидка 70% на все самокаты» — и получить кратное увеличение трафика.

С помощью баннера продавец также может рассказать покупателям о своем бренде. Например, описание «постельное белье и домашний текстиль» привлечет внимание заинтересованных пользователей. Они узнают о существовании бренда, перейдут на его страницу и познакомятся с ассортиментом. Баннеры помогут узнать о продавце как можно большему числу покупателей и повысят их доверие к бренду.

Кроме того, продвигать бренд можно с помощью подборок. Подборка — сама по себе не рекламный инструмент, но перейти к ней покупатели могут через баннеры на главной странице или на страницах разделов. Например, продавец мебели может попасть в подборки «Товары как в ИКЕА» или «Кешбэк до 99%».

Из подборки пользователь переходит на страницу конкретного продавца и добавляет понравившиеся товары в «Избранное». Так он с большей вероятностью вернется к ним, когда будет покупать мебель в новую квартиру или делать ремонт.

Важно: баннеры — охватный инструмент, который подойдет для товаров широкого спроса. Например, если покупатель увидит чистящие средства или шампунь популярного бренда с большой скидкой, то, вполне возможно, купит эти товары.

А вот если товар в какой-то степени уникальный — например, оригинальная дизайнерская сумка за 200 тысяч — то для ее продвижения лучше подойдут другие маркетинговые инструменты, которые можно более точно настроить на определенную аудиторию.

Товарная реклама

С помощью товарной рекламы можно поднять продукцию в выдаче. Такой прием особенно полезен новым селлерам, которые еще не наработали клиентскую базу, или тем, кто работает в конкурентной нише и предлагает неуникальные товары.

У товарной рекламы гибкие настройки, и ее можно запустить даже с небольшим бюджетом. При ее использовании продавец платит за 1000 показов независимо от количества кликов пользователей. Если селлер точно определил свою ЦА, можно получить недорогой трафик и хорошую конверсию.

Для начинающих продавцов товарная реклама — оптимальный вариант. Можно положить небольшую сумму на счет и протестировать такой рекламный формат. Затем можно настроить показы на ЦА более точно: стоимость такой рекламы больше, но и конверсия выше.\

Товарную рекламу продавец может самостоятельно настроить в своем личном кабинете: на «Мегамаркете» есть база знаний и обучение, благодаря которым легко разобраться в нюансах.

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CRM-инструменты: email-рассылки и push-уведомления

С помощью CRM-инструментов продавцы напоминают посетителям маркетплейса о покупке конкретных товаров.

Push-уведомления могут содержать информацию о новых продуктах, акциях, скидках или просто напоминать о забытых корзинах. Короткий текст и яркий дизайн делают уведомления заметными и привлекательными для пользователей.

Email-рассылки — один из самых популярных и проверенных способов продвижения товаров. Они информируют клиентов о новых поступлениях, акциях или специальных предложениях. Также с их помощью можно отправить каждому пользователю персонализированную подборку товаров.

Такие инструменты часто используются для ретаргетинга — то есть, чтобы вернуть покупателя на маркетплейс. Их можно настроить четко под ЦА — а значит, они подойдут для товаров, у которых узкий круг покупателей.

Персонализация — это в целом один из главных трендов e-com. Маркетплейсы предлагают товары, которые лучше всего подходят конкретному пользователю, с учетом разных факторов: истории покупок, демографических данных, времени, проведенного в различных разделах сайта. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют анализировать поведение и предпочтения клиентов, а затем предлагать им товары и услуги на основе этих данных.

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Повышенный кешбэк

Кешбэк бонусами «СберСпасибо» — преимущество, которое есть у «Мегамаркета» перед другими маркетплейсами.

Программа настолько хорошо себя зарекомендовала и закрепилась в сознании покупателей, что ее нескоро смогут вытеснить привилегии от других банков. Она позволяет продавцам не только привлекать новых покупателей, но и стимулировать уже действующих клиентов к повторным покупкам.

Продавец может добавить повышенный кешбэк, чтобы привлечь увеличить продажи. Базовый кешбэк компенсирует площадка. Сумму повышенного кешбэка компенсирует продавец при взаиморасчете в рамках программы лояльности.

Акции

На «Мегамаркете» продавцы могут участвовать в глобальных распродажах и устраивать собственные акции.

Например, в глобальной акции «Суперцена» рекламой и раскруткой занимается сам маркетплейс. Главное требование — цена будет снижена до максимально допустимой, которая рассчитывается на основе минимальной или медианной цены за период 30-60-90 дней в зависимости от вида акции.

Чтобы запустить собственную акцию, продавцу нужно заполнить несколько несложных параметров: тип акции, название, сроки проведения.

Осталось выбрать подходящий товар, чтобы, например, избавиться от остатков и подготовиться к сезону.

Важно: покупатели гораздо более осведомлены о маркетинговых уловках, чем несколько лет тому назад. Поэтому акции с якобы «снижением» цены товара на 70-80% больше не работают. Сегодня никто не верит в перечеркнутые ценники: люди понимают, что товары никогда не стоили столько, и это всего лишь маркетинговый ход. Такое поведение бренда, наоборот, может оттолкнуть клиентов.

Хорошим тоном считается предложение реальной выгоды, например, кэшбэка в виде бонусов. При этом цена может быть такой же, как и на других платформах, но именно у вас покупатель получит 10% от стоимости покупки обратно.

Мегамаркет — эффективный канал продаж для предпринимателей в сфере розничной и электронной торговли. Продавайте свои товары с доставкой в более чем 1000 российских городов. Мегамаркет предоставит вам интернет-витрину с трафиком более 47 миллионов уникальных пользователей, логистическую инфраструктуру, клиентский сервис, расчетно-кассовое обслуживание и маркетинг.

Как усилить эффект от рекламных инструментов

Продавцу не стоит пренебрегать разными дополнительными инструментами, которые помогают получить больший эффект от рекламных акций. Например, можно создать бренд-зону — магазин или витрину товаров компании с уникальным дизайном на площадке.

Также добавьте в карточки товаров рич-контент, который позволит покупателю получить максимально подробную информацию о товаре: фотографии с разных ракурсов, видеообзор товара, отзывы покупателей, информацию о доставке и оплате, а также другие полезные сведения. Это повысит доверие к продавцу и позволит подчеркнуть сильные стороны товара.

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