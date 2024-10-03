10 причин, чтобы стать продавцом на Мегамаркете и получить 15 000 бонусных рублей на продвижение

Если вы давно ждали подходящего момента для выхода на маркетплейсы, то сейчас он точно настал: для новых продавцов Мегамаркет начисляет 15 000 бонусных рублей на продвижение. Мегамаркет сегодня — это свыше 40 млн пользователей в месяц и более 74 000 пунктов выдачи заказов и постаматов по всей России. А еще — все, что нужно для быстрого роста продаж.

Почему бизнес выбирает Мегамаркет

Мегамаркет — идеальная площадка как для начинающих селлеров, так и для опытных продавцов. Расти и развиваться помогают уникальные возможности, которые предлагает маркетплейс.

1. Бесплатная регистрация.

Вам не придется платить маркетплейсу для начала торговли на площадке: достаточно настроить свой магазин и можно сразу приступать к продажам. Деньги, сэкономленные на регистрации, лучше вложить в развитие бизнеса.

2. Гибкий график выплат.

На Мегамаркете продавцы самостоятельно решают, как будут получать выплаты — каждый рабочий день, раз в неделю или же раз в две недели. Выбирайте удобную периодичность с учетом особенностей вашего бизнеса. Обратите внимание: от выбранного графика выплат зависит размер комиссии за обработку платежей.

3. Удобный сервис для покупателей.

Покупатели любят Мегамаркет — и делают сотни тысяч заказов каждый день. Удобное приложение с возможностью выбора товаров от разных продавцов, широкий ассортимент и быстрая доставка помогают привлекать новых пользователей и сохранять лояльность постоянных покупателей.

И еще одно важное преимущество для клиентов: из всех маркетплейсов только на Мегамаркете есть возможность использовать и копить бонусы Спасибо.

4. Высокие темпы роста.

Мегамаркет — быстрорастущий маркетплейс. За 2023 год продажи на площадке выросли в пять раз, а оборот составил 312 миллиардов рублей. Рост аудитории покупателей и увеличение ассортимента становится возможным, в том числе, благодаря расширению складской инфраструктуры и сети пунктов выдачи.

Соответственно, растет и количество продавцов, но пока на Мегамаркете все еще есть свободные ниши для новых селлеров. Не слишком высокая конкуренция — еще один аргумент в пользу выхода на площадку. У тех, кто начнет продажи сейчас, а не будет затягивать со стартом, больше шансов закрепиться и занять лидирующие позиции до того момента, как продавцов станет еще больше.

5. Возможность продажи любых товаров.

Мегамаркет практически не ограничивает ассортимент продаваемых товаров. Продавцы могут размещать любые позиции: главное, чтобы их продажа не была запрещена законом. Благодаря этому селлеры получают больше шансов на развитие.

6. Отсутствие принудительных акций.

Мегамаркет — маркетплейс, который не принуждает селлеров участвовать в акциях. Не секрет, что участие в акции может быть невыгодным для продавца по каким-либо причинам.

Селлеры на Мегамаркете могут сами решать, участвовать им в акции маркетплейса или нет и управлять этим процессом в личном кабинете.

7. Удобный интерфейс.

Практически все продавцы Мегамаркета отмечают удобный интерфейс. В личном кабинете всегда без проблем можно найти информацию о том, сколько денег и за какие товары будет выплачено. На Мегамаркете нет запутанных схем — все сделано для комфортной работы селлеров.

8. Большой выбор инструментов для продвижения.

Продвижение на маркетплейсе — это уникальная возможность выделиться среди конкурентов и увеличить продажи. Продавцы могут принимать участие в акциях Мегамаркета или создавать собственные, размещать объявления для продвижения товаров и настраивать повышенный кешбэк. Также продавцам доступно внешнее продвижение — e-mail-рассылки, социальные медиа Мегамаркета и другие инструменты.

Мегамаркет заинтересован в том, чтобы новые продавцы использовали все возможности маркетплейса. Для мегастарта на Мегамаркете маркетплейс начисляет 15 000 бонусных рублей: их можно потратить на продвижение.

9. Максимально выгодные тарифы.

Мегамаркет стремится создавать самые привлекательные коммерческие условия для продавцов маркетплейса. Размер комиссии за продажу зависит от категории товара и схемы работы. Легко рассчитать все затраты и прибыль вы всегда можете с помощью калькулятора комиссий.

10. Доступность различных схем торговли.

С Мегамаркетом каждый продавец может подобрать оптимальную для себя схему торговли — доставку от маркетплейса (FBS), хранение и доставку от маркетплейса (FBO), доставку от продавца (DBS) и выдачу из магазина (C&C, P&C). Выдача из магазина доступна продавцам, у которых более 10 точек продаж.

Как принять участие в акции и получить 15 000 бонусных рублей

Все очень и очень просто — 15 000 бонусных рублей на продвижение получает каждый новый продавец Мегамаркета (а при выборе схемы FBO выплата будет больше — 30 000 бонусных рублей). Но на этом выгоды для новых селлеров не заканчиваются. Новым продавцам доступен еще один приятный бонус — 15% повышенного кешбэка на товары за счет маркетплейса.

6 шагов для старта продаж

Шаг 1. Подключаетесь к маркетплейсу — заполняете форму регистрации, изучаете условия, нажимаете кнопку «Зарегистрироваться».

Шаг 2. Выбираете схему работы.

Шаг 3. Загружаете товары.

Шаг 4. Подключаете ЭДО — это удобнее, чем бумажные документы.

Шаг 5. Настраиваете график выплат.

Шаг 6. Начинаете привлекать покупателей, в том числе при помощи инструментов продвижения.

Обратите внимание: если с момента регистрации ИНН в налоговой службе прошло менее четырех дней, данные могут полностью не обработаться. Если возникли проблемы в процессе подключения, попробуйте пройти регистрацию немного позже.

Мегамаркет работает с различными категориями продавцов — ИП, ООО и самозанятыми. Обратите внимание: самозанятые могут продавать на маркетплейсе только те товары, которые частично или полностью были изготовлены своими руками.

С Мегамаркетом у новых продавцов есть уникальная возможность — начать продвижение товаров вы можете фактически за счет маркетплейса! Подключайтесь к Мегамаркету, получайте 15000 бонусных рублей и увеличивайте продажи при помощи эффективных инструментов продвижения.

Мегастарт для новых продавцов Начните продавать на Мегамаркете Зарегистрироваться

Реклама: ООО «Маркетплейс», ИНН 9701048328, erid: LjN8JuaqN