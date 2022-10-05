За что чаще всего штрафуют работодателей мигрантов?

Однако, любой работодатель, имеющий в своём арсенале иностранцев, рискует столкнуться со штрафами.

С какими именно — рассмотрим в нашей статье. А также попытаемся разобраться с путями решений данных проблем.

Риски найма иностранцев в РФ

Привлечение иностранного труда довольно сильно отличается от правил оформления граждан РФ. Процесс регламентируется специальным трудовым и миграционным законодательством, нарушение которого приводит к различным штрафным санкциям.

Обзор самых частых штрафов работодателю за трудовых мигрантов

Работодателей мигрантов штрафуют чаще всего по следующим категориям нарушений:

Отсутствие полного пакета документов.

Нарушение трудового законодательства.

Уклонение от оформления трудового договора.

Неправильное оформление трудового договора.

Нарушение государственных нормативов по охране труда.

Неправильное проведение оценки условий труда на рабочих местах.

Неверный допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей.

Необеспечение или недостаточное обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Вышеупомянутые нарушения влекут за собой административные штрафы и иные меры воздействия, как на работодателя, так и на самого трудящегося мигранта.

В роли работодателя может выступать как юридическое, так и физическое лицо.

Примеры штрафов

Далее рассмотрим конкретные примеры штрафов работодателю за нарушения при работе с мигрантами.

Штраф за сотрудничество с мигрантом без патента или разрешения на работу

В случае, если иностранный гражданин работает на территории работодателя без разрешительных документов (патент на работу / разрешение на работу), то его деятельность будет считаться нелегальной.

В данном случае будет выписан штраф за найм иностранца без разрешения или патента.

Штраф работодателю за иностранца с документами, у которых истек срок действия

Работодатель должен тщательно отслеживать сроки действия всех документов мигранта. Штраф грозит, даже если хотя бы один документ перестанет действовать или его и вовсе нет.

К примеру, иностранный сотрудник работает у работодателя по патенту, легально и с полным пакетом документов. Однако, он вовремя не оплатил налог НДФЛ по патенту, авансовый платеж просрочил на 3 дня — его патент аннулировали.

Следует помнить, что ни иностранца, ни работодателя никто о таких вещах не уведомляет. Соответственно, иностранец может продолжать работать, думая, что патент все еще действует, и в случае проверки ГУВМ МВД наложит штрафы за нелегалов работодателю и самому мигранту.

Необходимо внимательно проверять и все остальные документы иностранного гражданина — законом предусмотрены крупные штрафы за любую ошибку в миграционной сфере.

Штраф за работу не по профессии

Иностранный гражданин обязан работать строго по профессии, которая указана в патенте/разрешении на работу. В противном случае, его трудовая деятельность также считается нелегальной, а работодатель получает штраф за нелегальную работу мигранта.

Штраф работодателю предусмотрен за каждого иностранца, который работает не по профессии.

Размеры штрафов работодателям за мигрантов

Работа с нелегальным мигрантом

Размер штрафа за работу с нелегальным мигрантом для физических лиц в 2022 году составляет от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.

Размер штрафа за нелегалов для юрлиц — от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Должностному лицу — от 35 тысяч до 70 тысяч рублей.

Кроме того, возможна приостановка деятельности предприятия на период от 14 до 90 суток.

Найм мигранта без разрешения

В случае, если работодатель не получил специального разрешения на привлечение иностранцев и принял на работу иностранного гражданина, инспекция выписывает штрафы:

от 35 тысяч до 70 тысяч рублей на должностное лицо;

рублей на должностное лицо; от 400 тысяч до 1 миллиона рублей на юридическое лицо;

рублей на юридическое лицо; от 5 тысяч до 7 тысяч рублей на физлицо.

Также возможна приостановка деятельности предприятия на срок от 14 до 90 суток.

Штраф работодателю за не уведомление

В случае, если работодатель не уведомил МВД РФ о факте заключения трудового договора с иностранным гражданином или расторжении договора и увольнении иностранца с работы, то будет также наложен штраф.

