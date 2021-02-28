Февраль 2021 года открывает новые границы... с другими странами

Пандемия до сих пор продолжается, а это значит, что граждане со всего мира не могут спокойно перемещаться из страны в страну, потому что ограничения не сняты.
Распоряжение Правительства РФ от 12 февраля № 329-р снимает ограничение на въезд в еще две страны:
- Греция,
- Сингапур.
И они присоединяются к 17 странам, с которыми транспортное сообщение возобновлено:
- Танзания;
- Турция;
- Швейцария;
- Египет;
- Мальдивы;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Казахстан;
- Киргизия;
- Республика Корея;
- Куба;
- Сербия;
- Япония;
- Сейшельские Острова;
- Эфиопия;
- Индия;
- Финляндия;
- Вьетнам;
- Катар.
Однако главной рекомендацией всем гражданам, покидающим свою страну, остается: перед вылетом не забывать уточнять нормы санитарной безопасности по каждому направлению!
Обратите внимание! Если иностранный гражданин сейчас пребывает в России по амнистии, то с даты, когда открылась граница его страны, у него есть только 90 дней, чтобы выехать с территории РФ, иначе у него будет административное наказание за нарушение сроков пребывания.
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