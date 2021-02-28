Февраль 2021 года открывает новые границы... с другими странами

Пандемия до сих пор продолжается, а это значит, что граждане со всего мира не могут спокойно перемещаться из страны в страну, потому что ограничения не сняты.

Распоряжение Правительства РФ от 12 февраля № 329-р снимает ограничение на въезд в еще две страны:

Греция,

Сингапур.

И они присоединяются к 17 странам, с которыми транспортное сообщение возобновлено:

Танзания;

Турция;

Швейцария;

Египет;

Мальдивы;

Объединенные Арабские Эмираты;

Казахстан;

Киргизия;

Республика Корея;

Куба;

Сербия;

Япония;

Сейшельские Острова;

Эфиопия;

Индия;

Финляндия;

Вьетнам;

Катар.

Однако главной рекомендацией всем гражданам, покидающим свою страну, остается: перед вылетом не забывать уточнять нормы санитарной безопасности по каждому направлению!

Обратите внимание! Если иностранный гражданин сейчас пребывает в России по амнистии, то с даты, когда открылась граница его страны, у него есть только 90 дней, чтобы выехать с территории РФ, иначе у него будет административное наказание за нарушение сроков пребывания.

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