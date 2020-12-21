Ответственность иностранного работника: взыскания, недостачи, кражи. Заключать ли договор о материальной ответственности?

Привлекать к труду иностранных граждан и лиц без гражданства согласно закону могут работодатели, получившие в установленном порядке разрешение на привлечение и использование их труда на основании заключенных трудовых договоров, есть категории иностранцев, нанимать которых можно и без разрешения, например, граждане ЕАЭС. В данной статье мы постарались разобраться с нюансами ответственности иностранных работников перед работодателем.

По общему правилу если иностранный гражданин работает легально, с правом разрешения на работу, оформленным соответствующим образом, то на него распространяются все нормы Российского законодательства. Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства Российской Федерации, привлекается к ответственности (Ст. 33. Ответственность иностранных граждан ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ).

В зависимости от того какой договор (трудовой или гражданско-правовой) заключен с иностранным сотрудником будет определяться и ответственность работника перед работодателем при причинении ущерба.

Гражданско-правовой договор

Если с иностранным работником заключен договор гражданско-правового характера, то ущерб будет возмещаться на основании гражданского законодательства. Гражданский кодекс обязывает лицо, причинившее ущерб, полностью его компенсировать, если законом или договором не предусмотрено возмещение в меньшем размере (ст. 15 ГК РФ). Помимо компенсации прямого ущерба, то есть уплаты расходов на восстановление или покупку имущества, при гражданско-правовых отношениях виновное лицо должно также возместить упущенную выгоду. Под ней понимается сумма доходов, которые фирма могла бы получить, если бы ее имущество не пострадало от действий сотрудника.

Когда иностранный работник привлечен по договору ГПХ, чтобы обезопасить себя от финансовых рисков в разделе ответственности работодатель может прописать, что иностранный гражданин несет ответственность за вверенное ему имущество в полном объеме.

Таким образом:

риск случайной гибели результата труда до его передачи заказчику несет исполнитель. Некачественно выполненные работы могут быть вообще не оплачены, исправление результата работ осуществляется за счет собственных средств исполнителя;

лицо несет имущественную ответственность за нарушения: штраф, пени, установленные договором;

ущерб, причиненный имуществу заказчика (работодателя), исполнитель возмещает в полном объеме, в том числе упущенную заказчиком выгоду.

Чаще на практике взаимоотношения с иностранными гражданами все-таки фиксируются трудовыми договорами и соответственно ответственность за причинение ущерба будет регулироваться Трудовым Законодательством.

Трудовой договор

Действующее трудовое законодательство предусматривает два типа ответственности работника перед работодателем:

материальную ответственность; дисциплинарную ответственность.

Материальная ответственность возмещается работником в денежном эквиваленте путем удержания суммы ущерба из заработной платы либо путем взыскания с него этих денег в судебном порядке.

Дисциплинарная ответственность применяется к работнику, совершившему дисциплинарный проступок. Имеется в виду неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. Основные виды дисциплинарных взысканий перечислены в ч. 1 ст. 192 ТК РФ. Это замечание, выговор и увольнение.

Материальная ответственность работника

Работник, причинивший работодателю материальный ущерб, обязан его возместить. В данном случае возмещению подлежит только прямой действительный ущерб, то есть реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния такого имущества, а также необходимость работодателя произвести траты на приобретение, восстановление такого имущества или возмещения ущерба третьим лицам.

Упущенная работодателем выгода не считается ущербом и взысканию с работника не подлежит (ст. 238 ТК РФ).

Трудовое законодательство предусматривает два вида материальной ответственности работника, — ограниченную (частичную) материальную ответственность и полную материальную ответственность. Разберемся, чем они отличаются.

Ограниченная (частичная) материальная ответственность работника

Основное отличие этого вида ответственности от полной материальной ответственности состоит в ее размере. Согласно ст. 241 ТК РФ максимальная сумма ущерба, которую работодатель может потребовать с работника в счет возмещения ущерба, ограничена размером его среднего месячного заработка. К ограниченной (частичной) материальной ответственности может быть привлечен любой сотрудник, включая тех, с кем не заключался отдельный договор о полной материальной ответственности.

Полная материальная ответственность работника

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника на основании договора о полной материальной ответственности или когда такая ответственность предусмотрена законом.

Полная материальная ответственность на основании договора

Договор о полной материальной ответственности с работником заключается либо одновременно с заключением трудового договора, либо позднее. Ответственность работника, заключившего такой договор с работодателем, не ограничивается размером его среднего месячного заработка. Работодатель вправе потребовать от него возмещения в полном объеме, несмотря на его размер.

Договор о полной материальной ответственности можно заключить только при соблюдении условий, которые перечислены в ч. 1 ст. 244 ТК РФ, а именно:

достижение работником совершеннолетия;

выполнение работником функций, связанных с обслуживанием денежных, товарных ценностей или иного имущества работодателя.

Полный перечень должностей, работа на которых связана с риском ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержден постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85. К ним законодатель например относит следующие: кассиров и все аналогичные должности, связанные с приемом денежных средств, руководителей, заместителей руководителей, лаборантов, работников складов и хранилищ и тп.

