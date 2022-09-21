Как оформить декретный отпуск иностранке с патентом?

Напомним, иностранцы из каких стран (возьмем СНГ) имеют право на работу в России только с помощью патента. Патент предназначен для приезжих из государств СНГ, у которых с РФ поддерживается безвизовый режим:

Узбекистан;

Молдова;

Украина;

Таджикистан;

Азербайджан.

В некоторых случаях патент на работу не нужен. А именно:

Гражданам стран, входящих в ЕАЭС. Иностранцам, у которых есть вид на жительство или разрешение на временное проживание. Участникам государственной программы по переселению соотечественников. Беженцам. Иностранным студентам, подрабатывающим в свободное время. Аккредитованным в РФ журналистам. Сотрудникам дипломатических представительств, консульств, международных организаций. Иностранцам, которые работают в качестве научных или педагогических работников в образовательных или научных организациях. Сотрудникам иностранных компаний, которые выполняют монтажные работы и обслуживание технического оборудования.

В данной статье мы рассмотрим женщин мигрантов из безвизовых стран, которым патент для работы нужен.

Декретный отпуск для мигранток с патентом

Под декретным отпуском понимается отпуск по беременности и родам. Он регулируется статьей 255 Трудового кодекса. Если безвизовая иностранка с патентом работает в организации или у индивидуального предпринимателя по трудовому договору, то их трудовые отношения полностью подчиняются Трудовому кодексу.

Все особенности труда иностранных работников и работниц прописаны в главе 50.1 ТК.

Отметим, что остальные нормы ТК действуют на них также, как и на граждан РФ, если не противоречат этой главе.

Однако, в представленной главе 50.1 ТК нет никаких дополнительных или специальных норм об отпуске по беременности и родам. Поэтому в отношении иностранных работниц действует то же правило, что и для российских сотрудниц: работодатель обязан предоставить такой отпуск сотруднице так же, как и любой гражданке РФ.

Несмотря на это, особенности всё равно есть. Ниже рассмотрим подробнее.

Особенности декретного отпуска для мигранток с патентом

Иностранная сотрудница с патентом имеет право уйти в декретный отпуск в любое время, но согласно ст. 107 ТК любые отпуска являются одной из категорий времени отдыха и входят в трудовой стаж в соответствии со ст. 121 ТК.

Под временем отдыха понимается продолжение трудовых отношений работника и работодателя. Так же, как и в выходные дни.

Из этого следует, что иностранная сотрудница должна продолжать оплачивать патент так же, как она это делала, находясь на выходных и в обычном отпуске.

Работодателю следует помнить, что согласно ст. 261 ТК он не имеет права уволить по своей инициативе беременных женщин и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Однако, увольнение в связи с окончанием срока действия документов иностранных граждан не считается инициативой работодателя. Никаких других ограничений и пометок на эту тему в трудовом кодексе не предусмотрено.

Иностранкам и иностранцам на заметку: в случае истечения срока действия патента или полиса добровольного медицинского страхования трудовой договор может быть прекращен даже с сотрудницей, находящейся в отпуске по беременности и родам.

Государственные выплаты иностранкам в декретном отпуске

На данный момент за иностранных работников с патентом не выплачиваются взносы в ФСС по умолчанию. Следовательно, в связи с декретным отпуском иностранкам выплаты не положены.

Однако, есть исключение: в случае, если иностранная сотрудница добровольно уплачивала сама за себя страховые взносы по социальному страхованию (статья 2 и статья 4.5 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006), она имеет право на государственные выплаты по беременности, родам и уходу за ребенком.

Отличие отпуска по уходу за ребенком и декретного отпуска

Отпуск по уходу за ребенком в повседневной жизни называют декретным. Многие путают эти понятия. Однако, в отличие от отпуска по беременности и родам (декретного), в отпуск по уходу за ребенком может уйти любой из близких взрослых родственников новорожденного малыша. Это может быть и отец ребенка, и работающие бабушка или дедушка — не только мать.

Такой отпуск предоставляется до исполнения ребенку 3х лет.

Как сказано выше, для иностранных граждан с патентом декретный отпуск предполагает только сохранение рабочего места на время отпуска. Выплат не предусмотрено (если не выполнены условия для исключения этого условия). То же самое и с отпуском по уходу за ребенком.

Иностранный гражданин (гражданка) в отпуске по уходу за ребенком должен (должна) не только своевременно оплачивать свой патент, но и переоформлять его на новый год и продлевать полис добровольного медицинского страхования (ДМС).

Декретный отпуск иностранной сотрудницы, отпуск по уходу за ребенком, также как и многие другие нюансы работы с трудовыми мигрантами, находятся на пересечении разных законодательных актов, правовых кодексов РФ, поправок к законам. Это вызывает массу вопросов у работодателей мигрантов, а также у их подчиненных, которые обеспечивают трудовую деятельность иностранцев — кадровиков, бухгалтеров, HR-специалистов, юристов и т. д.

Между тем, любая ошибка в работе с документами мигрантов может привести к огромным штрафам или приостановке деятельности компании.

Чтобы избежать ошибок, штрафов и неприятных последствий, сотрудникам необходимо постоянно обучаться и повышать свою квалификацию. Кроме того, необходимо отслеживать изменения в миграционном законодательстве по первоисточникам.

Есть и другой вариант — доверить ведение мигрантов в своей компании профессиональным миграционным экспертам. Компания «МиграСтафф» оказывает широкий спектр услуг, среди которых консультирование по любым миграционным вопросам, профессиональный аудит миграционных документов и другие услуги для работодателей иностранцев.