Суммы штрафа такие же, как и за вышеназванные нарушения.

Штраф за работу без оформления

В случае, если работодатель берет мигранта на работу, но не оформляет его официально в штат компании и не заключает с ним трудовой договор, работник будет считаться нелегалом. Работодатель, соответственно, получит штраф за работу с нелегалом.

Самого же работника ждет выдворение за пределы РФ и штраф в размере 5 тысяч рублей.

Штраф за оформление трудового договора с нарушениями

Если работодатель при приеме на работу допустил ошибки в трудовом договоре с иностранным гражданином (неверная дата, неверные данные сотрудника и т. д.), то договор будет считаться недействительным. Трудовая деятельность мигранта также будет считаться незаконной, а работодатель получит штраф:

5 тысяч — 10 тысяч рублей для физлица;

рублей для физлица; 50 тысяч — 100 тысяч рублей для юрлица;

рублей для юрлица; 10 тысяч — 20 тысяч рублей для должностного лица.

Штрафы работодателю за нарушение условий охраны труда

Трудовая инспекция тоже может наложить штраф за нарушение условий охраны труда сотрудников на предприятии. В случае если работодатель нарушает государственные нормативные требования охраны труда, то должностное лицо получает предупреждение или штраф в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридическое лицо в таком случае накладывается штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

Штрафы за оценку условий труда на рабочих местах

В случае, если работодатель не проводит или неправильно проводит оценку условий труда на рабочих местах, то должностное лицо получает предупреждение или штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, юридическое лицо — штраф в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.

Штрафы за допуск к работе с нарушениями

В случае, если работодатель допускает работника к исполнению должностных обязанностей без прохождения обучения, проверки знаний требований охраны труда, медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний, на него также накладывается штраф:

должностное лицо: штраф в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей;

рублей; юридическое лицо: штраф в размере от 110 тысяч до 130 тысяч рублей.

Штрафы за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты

В случае, если работодатель не обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты, то на должностное лицо накладывается штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо — от 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

Штрафы за повторное правонарушение

За повторное правонарушение должностное лицо дисквалифицируется на срок от 1 года до 3 лет и получает штраф в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, при этом на юридическое лицо накладывается штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Также возможна приостановка деятельности организации на срок до 90 суток.

Процессуальный порядок наложения штрафа на работодателя мигрантов

После проверки любой организации сотрудники МВД составляют акт, в котором фиксируются результаты проведения проверки.

Первая часть акта — вводная, в ней указывается время и дата проведения, реквизиты и адрес объекта. Вторая часть акта — основная, в ней описываются все нарушения, факты и доказательства, которые были выявлены при проверке.

Акт создаётся в двух экземплярах, один из которых передают в компанию, второй оставляют в материалах дела МВД. Далее материалы дела передаются представителю компании под роспись.

В данном акте работодателю полностью разъясняются все выявленные нарушения.

Если организация решит оспорить результат проверки МВД и штрафы за мигрантов — необходимо будет обратиться в суд с оригиналом штрафного акта.

Как работодателю избежать штрафов за мигрантов?

Работа с мигрантами — дело непростое. Для бесперебойного и легального найма иностранцев работодателю требуется целый штат сотрудников — опытный кадровик, бухгалтер, юрист, специалист по охране труда, талантливый прораб и другие работники.

Если организация не располагает возможностью нанимать данных специалистов, или они итак загружены — работодателю рекомендуется обратиться к миграционным экспертам. Опытные профессионалы никогда не допустят штрафов и других санкций в отношении своего клиента.

К примеру, в компании «МиграСтафф» действуют следующие пакеты для работодателей мигрантов:

Аутстаффинг персонала.

Аутсорсинг.

Миграционный аудит.

Оформление документов иностранного гражданина.

Консультации.

Специалисты «МиграСтафф» подберут нужный пакет услуг в соответствии именно с вашей ситуацией на предприятии.