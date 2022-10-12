Мигранты из Беларуси — условия пребывания в России в 2022 году

Сегодня мы рассмотрим условия пребывания в РФ граждан республики Беларусь.

Миграция белорусов в Россию — статистика

Согласно официальным данным МВД РФ с 2017 года наблюдается постепенный рост числа трудовых мигрантов из Беларуси. Вследствие пандемии коронавируса он был снижен вдвое, впрочем, как и въезд мигрантов из других стран. Однако, уже в 2021 году количество белорусских мигрантов вновь выровнялось.

В частности, как гласит статистика МВД РФ, за 2021 год на миграционный учет в России было поставлено 466,3 тыс. граждан Белоруссии.

Из них:

с целью учебы въехали 10,5 тыс.;

работы — 39,7 тыс.;

вид на жительство за год получили 23 тыс. белорусов.;

гражданство России за прошлый год получили 24,5 тыс. белорусов.

Привилегии для граждан Беларуси в РФ

На данный момент, отношения России и республики Беларусь находятся на вершине дружественности. Россия и Беларусь представляют собой Союзное государство, что, конечно, предусматривает привилегии для трудовых мигрантов.

Договор о Союзном государстве между Россией и Белоруссией был заключен более 20 лет назад — 8 декабря 1999 года.

Так, благодаря Союзному государству, белорусы могут устроиться на работу в России без необходимости оформлять дополнительные разрешения. Кроме того, на евразийском пространстве российский рынок труда традиционно предлагает наибольшее число вакансий. Речь не только о рабочих специальностях: по данным официальной статистики, среди белорусов вырос спрос на вакансии в российской IT-сфере.

Кроме того, Беларусь является страной, входящей в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда помимо нее входят Россия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Для данных стран установлен упрощенный порядок въезда и работы. Поэтому, согласно договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, для пребывания и трудоустройства в России гражданам Беларуси не нужны разрешительные документы.

Правила въезда в РФ для граждан Беларуси

Для иностранных граждан из Беларуси следующие правила въезда в РФ:

мигрантам из Беларуси не нужна виза для въезда в РФ;

гражданам Беларуси не нужно было предъявлять отрицательный ПЦР-тест, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса в организме (данное требование было отменено 18 марта 2022 г);

белорусам при въезде в РФ не нужна миграционная карта;

гражданам Беларуси не нужен полис ДМС;

гражданам Беларуси не нужно проходить медицинскую комиссию;

гражданам Беларуси необходимо встать на миграционный учет в течение 90 суток (ст. 3 Соглашения РФ и РБ от 24.01.2006).

Из данного свода правил следует, что граждане Беларуси могут свободно въезжать, жить и работать на территории РФ без каких-либо ограничений.

Единственное, что нужно сделать — встать на миграционный учет в течении 90 дней со дня въезда.

Условия трудоустройства в РФ мигрантов из Беларуси в 2022 году

Тысячи мигрантов из Беларуси приезжают в Россию не просто с целью туризма или визита к родственникам, но и надолго — с целью работы. Белорусский рынок труда не располагает таким количеством вакансий и предложений, как российский.

Для граждан Беларуси и их работодателей в России установлены особые правила трудоустройства. Рассмотрим подробнее:

гражданам Беларуси не нужны разрешительные документы для работы в РФ;

граждане Беларуси могут работать в любом регионе России и по любой специальности;

гражданам Беларуси при заключении трудового договора не требуется наличие полиса ДМС;

работодатель, принимающий на работу граждан Беларуси, освобождается от необходимости подавать уведомления в МВД о приеме и увольнении иностранного работника (как с мигрантами из других стран СНГ);

гражданам Беларуси не требуется патент на работу в РФ.

Порядок оформления на работу в РФ граждан Беларуси

Гражданам Беларуси для работы в России не нужно оформлять патент на работу и миграционную карту, поэтому их трудоустройство происходит в облегченном режиме следующим образом:

Работодатель проверяет наличие документов у сотрудника: Паспорт, ИНН, СНИЛС, миграционный учет (если прошло более 90 дней со дня прибытия сотрудника в Россию); Работодатель заключает трудовой или гражданско-правовой договор с гражданином Белоруссии.

Нюансы трудоустройства граждан Беларуси

После оформления трудового договора принимающая сторона (работодатель) обязана продлить миграционный учет иностранному гражданину из Белоруссии на срок действия его договора, но не более чем на 1 год.

Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней с даты заключения договора.

В случае, если работодатель не является принимающей стороной, он всё равно должен это проконтролировать во избежание штрафов от госорганов.

Кроме того, если у работника из Беларуси нет ИНН или СНИЛС, работодатель оформляет их своими силами.

Таким образом, несмотря на то, что для работников из Беларуси не предусмотрено никаких дополнительных требований и ограничений при трудоустройстве, граждане Белоруссии всё равно являются иностранными трудовыми мигрантами. Они могут работать по любой специальности и в любом регионе России, но требования к документам не менее строгие, чем к документам мигранта из любой другой страны.

При найме сотрудника из Беларуси работодателю рекомендуется консультация с опытными миграционными специалистами, которые подскажут самую удобную и легитимную схему работы с таким сотрудником, в том числе в налоговом поле.

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