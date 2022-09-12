В России появятся адаптационные центры для мигрантов

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на встречу, в адаптационных центрах мигранты смогут получить правовую поддержу, узнать о традициях и обычаях нашей страны.

Игорь Баринов в разговоре с президентом отметил, что российская экономика «нуждается в притоке иностранной рабочей силы», и эти процессы «фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях».

Баринов не забыл и о рисках: широко известно, что наплывы мигрантов грозят формированием анклавов, ростом этнической преступности, что, как следствие, ведет к недовольству граждан. Для решения этих проблем, по мнению главы Федерального агентства по делам национальностей, необходимо усилить работу по социокультурной адаптации иностранцев.

В ответ на доклад Баринова, Владимир Путин подчеркнул, что начинать адаптацию мигрантов нужно еще на их родине.

«Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», — заявил президент.

Баринов отметил, что помочь в адаптации мигрантам как раз и нацелены адаптационные центры, сейчас такой инфраструктуры в России нет.

Федеральное агентство по делам национальностей готово начать эту работу в нескольких пилотных регионах в ближайшее время.

«И когда это всё можно сделать в одном месте и узнать о традициях, обычаях, культуре, получить правовую поддержку и даже психологическую, потому что, как говорят психологи, мигрант испытывает очень большой стресс», — добавил Баринов.

Владимир Путин идею поддержал.

Отметим, что на адаптационных центрах новые идеи правительства не заканчиваются.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что российские власти готовят новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране.

«Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду», — отметил он.

В целом, за последнее время российские власти вплотную занялись мигрантами. К примеру, в декабре прошлого года в РФ ввели дактилоскопию и медосмотр для всех иностранных трудовых мигрантов, кроме приезжающих на заработки из Беларуси, детей до 6 лет, должностных лиц международных организаций и работников диппредставительств других стран.

На прохождение указанных процедур иностранным гражданам даётся 30 дней. Мигранты, которые подают заявление на разрешение на работу, обязаны пройти обследование на ВИЧ, а также на отсутствие инфекционных заболеваний и наркотической зависимости.

Этот и другие новые законопроекты российского правительства касаются не только самих мигрантов. В правильном и легитимном исполнении законов заинтересованы и работодатели иностранцев.

Помимо непосредственной ответственности за наемного работника в рабочие часы, работодатель мигрантов несет ответственность за личные документы мигранта. В противном случае штрафы доходят до миллионов рублей, в некоторых случаях предприятию грозит приостановка деятельности и потеря дохода.

Если брать медкомиссию, иностранец без обязательного медицинского осмотра или со справками неверного образца обеспечит работодателю штраф до 130 тыс. рублей за первое нарушение и до 200 тыс. рублей за второе и последующие нарушения.

Или возьмем другой пример — ошибки в полисе добровольного медицинского страхования (полис ДМС) или вовсе его отсутствие у мигранта. Должностные лица ответят за это штрафом от 1 000 до 5 000 руб., организации — штрафом от 30 000 до 50 000 руб., согласно 5.27 КоАП.

Сам иностранный работник за работу в России без полиса ДМС или договора с медучреждением может быть привлечен к административной ответственности.

Важно понимать, что за любой документ мигранта, любую сферу миграционного законодательства ответственен в том числе и работодатель мигранта. Новые законы правительства РФ призваны еще более ужесточить контроль за миграцией и сделать систему прозрачной и четкой. Чтобы не напороться на штрафы или приостановку деятельности своего предприятия работодатель в праве задуматься о помощи миграционных специалистов.

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