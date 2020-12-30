Путь к гражданству

Гражданство РФ желаемо не только для иностранных граждан, но и для их работодателей, потому что оформление документов на иностранцев - всегда очень сложно и требует много знаний.

Как получить гражданство?

Существует два способа получения гражданства РФ:

1. Получить статус «Носитель русского языка»

Получение этого статуса — самый быстрый шаг на пути к гражданству. Потому что как только иностранец будет признан носителем русского языка, он сразу же может подавать документы на вид на жительство, а затем на гражданство РФ.

Сроки: таким образом, можно стать гражданином РФ всего за 1 год.

2. Получить разрешение на временное проживание

Разрешение на временное проживание можно получить по квоте или по основанию. Количество квот на регион определяется правительством РФ ежегодно, и нужно постараться получить одну из них.

Получение по основанию возможно, если:

он родился на территории РФ;

он родился на территории РСФСР и имел гражданство СССР;

он признан недееспособным и у него есть дееспособные дети-граждане РФ;

у него есть хотя бы один недееспособный родитель-гражданин РФ;

он состоит в браке с гражданином РФ;

он инвестировал в РФ сумму, установленную Правительством РФ;

он поступил на военную службу, на срок его военной службы;

он участник гос.программы по переселению в Россию соотечественников;

у него есть ребенок-гражданин РФ;

у него есть совершеннолетний ребенок-гражданин РФ, признанный недееспособным или — ограниченным в дееспособности.

Сроки: разрешение на временное проживание действует три года. Через полгода можно подавать документы на вид на жительство, затем через пять лет продлить его и подать документы на гражданство.

3. Получить вид на жительство

Можно получить вид на жительство, минуя стадию оформления разрешения на временное проживание.

Давайте рассмотрим самые распространенные основания, когда разрешения можно миновать:

Наличие у иностранного гражданина диплома с отличием об образовании в российском ВУЗе по аккредитованной государством программе. Рождение до 1991 года на территории РСФСР. Получить вид на жительство на основании детей / родителей, которые имеют гражданство РФ. Граждане Туркменистана и Беларуси имеют право получить вид на жительство, минуя разрешения на временное проживание. Стаж работы от полугода по профессии из перечня Минтруда.

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с уважением, «Альянс ТМ».