Балансировка товарных запасов

Возвращаем неликвиды на склад, выравниваем и распределяем запасы по магазинам автоматически.

Встречаются ситуации, когда в некоторых точках сети накапливаются излишки, в том время как в других этого же товара не хватает. В таких случаях компании имеет смысл сделать перемещение из одного филиала в другой.

Вручную тяжело уследить за появлением подобного дисбаланса. Поэтому стоит обратить внимание на автоматизированные системы.

Функция балансировки в помощнике закупок min-max.pro автоматически рассчитывает необходимое к перемещению количество товара, что позволяет сбалансировать остатки между филиалами.

Преимущества ручного перемещения перед автоматической:

Время: ручная балансировка даже трёх филиалов занимает достаточно много времени. В автоматическом режиме – всего несколько кликов.

Снижаются риски залеживания, порчи и устаревания товара.

Вместо закупки нового товара, забираются излишки из других магазинов, что позволяет экономить оборотные средства

Автоматический режим позволяет делать перемещения регулярно, например каждые 3 месяца, проводя “ревизию” оборачиваемости и возвращая неходовой товар на склад.

Возможна автоматическая балансировка перед каждым перемещении: например сначала потребность филиала закрывается из излишков соседей и только затем делается пополнение из центрального склада или от поставщика.

Возможно применение для перемещения сезонного товара в сети. Это снижает количество нераспроданного товара, который пришлось бы консервировать до следующего сезона или распродавать со скидкой.

Min-max.pro поддерживает балансировку несколькими способами, в том числе по индивидуально разработанным алгоритмам.

Возврат на центральный склад и поставщику

В большинстве случаев излишки лучше всего вернуть на центральный склад.

Это позволит сохранить товар в надлежащем состоянии для будущих перемещений в другие магазины или (если это возможно) вернуть лишнее поставщику.

Другой подход предполагает равномерное распределение излишних запасов между магазинами. Тогда излишки отправляются не на центральный склад, а в другие филиалы так, чтобы их везде хватало на одинаковый срок.

При балансировке или перемещении на РЦ можно:

устанавливать ограничения по сумме, чтобы не перемещать товар, затраты на перемещение которого могут превысить его стоимость.

выбирать конкретные магазины, между которыми перемещения имеют экономический смысл

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