Кроме того, полную материальную ответственность могут нести лица, выполняющие работу:

по купле-продаже услуг, товаров, подготовке их к продаже;

по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, учету, отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладовых, пунктах, отделениях, на участках, в других организациях и подразделениях и тп.

Типовая форма договора о полной материальной ответственности утверждена этим же Постановлением. Она носит рекомендательный характер, однако может служить основой при заключении такого договора.

Расторжение договора о полной материальной ответственности осуществляется путем заключения соответствующего соглашения между работником и работодателем.

Полная материальная ответственность в силу закона

Законодатель также предусмотрел ответственность работников в силу закона. Исчерпывающий перечень случаев, в которых на работника возлагается полная материальная ответственность в силу закона, закреплен в ч. 1 ст. 243 ТК РФ. Так, ответственность в полном размере причиненного ущерба наступает:

когда полная материальная ответственность возложена на работника в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами;

в случае недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;

в случае умышленного причинения ущерба;

в случае причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

в случае причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;

в случае причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;

в случае разглашения работником сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную);

в случае причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Когда работник не обязан возмещать ущерб работодателю

Работодатель не вправе требовать от работника возмещения материального ущерба, если он был причинен вследствие (ст. 239 ТК РФ):

непреодолимой силы;

нормального хозяйственного риска;

крайней необходимости;

необходимой обороны;

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения вверенного работнику имущества.

Общий порядок действий работодателя при обнаружении недостачи

Если в ходе инвентаризации выявлена недостача, то главная задача руководителя — все правильно оформить и задокументировать. Если требуется помощь правоохранительных органов, то тогда необходимо как можно быстрее обратиться к ним. Чаще всего это происходит, если недостача — последствие противоправных действий работников. Далее, в зависимости от ситуации, принимается решение о дальнейших действиях: будет ли списана недостача или ее потребуется удержать с виновного лица, предварительно установив его.

Если руководитель выступает инициатором дисциплинарного взыскания в виде увольнения работника, тогда нет необходимости ждать положенные 2 недели (они распространяются лишь на уход с предприятия по своему желанию). Уволить можно, даже издав приказ в день ознакомления с результатами инвентаризации. Кстати, здесь нет никаких ограничений — уволить за столь грубое нарушение руководитель может любого работника.

Работник за совершение проступка может быть привлечен к дисциплинарной или материальной ответственности либо одновременно к обеим формам наказания. Ситуации, которые требуют применения двойного наказания, подразумевают, что результатом нарушения трудовой дисциплины стало причинение прямого действительного ущерба работодателю.

Списание недостачи

В бухгалтерском учете недостача оформляется проводками через счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». По счету 96 «Резервы предстоящих расходов» происходит списание тогда, когда имеется соответствующий резерв. Помимо официального приказа о списании недостачи, дополнительно выписывается отдельная справка-расчет бухгалтером. Списываются недостающие ценности по их себестоимости, а не по рыночной цене.

Взыскание с виновных лиц.

После того как все будет правильно задокументировано, руководитель передает документы в бухгалтерию. Решение вопроса о взыскании денег с сотрудника регулируется статьей 248 ТК РФ. Взыскать положенную сумму возможно по заявлению работника, который на основании приказа о возврате недостающего в письменной форме сам просит осуществить вычет из его зарплаты (или просто вносит средства на указанный счет).

Если же работник возражает против удержания с зарплаты, то тогда возможно произвести взыскание на основании решения суда. При таком варианте по исполнительному листу будут вычитывать до 50 процентов от общей суммы его дохода.

Если по решению суда работник откажется платить и при этом уволится (отказать в этом праве работодатель все равно не имеет права), то тогда удержания на основании исполнительного листа могут производиться с других видов его дохода.

Как исполняется решение суда по взысканию долга с иностранного работника?

Особенностью процесса взыскания долга с участием иностранцев является стадия исполнения решения суда, ведь иностранец может остаться в стране или возвратиться на родину.

Порядок действий, если иностранец находится на территории России, остается таким же, как и для исполнения судебного акта в отношении россиянина (юрист предпринимает попытки установления места нахождения иностранца, устанавливает наличие либо отсутствие зарегистрированного имущества, направляет исполнительный лист в службу судебных приставов либо банк для наложения ареста на счета).

Сложнее выглядит ситуация, когда иностранец покинул нашу страну. Исполнительные листы, выданные отечественным судом, не имеют юридической силы на территории иностранного государства. Для того, чтобы взыскать долг с иностранца на его родине потребуется легализовать документ российского суда. Данная процедура возможна при условии заключения международного договора о правовой помощи.

Для признания решения суда необходимо составить ходатайство, собрать необходимые документы и направить в суд. Ходатайство о принудительном исполнении судебного акта и прилагаемые документы юрист должен обеспечить заверенным переводом.

Если все в порядке — российский суд передает ходатайство в иностранный суд, уполномоченный на рассмотрение соответствующего ходатайства. Если все документы в наличии, иностранный суд принимает решение о признании действительным решения российского суда и выдает исполнительный лист.

Можно сделать следующий вывод: немаловажно для работодателя знать рычаги воздействия в виде ответственности на сотрудников, в том числе и иностранных граждан с особенностями регулирования в силу их статуса, но гораздо важнее так организовать взаимоотношения на начальном этапе, чтобы не возник вопрос привлечения к ответственности.