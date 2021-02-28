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Февраль 2021 года открывает новые границы... с другими странами

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Пандемия до сих пор продолжается, а это значит, что граждане со всего мира не могут спокойно перемещаться из страны в страну, потому что ограничения не сняты.

Распоряжение Правительства РФ от 12 февраля № 329-р снимает ограничение на въезд в еще две страны:

  • Греция,
  • Сингапур.

И они присоединяются к 17 странам, с которыми транспортное сообщение возобновлено:

  • Танзания;
  • Турция;
  • Швейцария;
  • Египет;
  • Мальдивы;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Казахстан;
  • Киргизия;
  • Республика Корея;
  • Куба;
  • Сербия;
  • Япония;
  • Сейшельские Острова;
  • Эфиопия;
  • Индия;
  • Финляндия;
  • Вьетнам;
  • Катар.

Однако главной рекомендацией всем гражданам, покидающим свою страну, остается: перед вылетом не забывать уточнять нормы санитарной безопасности по каждому направлению!

Обратите внимание! Если иностранный гражданин сейчас пребывает в России по амнистии, то с даты, когда открылась граница его страны, у него есть только 90 дней, чтобы выехать с территории РФ, иначе у него будет административное наказание за нарушение сроков пребывания.

Подробности узнавайте у специалистов нашей компании по телефону: 8 (812) 640-95-04

С уважением ваш «Альянс ТМ».

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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