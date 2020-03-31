Балансировка товарных запасов

Возвращаем неликвиды на склад, выравниваем и распределяем запасы по магазинам автоматически.
Встречаются ситуации, когда в некоторых точках сети накапливаются излишки, в том время как в других этого же товара не хватает. В таких случаях компании имеет смысл сделать перемещение из одного филиала в другой.
Вручную тяжело уследить за появлением подобного дисбаланса. Поэтому стоит обратить внимание на автоматизированные системы.
Функция балансировки в помощнике закупок min-max.pro автоматически рассчитывает необходимое к перемещению количество товара, что позволяет сбалансировать остатки между филиалами.
Преимущества ручного перемещения перед автоматической:
- Время: ручная балансировка даже трёх филиалов занимает достаточно много времени. В автоматическом режиме – всего несколько кликов.
- Снижаются риски залеживания, порчи и устаревания товара.
- Вместо закупки нового товара, забираются излишки из других магазинов, что позволяет экономить оборотные средства
- Автоматический режим позволяет делать перемещения регулярно, например каждые 3 месяца, проводя “ревизию” оборачиваемости и возвращая неходовой товар на склад.
- Возможна автоматическая балансировка перед каждым перемещении: например сначала потребность филиала закрывается из излишков соседей и только затем делается пополнение из центрального склада или от поставщика.
- Возможно применение для перемещения сезонного товара в сети. Это снижает количество нераспроданного товара, который пришлось бы консервировать до следующего сезона или распродавать со скидкой.
Min-max.pro поддерживает балансировку несколькими способами, в том числе по индивидуально разработанным алгоритмам.
Возврат на центральный склад и поставщику
В большинстве случаев излишки лучше всего вернуть на центральный склад.
Это позволит сохранить товар в надлежащем состоянии для будущих перемещений в другие магазины или (если это возможно) вернуть лишнее поставщику.
Другой подход предполагает равномерное распределение излишних запасов между магазинами. Тогда излишки отправляются не на центральный склад, а в другие филиалы так, чтобы их везде хватало на одинаковый срок.
При балансировке или перемещении на РЦ можно:
- устанавливать ограничения по сумме, чтобы не перемещать товар, затраты на перемещение которого могут превысить его стоимость.
- выбирать конкретные магазины, между которыми перемещения имеют экономический смысл
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